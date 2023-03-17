https://crimea.ria.ru/20230317/v-krymu-pereselentsam-vydali-bolee-83-tysyachi-zhilischnykh-sertifikatov-1127616023.html

В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов

В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 17.03.2023

В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов

Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T18:03

2023-03-17T18:03

2023-03-17T18:03

новые регионы россии

жилищный сертификат

крым

новости крыма

сергей аксенов

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

владимир путин (политик)

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Также жители новых регионов России получают в Крыму многопрофильную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологическую. За 2022 год ее получили более 10 тысяч человек, в том числе 2,5 тысяч детей."Также активно принимаем детей в школы и вузы. Сегодня в детских садах у нас более 700 детей, еще 3,5 тысяч школьников учатся в школах на территории полуострова ", - добавил Аксенов.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь

https://crimea.ria.ru/20230124/kak-menyayutsya-tseny-na-zhile-v-krymu-iz-za-khersonskikh-sertifikatov-1126538173.html

новые регионы россии

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, жилищный сертификат, крым, новости крыма, сергей аксенов, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, владимир путин (политик), соцзащита