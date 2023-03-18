https://crimea.ria.ru/20230318/kak-v-sevastopole-deti-v-kazematakh-pishut-pisma-boytsam-v-zonu-svo-1127637602.html

Как в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВО

Как в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВО - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Как в Севастополе дети в казематах пишут письма бойцам в зону СВО

В Севастополе в казематах береговой батареи №11, где в годы Великой Отечественной располагались командные пункты обороны главной базы Черноморского флота и... РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T21:48

2023-03-18T21:48

2023-03-18T23:57

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Севастополе в казематах береговой батареи №11, где в годы Великой Отечественной располагались командные пункты обороны главной базы Черноморского флота и Приморской армии, сегодняшние школьники при керосиновых лампах пишут простыми перьевыми ручками письма бойцам в зоне специальной военной операции. Корреспондент РИА Новости Крым погрузился в необычную атмосферу, от которой несколько десятилетий отделяла наглухо заваренная дверь.Письма на фронтНа столах – довоенный глобус, стопки книг и тетрадки учеников 1941-го. При свете керосиновых ламп и свечей сегодняшние школьники неумело, но старательно выводят перьевыми ручками на клочках бумаги свои послания бойцам.Это часть интерактивной экскурсии. Только письма теперь настоящие.От чернильницы до пулеметаРебята примеряют наушники связиста, крутят в руках винтовки, играют на довоенной гармони, слушают патефон и... сигнал воздушной тревоги.В помещениях с разными тематическими экспозициями – тысячи предметов, от чернильницы до пулемета. Вот он, легендарный пехотный пулемет Дегтярева ИП -27. На оружейной пирамиде: автомат Судаева 1943-го, винтовка Мосина образца еще 1891-го, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), немецкие "Вальтер", "Маузер" и "Шмайсер". Все оружие охолощенное.В Севастополе это место уже десять лет называют народным музеем, хотя оно им не является: нет здесь описей архива фондов и много чего еще, что по закону таким учреждениям требуется. Все сделано силами неравнодушных, за свой счет и на средства единомышленников. Бывший подводник и, как многие севастопольские мужчины, родившиеся сразу после войны, любитель военной истории и ценитель поржавевших реликвий, Владимир Александрович взял процесс в свои руки, когда памятное место в буквальном смысле погибало – в мусоре и безразличии властей.Возрождение пункта управления оборонойЗаботу о главном пункте береговой обороны времен Великой Отечественной взяла на себя сперва организация "Обелиск", а спустя три года, в 2014-м, ее преемник — "Севастопольское общество содействия развитию 11-й береговой батарее". Сейчас казематы батареи в безвозмездном пользовании у организации. И все, что здесь делается, – для новых побед: над забвением, невниманием, равнодушием и незнанием своей истории.Из историиБереговая батарея №11 была построена в 1900-м году. Ее назначением было прикрывать противодесантную 10-ю батарею, что к югу от входа в Севастопольскую бухту.Здесь было восемь пушек-мортир, стрелявших "навесом" на 3,5 км. В 1915 году батарею разоружили за ненадобностью и оборудовали станцию наблюдения и связи.Был запасным командным пунктом береговой обороны. А с первого дня Великой Отечественной войны, когда первая мина упала на улицу города, стал главным.Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон >>С дореволюционных времен внутри оставались кабельные трассы. Все оборона Севастополя в 1941-42 гг. велась отсюда: управление всеми батареями, защищавшими Севастополь, дотами, дзотами и даже бронепоездом "Железняков". Здесь располагался командный пункт Береговой обороны главной базы Черноморского флота и командный пункт Приморской армии до конца мая 1942 года.В послевоенное советское время здесь какое-то время был склад военторга. Позже место стало памятным, на территории у батареи установили пушки с эсминца "Бойкий", снаряды и цепи. А двери внутрь, в казематы, заварили."Народный музей" в береговой батарее №11 открылся в 2012 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням

https://crimea.ria.ru/20221212/kak-na-tikhom-fronte-v-sevastopole-vyazhut-maskirovku-dlya-boytsov-svo-1125820149.html

https://crimea.ria.ru/20230309/md-i-yad-kak-restavriruyut-panoramu-oborony-sevastopolya--1127447345.html

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, история, сво, общество, крым, новости крыма, крым в великой отечественной войне