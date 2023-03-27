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"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция - РИА Новости Крым, 27.03.2023
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"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция
"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция - РИА Новости Крым, 27.03.2023
"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция
Севастополь в числе семи регионов России дал старт всероссийской акции "Верни герою имя" у памятников и мемориалов защитникам Отечества. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.03.2023
2023-03-27T19:08
2023-03-27T19:08
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Севастополь в числе семи регионов России дал старт всероссийской акции "Верни герою имя" у памятников и мемориалов защитникам Отечества. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота."Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" запустило всероссийскую акцию "Верни герою имя", приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении ведомства.По словам первого замначальника главного штаба "Юнармии" Виктора Каурова, в рамках акции участники приходят на мемориалы, обелиски и захоронения, чтобы навести там порядок и приглашают всех неравнодушных к ним присоединиться."К 9 мая, ко Дню Великой Победы, наша страна вся готовится. Юнармейцы ведут сегодня очень кропотливую исследовательскую работу – не случайно акция названа "Верни герою имя". В архивах проводят очень много времени", – рассказал Кауров."Вот карточки "Верни герою имя". Вот тот боец, которого разыскали наши поисковики – Шляпин Никифор Васильевич. Его имя обрели родственники. Тут написано, как ребята-поисковики и взрослые нашли (имя) героя и вернули его семье", – сказал начальник штаба РОО "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко в ходе церемонии открытия акции в Севастополе у мемориала, посвященного героической обороне города в 1941 – 1942 годах.Юнармейцы делятся историями о том, как они ищут в архивах сведения о погибших защитниках, как устанавливают их имена и увековечивают память и раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашая принять участие в акции всех желающих.Вместе с Севастополем старт акции дали в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Владивостоке. 9 мая юнармейцы встанут в почетном карауле на Посту №1 у всех вечных огней и огней памяти на территории России."Юнармия" – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, поддержанной президентом. Призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов и несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают различные знания и навыки, в том числе оказания первой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Правила военной подготовки: в школы Крыма возвращаются "Зарницы" Кадеты и юнармейцы сразятся в битве: в Крыму готовят новые проектыКак молодежь создает новые смыслы для России и Крыма на "Таврида.АРТ"
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"Верни герою имя": в Севастополе стартовала всероссийская акция

В Севастополе и еще шести городах России стартовала патриотическая акция "Верни герою имя"

19:08 27.03.2023
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФЮнармейцы на церемонии открытия акции в Севастополе у мемориала, посвященного героической обороне города в 1941 – 1942 годах
Юнармейцы на церемонии открытия акции в Севастополе у мемориала, посвященного героической обороне города в 1941 – 1942 годах
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Севастополь в числе семи регионов России дал старт всероссийской акции "Верни герою имя" у памятников и мемориалов защитникам Отечества. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"Всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" запустило всероссийскую акцию "Верни герою имя", приуроченную к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении ведомства.
По словам первого замначальника главного штаба "Юнармии" Виктора Каурова, в рамках акции участники приходят на мемориалы, обелиски и захоронения, чтобы навести там порядок и приглашают всех неравнодушных к ним присоединиться.
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"К 9 мая, ко Дню Великой Победы, наша страна вся готовится. Юнармейцы ведут сегодня очень кропотливую исследовательскую работу – не случайно акция названа "Верни герою имя". В архивах проводят очень много времени", – рассказал Кауров.
"Вот карточки "Верни герою имя". Вот тот боец, которого разыскали наши поисковики – Шляпин Никифор Васильевич. Его имя обрели родственники. Тут написано, как ребята-поисковики и взрослые нашли (имя) героя и вернули его семье", – сказал начальник штаба РОО "Юнармия" в Севастополе Владимир Коваленко в ходе церемонии открытия акции в Севастополе у мемориала, посвященного героической обороне города в 1941 – 1942 годах.
Юнармейцы делятся историями о том, как они ищут в архивах сведения о погибших защитниках, как устанавливают их имена и увековечивают память и раздают прохожим карточки с информацией о героях, приглашая принять участие в акции всех желающих.
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Вместе с Севастополем старт акции дали в Москве и Московской области, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Владивостоке. 9 мая юнармейцы встанут в почетном карауле на Посту №1 у всех вечных огней и огней памяти на территории России.
"Юнармия" – всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение создано в 2016 году по инициативе Минобороны России, поддержанной президентом. Призвано объединить все организации и органы, занимающиеся допризывной подготовкой граждан. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов и несут вахты памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, получают различные знания и навыки, в том числе оказания первой помощи.
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