Рейтинг@Mail.ru
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230317/v-krymu-pereselentsam-vydali-bolee-83-tysyachi-zhilischnykh-sertifikatov-1127616023.html
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T18:03
2023-03-17T18:03
новые регионы россии
жилищный сертификат
крым
новости крыма
сергей аксенов
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
владимир путин (политик)
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_0:113:3191:1908_1920x0_80_0_0_9f36ca8fa70dae879782dc337cd92d33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Также жители новых регионов России получают в Крыму многопрофильную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологическую. За 2022 год ее получили более 10 тысяч человек, в том числе 2,5 тысяч детей."Также активно принимаем детей в школы и вузы. Сегодня в детских садах у нас более 700 детей, еще 3,5 тысяч школьников учатся в школах на территории полуострова ", - добавил Аксенов.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь
https://crimea.ria.ru/20230124/kak-menyayutsya-tseny-na-zhile-v-krymu-iz-za-khersonskikh-sertifikatov-1126538173.html
новые регионы россии
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/11/1121781103_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_edd85d937dfd47ea14bc9e3a18df46a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, жилищный сертификат, крым, новости крыма, сергей аксенов, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, владимир путин (политик), соцзащита
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов

Аксенов: в Крыму выдали 8,3 тысячи жилищных сертификатов переселенцам из новых регионов

18:03 17.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИпотечный кредит
Ипотечный кредит - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"Крым как центр предоставления ряда элементов социальной помощи осуществляет выплаты: по 10 тысяч рублей на территории Крыма получили 64 тысячи жителей Херсонской и Запорожской областей, по 100 тысяч рублей – более 15 тысяч человек. А жилищные сертификаты уже выданы более 8300 гражданам. Из них 892 квартиры получили, почти 5 млрд рублей профинансированы в полном объеме", - рассказал Аксенов.
Также жители новых регионов России получают в Крыму многопрофильную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологическую. За 2022 год ее получили более 10 тысяч человек, в том числе 2,5 тысяч детей.
"Также активно принимаем детей в школы и вузы. Сегодня в детских садах у нас более 700 детей, еще 3,5 тысяч школьников учатся в школах на территории полуострова ", - добавил Аксенов.
МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом месте
Как в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям Херсонщины
Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь
Отделка и планировка квартир нового микрорайона Академический в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 07:28Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
 
Новые регионы РоссииЖилищный сертификатКрымНовости КрымаСергей АксеновСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяВладимир Путин (политик)Соцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
19:46Анкара начинает процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО
19:39В Кремле прокомментировали решение МУС об ордере на "арест" Путина
19:25Путин призвал поддержать туротрасль в Крыму и Севастополе
19:16В Крыму и Севастополе построят 500 объектов в ближайшие пять лет
19:04Международный уголовный суд выдал ордер на "арест" Путина
18:53Путин поручил отрегулировать цены в Крыму и сократить разрыв в доходах
18:42Участникам СВО выдадут землю на побережье Крыма
18:38Азовское море будет полностью взято в автодорожное кольцо – Хуснуллин
18:29В Севастополе за девять лет починили более полутысячи дорог
18:19Аксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в Крым
18:03В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
17:54Хуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
17:52С организаторов незаконно казино в Керчи взыщут 5 млн
17:44Аксенов: экономика Крыма показала почти четырехкратный рост за девять лет
17:40Путин призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе
17:34Путин: на программу развития Крыма и Севастополя выделено 1,6 трлн рублей
17:33Несколько семей в Севастополе могут остаться без жилья: СК начал проверку
Лента новостейМолния