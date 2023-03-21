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В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно

В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно - РИА Новости Крым, 21.03.2023

В Краснодаре машина ДПС столкнулась с легковушкой: что известно

Авария с участие патрульного автомобиля ДСП и легкового авто произошла в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T15:51

2023-03-21T15:51

2023-03-21T15:51

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краснодарский край

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строительство газопровода кубань-крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Авария с участие патрульного автомобиля ДСП и легкового авто произошла в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, инцидент произошел во вторник 21 марта около 13:40.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.Некоторые Telergram-каналы сообщали, что в результате столкновения сотрудник полиции был травмирован, его увезли на скорой.Ранее Ленинский районный суд вынес приговор бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место ДТП.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с "перевертышем" в Ялте: пострадали 8-летний ребенок и взрослыйБолее 700 нарушений ПДД: в Севастополе привели статистику за неделюВ Крыму сотрудница полиции сбила насмерть велосипедистку: проводится проверка

краснодар

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, краснодарский край, происшествия, новости, строительство газопровода кубань-крым