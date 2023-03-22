https://crimea.ria.ru/20230322/sportsmenka-iz-kryma-vzyala-bronzu-na-pervenstve-rossii-po-tkhekvondo-1127707273.html

Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо

Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо

Тхэквондистка симферопольской спортивной школы Кристина Тырина завоевала бронзу на Первенстве России среди юниоров, об этом сообщил начальник управления... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T20:59

2023-03-22T20:59

2023-03-22T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Тхэквондистка симферопольской спортивной школы Кристина Тырина завоевала бронзу на Первенстве России среди юниоров, об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма Анатолий Голубица."От лица жителей города поздравляю Кристину с достойным результатом! Желаю упорства, сил и вдохновения на новые спортивные успехи!" – цитирует Анатолия Голубицу пресс-служба администрации.Первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет прошло в Анапе. Кристина выступала в весовой категории 59 кг.В феврале сообщалось, что трое самбисток из Крыма завоевали золото, серебро и бронзу на Первенстве России среди юниоров, выиграв путевки на Первенство Европы. А в Севастополе спортсмен Исрафил Исламов взял бронзу на Кубке мира по боксу среди юниоров, а самбист Антон Брачев завоевал второе место на чемпионате России, и вместе с ним – путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Израиле. Читайте также на РИА Новости Крым:Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023 Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, новости крыма, симферополь, тхэквондо, общество