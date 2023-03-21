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В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно
В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2023
В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно
Авария с участие патрульного автомобиля ДСП и легкового авто произошла в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Авария с участие патрульного автомобиля ДСП и легкового авто произошла в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, инцидент произошел во вторник 21 марта около 13:40.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.Некоторые Telergram-каналы сообщали, что в результате столкновения сотрудник полиции был травмирован, его увезли на скорой.Ранее Ленинский районный суд вынес приговор бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослыйБолее 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделюВ Крыму сотрудница полиции сбила насмерть велосипедистку: проводится проверка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодар, краснодарский край, происшествия, новости, строительство газопровода кубань-крым
В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно

В Краснодаре в аварию попал патрульный автомобиль ДПС

15:51 21.03.2023
 
© Группа в соцсети ВКонтакте "Типичный Краснодар"ДТП с патрульной машиной
ДТП с патрульной машиной
© Группа в соцсети ВКонтакте "Типичный Краснодар"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Авария с участие патрульного автомобиля ДСП и легкового авто произошла в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, инцидент произошел во вторник 21 марта около 13:40.
"В Краснодаре по улице Северной в сторону улицы Котовского произошло столкновение патрульного автомобиля ДПС марки Volkswagen и легкового автомобиля Škoda", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.
Некоторые Telergram-каналы сообщали, что в результате столкновения сотрудник полиции был травмирован, его увезли на скорой.
Ранее Ленинский районный суд вынес приговор бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место ДТП.
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