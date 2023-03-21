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Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо

Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо

Школьники Херсонской области отправятся учится и отдыхать на Дальний Восток. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T12:47

2023-03-21T12:47

2023-03-21T12:47

херсонская область

владимир сальдо

образование в россии

новые регионы россии

владивосток

дальний восток

всероссийский детский центр «океан»

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Школьники Херсонской области отправятся учится и отдыхать на Дальний Восток. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо также обозначил, что путевки в "Океан" будут для детей из Херсонской области бесплатными.Лагерь, в который отправится детвора с Херсонщины, находится на берегу Японского моря, в 20 километрах от Владивостока. Сальдо назвал лагерь одним из лучших в стране, на ряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Отдых здесь совмещается с учебой, в учреждении работают опытные педагоги, которые, в случае необходимости, помогут херсонским школьникам быстро догнать программу.Читайте также на РИА Новости КрымВ детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиКак в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВОВ Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов

херсонская область

новые регионы россии

владивосток

дальний восток

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, образование в россии, новые регионы россии, владивосток, дальний восток, всероссийский детский центр «океан»