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В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП - РИА Новости Крым, 12.10.2022
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В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП - РИА Новости Крым, 12.10.2022
В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
Ленинский районный суд вынес приговор 52-лентему жителю района - бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место... РИА Новости Крым, 12.10.2022
2022-10-12T12:31
2022-10-12T12:31
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор 52-лентему жителю района - бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.По данным пресс-службы, трагедия случилась в декабре 2020 года, на тот момент мужчина работал в полиции. Рано утром он направлялся на работу на личном авто, в условиях тумана нарушил ПДД, перестроился на встречную полосу движения и сбил человека."Мужчина скончался на месте происшествия. Однако водитель скрылся с места преступления, утверждая, что он выехал на встречную полосу, поскольку объезжал стаю собак и, увидев силуэт в последний момент, применил экстренное торможение, после чего вышел из машины, огляделся, никого не увидев, уехал. Позже, получив информацию о том, что пешеход скончался, мужчина, находясь в расстроенном состоянии, предпринял попытку совершить самоубийство, но, к счастью, она оказалась неудачной. В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично", - сказано в релизе надзорного ведомства.За нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, оставление места происшествия и неоказание помощи пострадавшему суд приговорил экс-криминалиста к 5 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, крым
В Крыму полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

В Крыму полицейский насмерть сбил человека и уехал, а теперь пойдет в колонию

12:31 12.10.2022
 
© Фото: pixabayСуд
Суд
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Ленинский районный суд вынес приговор 52-лентему жителю района - бывшему эксперту-криминалисту Ленинского ОМВД, который сбил насмерть пешехода и покинул место ДТП, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
По данным пресс-службы, трагедия случилась в декабре 2020 года, на тот момент мужчина работал в полиции. Рано утром он направлялся на работу на личном авто, в условиях тумана нарушил ПДД, перестроился на встречную полосу движения и сбил человека.
"Мужчина скончался на месте происшествия. Однако водитель скрылся с места преступления, утверждая, что он выехал на встречную полосу, поскольку объезжал стаю собак и, увидев силуэт в последний момент, применил экстренное торможение, после чего вышел из машины, огляделся, никого не увидев, уехал. Позже, получив информацию о том, что пешеход скончался, мужчина, находясь в расстроенном состоянии, предпринял попытку совершить самоубийство, но, к счастью, она оказалась неудачной. В судебном заседании подсудимый свою вину признал частично", - сказано в релизе надзорного ведомства.
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За нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, оставление места происшествия и неоказание помощи пострадавшему суд приговорил экс-криминалиста к 5 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
 
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