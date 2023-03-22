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Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо
Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо
Тхэквондистка симферопольской спортивной школы Кристина Тырина завоевала бронзу на Первенстве России среди юниоров, об этом сообщил начальник управления... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T20:59
2023-03-22T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Тхэквондистка симферопольской спортивной школы Кристина Тырина завоевала бронзу на Первенстве России среди юниоров, об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма Анатолий Голубица."От лица жителей города поздравляю Кристину с достойным результатом! Желаю упорства, сил и вдохновения на новые спортивные успехи!" – цитирует Анатолия Голубицу пресс-служба администрации.Первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет прошло в Анапе. Кристина выступала в весовой категории 59 кг.В феврале сообщалось, что трое самбисток из Крыма завоевали золото, серебро и бронзу на Первенстве России среди юниоров, выиграв путевки на Первенство Европы. А в Севастополе спортсмен Исрафил Исламов взял бронзу на Кубке мира по боксу среди юниоров, а самбист Антон Брачев завоевал второе место на чемпионате России, и вместе с ним – путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Израиле. Читайте также на РИА Новости Крым:Команда из Севастополя завоевала суперкубок крымского футбола 2023 Юные крымские борцы привезли победу с турнира в Черкесске Трофейный год: спортсмены из Крыма завоевали 842 медали
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спорт, крым, новости крыма, симферополь, тхэквондо, общество
Спортсменка из Крыма взяла бронзу на Первенстве России по тхэквондо

Юная спортсменка из Симферополя завоевала бронзу на Первенстве России по тхэквондо

20:59 22.03.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяСпортсменка из Крыма Кристина Тырина со своим тренером
Спортсменка из Крыма Кристина Тырина со своим тренером
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Тхэквондистка симферопольской спортивной школы Кристина Тырина завоевала бронзу на Первенстве России среди юниоров, об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и туризма Анатолий Голубица.
За последние десять лет воспитанница симферопольской спортивной школы "Энергия" 15-летняя Кристина Тырина стала первой в этой дисциплине спортсменкой из Крыма, которая поднялась на пьедестал на соревнованиях такого уровня. Девушка провела четыре поединка, проиграв только победительнице первенства.
"От лица жителей города поздравляю Кристину с достойным результатом! Желаю упорства, сил и вдохновения на новые спортивные успехи!" – цитирует Анатолия Голубицу пресс-служба администрации.
Первенство России по тхэквондо среди юниоров и юниорок 15-17 лет прошло в Анапе. Кристина выступала в весовой категории 59 кг.
В феврале сообщалось, что трое самбисток из Крыма завоевали золото, серебро и бронзу на Первенстве России среди юниоров, выиграв путевки на Первенство Европы.
А в Севастополе спортсмен Исрафил Исламов взял бронзу на Кубке мира по боксу среди юниоров, а самбист Антон Брачев завоевал второе место на чемпионате России, и вместе с ним – путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Израиле.
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