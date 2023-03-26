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Как работает Керченская паромная переправа 26 марта

Как работает Керченская паромная переправа 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2023

Как работает Керченская паромная переправа 26 марта

Керченская переправа в воскресенье, 26 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.03.2023

2023-03-26T11:29

2023-03-26T11:29

2023-03-26T11:29

керченская паромная переправа

крымский мост

ситуация на керченской переправе

кубань

крым

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в воскресенье, 26 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 844 рейса.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Ранее сообщалось, что в очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин. Работа переправы была приостановлена из-за сильного тумана.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается шторм – МЧС Охрану Крымского моста усилят перед сезоном В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин

крымский мост

кубань

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, транспорт, новости крыма