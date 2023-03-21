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Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.03.2023
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Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо
Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо - РИА Новости Крым, 21.03.2023
Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо
Школьники Херсонской области отправятся учится и отдыхать на Дальний Восток. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 21.03.2023
2023-03-21T12:47
2023-03-21T12:47
херсонская область
владимир сальдо
образование в россии
новые регионы россии
владивосток
дальний восток
всероссийский детский центр «океан»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Школьники Херсонской области отправятся учится и отдыхать на Дальний Восток. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Сальдо также обозначил, что путевки в "Океан" будут для детей из Херсонской области бесплатными.Лагерь, в который отправится детвора с Херсонщины, находится на берегу Японского моря, в 20 километрах от Владивостока. Сальдо назвал лагерь одним из лучших в стране, на ряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Отдых здесь совмещается с учебой, в учреждении работают опытные педагоги, которые, в случае необходимости, помогут херсонским школьникам быстро догнать программу.Читайте также на РИА Новости КрымВ детской библиотеке в Херсонской области нашли запрещенные книгиКак в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВОВ Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
херсонская область
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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353
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херсонская область, владимир сальдо, образование в россии, новые регионы россии, владивосток, дальний восток, всероссийский детский центр «океан»
Детей из Херсонской области отправят на берег Японского моря – Сальдо

Сальдо: дети из Херсонской области поедут на отдых и учебу в "Океан" на Дальний Восток

12:47 21.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Владивосток
Города России. Владивосток - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Школьники Херсонской области отправятся учится и отдыхать на Дальний Восток. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дети из Херсонской области поедут на отдых и учебу в Приморье - на Дальний Восток. Сегодня в Москве в здании Совета Федерации подписал соответствующий договор с руководителем Всероссийского детского центра "Океан" Натальей Соловей", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо также обозначил, что путевки в "Океан" будут для детей из Херсонской области бесплатными.
Лагерь, в который отправится детвора с Херсонщины, находится на берегу Японского моря, в 20 километрах от Владивостока. Сальдо назвал лагерь одним из лучших в стране, на ряду с "Артеком", "Орленком" и "Сменой". Отдых здесь совмещается с учебой, в учреждении работают опытные педагоги, которые, в случае необходимости, помогут херсонским школьникам быстро догнать программу.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбразование в РоссииНовые регионы РоссииВладивостокДальний ВостокВсероссийский детский центр «Океан»
 
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