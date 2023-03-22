Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо
Юная спортсменка из Симферополя завоевала бронзу на Первенстве России по тхэквондо
© Пресс-служба администрации СимферополяСпортсменка из Крыма Кристина Тырина со своим тренером
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Тхэквондистка симферопольской спортивной школы Кристина Тырина завоевала бронзу на Первенстве России среди юниоров, об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма Анатолий Голубица.
За последние десять лет воспитанница симферопольской спортивной школы "Энергия" 15-летняя Кристина Тырина стала первой в этой дисциплине спортсменкой из Крыма, которая поднялась на пьедестал на соревнованиях такого уровня. Девушка провела четыре поединка, проиграв только победительнице первенства.
"От лица жителей города поздравляю Кристину с достойным результатом! Желаю упорства, сил и вдохновения на новые спортивные успехи!" – цитирует Анатолия Голубицу пресс-служба администрации.
Первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет прошло в Анапе. Кристина выступала в весовой категории 59 кг.
В феврале сообщалось, что трое самбисток из Крыма завоевали золото, серебро и бронзу на Первенстве России среди юниоров, выиграв путевки на Первенство Европы.
А в Севастополе спортсмен Исрафил Исламов взял бронзу на Кубке мира по боксу среди юниоров, а самбист Антон Брачев завоевал второе место на чемпионате России, и вместе с ним – путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Израиле.
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