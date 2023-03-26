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Как работает Керченская паромная переправа 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2023
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Как работает Керченская паромная переправа 26 марта
Как работает Керченская паромная переправа 26 марта - РИА Новости Крым, 26.03.2023
Как работает Керченская паромная переправа 26 марта
Керченская переправа в воскресенье, 26 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.03.2023
2023-03-26T11:29
2023-03-26T11:29
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в воскресенье, 26 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода в Керченском проливеПогода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Работа паромов на Керченской переправеПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 844 рейса.Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.Ранее сообщалось, что в очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин. Работа переправы была приостановлена из-за сильного тумана.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигается шторм – МЧС Охрану Крымского моста усилят перед сезоном В очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин
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керченская паромная переправа, крымский мост, ситуация на керченской переправе, кубань, крым, транспорт, новости крыма
Как работает Керченская паромная переправа 26 марта

Минтранс: Керченская переправа 26 марта работает штатно и без штормовых предупреждений

11:29 26.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Керченская переправа в воскресенье, 26 марта работает в штатном режиме, штормовых предупреждений из-за погоды по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Погода в Керченском проливе

Погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 26 марта ветер южный, юго-западный 6-11 м/сек, местами порывы до 14 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +12-14, температура воды в море +9-10 градусов", - проинформировали в ведомстве.

С учетом того, что работа паромной переправы зависит от погоды, водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.

Работа паромов на Керченской переправе

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 2 844 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 26 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 112 296 пассажиров, 89 418 единиц автотранспорта и 11 227 железнодорожных вагонов", - добавили в Минтрансе.
Введенные в прошлом году на Кубани ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе продолжают действовать. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору.
Ранее сообщалось, что в очереди на Керченскую паромную переправу стоят почти сто машин. Работа переправы была приостановлена из-за сильного тумана.
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