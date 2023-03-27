https://crimea.ria.ru/20230327/verni-geroyu-imya-v-sevastopole-startovala-vserossiyskaya-aktsiya-1127792060.html

"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция

"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция - РИА Новости Крым, 27.03.2023

"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция

Севастополь в числе семи регионов России дал старт всероссийской акции "Верни герою имя" у памятников и мемориалов защитникам Отечества. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2023

2023-03-27T19:08

2023-03-27T19:08

2023-03-27T19:08

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Севастополь в числе семи регионов России дал старт всероссийской акции "Верни герою имя" у памятников и мемориалов защитникам Отечества. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" запустило всероссийскую акцию "Верни герою имя", приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении ведомства.По словам первого замначальника главного штаба "Юнармии" Виктора Каурова, в рамках акции участники приходят на мемориалы, обелиски и захоронения, чтобы навести там порядок и приглашают всех неравнодушных к ним присоединиться."К 9 мая, ко Дню Великой Победы, наша страна вся готовится. Юнармейцы ведут сегодня очень кропотливую исследовательскую работу – не случайно акция названа "Верни герою имя". В архивах проводят очень много времени", – рассказал Кауров."Вот карточки "Верни герою имя". Вот тот боец, которого разыскали наши поисковики – Шляпин Никифор Васильевич. Его имя обрели родственники. Тут написано, как ребята-поисковики и взрослые нашли (имя) героя и вернули его семье", – сказал начальник штаба РОО "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко в ходе церемонии открытия акции в Севастополе у мемориала, посвященного героической обороне города в 1941 – 1942 годах.Юнармейцы делятся историями о том, как они ищут в архивах сведения о погибших защитниках, как устанавливают их имена и увековечивают память и раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашая принять участие в акции всех желающих.Вместе с Севастополем старт акции дали в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Владивостоке. 9 мая юнармейцы встанут в почетном карауле на Посту №1 у всех вечных огней и огней памяти на территории России."Юнармия" – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, поддержанной президентом. Призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов и несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают различные знания и навыки, в том числе оказания первой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы" Кадеты и юнармейцы сразятся в битве: в Крыму готовят новые проектыКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"

https://crimea.ria.ru/20230327/v-evpatorii-uvekovechili-pamyat-troikh-geroev-spetsoperatsii-1127802412.html

https://crimea.ria.ru/20230318/kak-v-sevastopole-deti-v-kazematakh-pishut-pisma-boytsam-v-zonu-svo-1127637602.html

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