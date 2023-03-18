Как в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВО
В Севастополе в казематах 11-й береговой батареи школьники пишут письма бойцам СВО
21:48 18.03.2023 (обновлено: 23:57 18.03.2023)
© Анна ПетроваДетские письма на фронт
© Анна Петрова
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в казематах береговой батареи №11, где в годы Великой Отечественной располагались командные пункты обороны главной базы Черноморского флота и Приморской армии, сегодняшние школьники при керосиновых лампах пишут простыми перьевыми ручками письма бойцам в зоне специальной военной операции. Корреспондент РИА Новости Крым погрузился в необычную атмосферу, от которой несколько десятилетий отделяла наглухо заваренная дверь.
Письма на фронт
На столах – довоенный глобус, стопки книг и тетрадки учеников 1941-го. При свете керосиновых ламп и свечей сегодняшние школьники неумело, но старательно выводят перьевыми ручками на клочках бумаги свои послания бойцам.
Это часть интерактивной экскурсии. Только письма теперь настоящие.
"На уроке мужества здесь, в классе подземной школы 1941-42 года, мы восстанавливаем момент, когда наши севастопольские школьники писали письма на фронт для поднятия духа бойцов. Сегодня наши школьники, макая перья в чернильницы-непроливайки, пишут письма нашим войнам в зону специальной военной операции, которые потом вкладывают в посылки. Через волонтеров мы передаем их вместе с окопными свечами, которые делаем сами", – рассказывает Владимир Семенов, директор общественной организации, которая занимается развитием 11-й береговой батареи.
От чернильницы до пулемета
Ребята примеряют наушники связиста, крутят в руках винтовки, играют на довоенной гармони, слушают патефон и... сигнал воздушной тревоги.
В помещениях с разными тематическими экспозициями – тысячи предметов, от чернильницы до пулемета. Вот он, легендарный пехотный пулемет Дегтярева ИП -27. На оружейной пирамиде: автомат Судаева 1943-го, винтовка Мосина образца еще 1891-го, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), немецкие "Вальтер", "Маузер" и "Шмайсер". Все оружие охолощенное.
В Севастополе это место уже десять лет называют народным музеем, хотя оно им не является: нет здесь описей архива фондов и много чего еще, что по закону таким учреждениям требуется. Все сделано силами неравнодушных, за свой счет и на средства единомышленников. Бывший подводник и, как многие севастопольские мужчины, родившиеся сразу после войны, любитель военной истории и ценитель поржавевших реликвий, Владимир Александрович взял процесс в свои руки, когда памятное место в буквальном смысле погибало – в мусоре и безразличии властей.
© Анна ПетроваДети на экскурсии на 11-й береговой батарее
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Дети на экскурсии на 11-й береговой батарее
© Анна Петрова
© Анна ПетроваДети изучают азбуку Морзе
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Дети изучают азбуку Морзе
© Анна Петрова
© Анна ПетроваЭкспонаты на 11-й береговой батарее
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Экспонаты на 11-й береговой батарее
© Анна Петрова
© Анна ПетроваЭкспонаты 11-й береговой батареи
4 из 4
Экспонаты 11-й береговой батареи
© Анна Петрова
1 из 4
Дети на экскурсии на 11-й береговой батарее
© Анна Петрова
2 из 4
Дети изучают азбуку Морзе
© Анна Петрова
3 из 4
Экспонаты на 11-й береговой батарее
© Анна Петрова
4 из 4
Экспонаты 11-й береговой батареи
© Анна Петрова
Возрождение пункта управления обороной
"В украинские времена все это было заброшено. Батарея числилась как памятное место, только то, что снаружи, но деньги на него не выделялись. Некоторые местные сносили сюда мусор. А хозяин гостиницы рядом хотел здесь сделать сауну", – вспоминает Семенов.
Заботу о главном пункте береговой обороны времен Великой Отечественной взяла на себя сперва организация "Обелиск", а спустя три года, в 2014-м, ее преемник — "Севастопольское общество содействия развитию 11-й береговой батарее". Сейчас казематы батареи в безвозмездном пользовании у организации. И все, что здесь делается, – для новых побед: над забвением, невниманием, равнодушием и незнанием своей истории.
"Сегодня у нас середина марта, а как раз в этих числах в 1944 году было принято решение о начале наступательной операции на Крым, его освобождении. И очень созвучно и символично что у нас Русская весна приходится на эти дни, но уже 2014 года", – подытожил Семенов.
Из истории
Береговая батарея №11 была построена в 1900-м году. Ее назначением было прикрывать противодесантную 10-ю батарею, что к югу от входа в Севастопольскую бухту.
Здесь было восемь пушек-мортир, стрелявших "навесом" на 3,5 км. В 1915 году батарею разоружили за ненадобностью и оборудовали станцию наблюдения и связи.
Был запасным командным пунктом береговой обороны. А с первого дня Великой Отечественной войны, когда первая мина упала на улицу города, стал главным.
С дореволюционных времен внутри оставались кабельные трассы. Все оборона Севастополя в 1941-42 гг. велась отсюда: управление всеми батареями, защищавшими Севастополь, дотами, дзотами и даже бронепоездом "Железняков". Здесь располагался командный пункт Береговой обороны главной базы Черноморского флота и командный пункт Приморской армии до конца мая 1942 года.
В послевоенное советское время здесь какое-то время был склад военторга. Позже место стало памятным, на территории у батареи установили пушки с эсминца "Бойкий", снаряды и цепи. А двери внутрь, в казематы, заварили.
"Народный музей" в береговой батарее №11 открылся в 2012 году.
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