https://crimea.ria.ru/20230317/v-krymu-pereselentsam-vydali-bolee-83-tysyachi-zhilischnykh-sertifikatov-1127616023.html
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов - РИА Новости Крым, 17.03.2023
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил... РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T18:03
2023-03-17T18:03
2023-03-17T18:03
новые регионы россии
жилищный сертификат
крым
новости крыма
сергей аксенов
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
владимир путин (политик)
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Также жители новых регионов России получают в Крыму многопрофильную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологическую. За 2022 год ее получили более 10 тысяч человек, в том числе 2,5 тысяч детей."Также активно принимаем детей в школы и вузы. Сегодня в детских садах у нас более 700 детей, еще 3,5 тысяч школьников учатся в школах на территории полуострова ", - добавил Аксенов.МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переселенцам из Херсонской области получить соцвыплаты на новом местеКак в Севастополе предоставляют выплаты и сертификаты жителям ХерсонщиныЖилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизнь
https://crimea.ria.ru/20230124/kak-menyayutsya-tseny-na-zhile-v-krymu-iz-za-khersonskikh-sertifikatov-1126538173.html
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новые регионы россии, жилищный сертификат, крым, новости крыма, сергей аксенов, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, владимир путин (политик), соцзащита
В Крыму переселенцам выдали более 8,3 тысячи жилищных сертификатов
Аксенов: в Крыму выдали 8,3 тысячи жилищных сертификатов переселенцам из новых регионов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Более 8,3 тысячи жилищных сертификатов выдали в Крыму вынужденным переселенцам из новых регионов России. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
"Крым как центр предоставления ряда элементов социальной помощи осуществляет выплаты: по 10 тысяч рублей на территории Крыма получили 64 тысячи жителей Херсонской и Запорожской областей, по 100 тысяч рублей – более 15 тысяч человек. А жилищные сертификаты уже выданы более 8300 гражданам. Из них 892 квартиры получили, почти 5 млрд рублей профинансированы в полном объеме", - рассказал Аксенов.
Также жители новых регионов России получают в Крыму многопрофильную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологическую. За 2022 год ее получили более 10 тысяч человек, в том числе 2,5 тысяч детей.
"Также активно принимаем детей в школы и вузы. Сегодня в детских садах у нас более 700 детей, еще 3,5 тысяч школьников учатся в школах на территории полуострова ", - добавил Аксенов.
МФЦ Крыма начали прием документов от жителей Херсонской области 22 октября прошлого года. Запись на получение этих мер социальной поддержки доступна по телефонным номерам контакт-центра МФЦ 8 (3652) 604-920 (многоканальный), +7 (978) 950-94-50, +7 (978) 950-94-51.
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