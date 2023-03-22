https://crimea.ria.ru/20230322/mozhno-li-fotografirovat-v-magazinakh--otvet-rospotrebnadzora-1127705519.html

Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора

Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 22.03.2023

Можно ли фотографировать в магазинах – ответ Роспотребнадзора

Фото и видеосъемка в магазинах розничной торговли разрешена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей... РИА Новости Крым, 22.03.2023

2023-03-22T18:01

2023-03-22T18:01

2023-03-22T18:01

роспотребнадзор

общество

закон и право

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крым

защита прав потребителей

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. Фото и видеосъемка в магазинах розничной торговли разрешена. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова."Нельзя запрещать потребителю сбор такой информации – это нарушение его прав. Представители торговых точек не имеют права запрещать потребителям вести съемку в магазинах розничной торговли", - заявила она.По ее словам, в течение 2023 года в отдел защиты прав потребителей уже поступило несколько десятков обращений, связанных с запретом вести съемку в торговых точках.В торговую точку, где запрещают фотографировать, сотрудники Роспотребнадзора не приедут с проверкой, поскольку нет угрозы причинения тяжкого вреда здоровью. Однако предприниматель получит предостережение. И в случае, если таких наберется несколько, в контролирующие органы "поступает сигнал, что в этой торговой точке постоянно нарушают права потребителя"."В этом случае мы в праве обратиться в суд и в судебном порядке и требовать закрытия деятельности этой фирмы или индивидуального предпринимателя", - резюмировала Воронова.Читайте также на РИА Новости КрымКрымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиКак покупать в интернете правильно и не нарваться на мошенниковЧто заставляет тратить последние деньги на ненужные вещи – эксперт

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Роспотребнадзор: вести фото- и видеосъемку в магазинах розничной торговли разрешено Роспотребнадзор: вести фото- и видеосъемку в магазинах розничной торговли разрешено 2023-03-22T18:01 true PT1M53S

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роспотребнадзор, общество, закон и право, новости, виктория воронова, крым, защита прав потребителей, видео