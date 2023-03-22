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Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 22.03.2023
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Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора
Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 22.03.2023
Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора
Фото и видеосъемка в магазинах розничной торговли разрешена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей... РИА Новости Крым, 22.03.2023
2023-03-22T18:01
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роспотребнадзор
общество
закон и право
новости
виктория воронова
крым
защита прав потребителей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Фото и видеосъемка в магазинах розничной торговли разрешена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова."Нельзя запрещать потребителю сбор такой информации – это нарушение его прав. Представители торговых точек не имеют права запрещать потребителям вести съемку в магазинах розничной торговли", - заявила она.По ее словам, в течение 2023 года в отдел защиты прав потребителей уже поступило несколько десятков обращений, связанных с запретом вести съемку в торговых точках.В торговую точку, где запрещают фотографировать, сотрудники Роспотребнадзора не приедут с проверкой, поскольку нет угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. Однако предприниматель получит предостережение. И в случае, если таких наберется несколько, в контролирующие органы "поступает сигнал, что в этой торговой точке постоянно нарушают права потребителя"."В этом случае мы в праве обратиться в суд и в судебном порядке и требовать закрытия деятельности этой фирмы или индивидуального предпринимателя", - резюмировала Воронова.Читайте также на РИА Новости КрымКрымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Роспотребнадзор: вести фото- и видеосъемку в магазинах розничной торговли разрешено
Роспотребнадзор: вести фото- и видеосъемку в магазинах розничной торговли разрешено
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роспотребнадзор, общество, закон и право, новости, виктория воронова, крым, защита прав потребителей, видео
Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Фото и видеосъемка в магазинах розничной торговли разрешена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
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Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора

Роспотребнадзор: вести фото- и видеосъемку в магазинах розничной торговли разрешено

18:01 22.03.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Фото и видеосъемка в магазинах розничной торговли разрешена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова.
"Нельзя запрещать потребителю сбор такой информации – это нарушение его прав. Представители торговых точек не имеют права запрещать потребителям вести съемку в магазинах розничной торговли", - заявила она.
По ее словам, в течение 2023 года в отдел защиты прав потребителей уже поступило несколько десятков обращений, связанных с запретом вести съемку в торговых точках.
"В конце 2020 года были изданы новые правила торговли по розничному договору купли-продажи, и там в пункте третьем закреплено право потребителя на сбор информации о товаре любым доступным способом, в том числе - проведение видеосъемки и фотофиксации", - уточнила Воронова.
В торговую точку, где запрещают фотографировать, сотрудники Роспотребнадзора не приедут с проверкой, поскольку нет угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. Однако предприниматель получит предостережение. И в случае, если таких наберется несколько, в контролирующие органы "поступает сигнал, что в этой торговой точке постоянно нарушают права потребителя".
"В этом случае мы в праве обратиться в суд и в судебном порядке и требовать закрытия деятельности этой фирмы или индивидуального предпринимателя", - резюмировала Воронова.
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РоспотребнадзорОбществоЗакон и правоНовостиВиктория ВороноваКрымЗащита прав потребителей
 
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