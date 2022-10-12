https://crimea.ria.ru/20221012/v-krymu-politseyskiy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-1124835590.html

В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП - РИА Новости Крым, 12.10.2022

В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

Ленинский районный суд вынес приговор 52-лентему жителю района - бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место... РИА Новости Крым, 12.10.2022

2022-10-12T12:31

2022-10-12T12:31

2022-10-12T12:31

происшествия

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111840/75/1118407500_48:0:1872:1026_1920x0_80_0_0_65b2dc3549b9bf2ce88b99c99acd6d45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор 52-лентему жителю района - бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.По данным пресс-службы, трагедия случилась в декабре 2020 года, на тот момент мужчина работал в полиции. Рано утром он направлялся на работу на личном авто, в условиях тумана нарушил ПДД, перестроился на встречную полосу движения и сбил человека."Мужчина скончался на месте происшествия. Однако водитель скрылся с места преступления, утверждая, что он выехал на встречную полосу, поскольку объезжал стаю собак и, увидев силуэт в последний момент, применил экстренное торможение, после чего вышел из машины, огляделся, никого не увидев, уехал. Позже, получив информацию о том, что пешеход скончался, мужчина, находясь в расстроенном состоянии, предпринял попытку совершить самоубийство, но, к счастью, она оказалась неудачной. В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично", - сказано в релизе надзорного ведомства.За нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, оставление места происшествия и неоказание помощи пострадавшему суд приговорил экс-криминалиста к 5 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220927/zhitel-armyanskaya-udaril-politseyskogo-za-popytku-pomoch-1124638404.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым