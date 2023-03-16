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Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон
Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон
На мысе Кордон в Севастополе в годовщину исторического референдума 2014 года, определившего возвращение Крыма в Россию, в 10-й раз подняли российский триколор... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T21:00
2023-03-16T21:00
2023-03-16T21:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На мысе Кордон в Севастополе в годовщину исторического референдума 2014 года, определившего возвращение Крыма в Россию, в 10-й раз подняли российский триколор. Организатор акции – участник самообороны города в период Крымской весны, председатель исполкома ОО "Блокпост Севастополь" Андрей Ситников поделился с РИА Новости Крым воспоминаниями, как это было в первый раз, и мнением о том, значит такое мероприятие сегодня.Флагшток стоит почти у самого обрыва на мысе Кордон, на северном берегу Севастопольской бухты. Развевающееся на ветру полотнище размером 7х5 метров хорошо просматривается из разных точек в городе: с Приморского бульвара и Графской пристани, с Центрального холма, где штаб ЧФ, и Малахова кургана.Впервые на этом месте флаг был поднят в день исторического референдума, 16 марта 2014 года, по инициативе одного из участников самообороны города, дежурившего на блокпосту "Верхнесадовое", вспоминает Ситников."Виталий Григорович – его была идея, и было принято решение установить на входе в главную бухту Севастополя государственный флаг Российской Федерации, который бы вдохновлял и воодушевлял севастопольцев прийти на референдум, объединиться и высказать свое мнение за возвращение в Россию. И чтобы военные моряки и все, кто входит в Севастополь через морские ворота, первым видели это огромное полотнище, которое символизировало здесь российские земли", – рассказал Ситников.Время для акции нашлось, несмотря на жесткий график дежурств и напряженную обстановку. К марту 2014-го на подступах к городу действовали уже семь блокпостов. Все размещались в местах секторов обороны периода Великой Отечественной войны, шесть из них были в районе сел и имели соответствующие названия.В день референдума Ситников был в БП "Фронтовое", возглавлял его и распределял дежурства.Как не бывает бывших военных и силовиков, так нет и бывших самообороновцев. Сегодня эти же люди, как и десять лет назад, организовывают поднятие на мысе Кордон российского триколора."И сейчас наш Виталий Григорович основной человек, который занимается монтажом, поднятием флага. У него свой цех сварочный, кузня, он все это готовит, а мы ему помогаем, чем можем", – заключил собеседник агентства.Ситников отметил, что на этом самом месте ан мысе Кордон в День флота появляется Андреевский флаг, а на 9 мая – флаг Победы.Напомним, к годовщине февральских событий 2014 года "самообороновцы" в Севастополе устанавливают российский флаг на высшей точке Бельбекской долины – вершине горы Кара-Тау, которая возвышается тем самым местом у села Верхнесадовое, где находился первый блокпост обороны города в период Крымской весны.Читайте также на РИА Новости Крым:Хроника Крымской весны: 16 марта Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, севастополь, крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, россия, украина, общество, политика
Кто в день референдума в Севастополе поднял флаг России на мысе Кордон
День референдума-2014 глазами участников самообороны в 10-ю годовщину поднятия флага РФ
21:00 16.03.2023 (обновлено: 21:01 16.03.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым, Анна Петрова. На мысе Кордон в Севастополе в годовщину исторического референдума 2014 года, определившего возвращение Крыма в Россию, в 10-й раз подняли российский триколор. Организатор акции – участник самообороны города в период Крымской весны, председатель исполкома ОО "Блокпост Севастополь" Андрей Ситников поделился с РИА Новости Крым воспоминаниями, как это было в первый раз, и мнением о том, значит такое мероприятие сегодня.
Флагшток стоит почти у самого обрыва на мысе Кордон, на северном берегу Севастопольской бухты. Развевающееся на ветру полотнище размером 7х5 метров хорошо просматривается из разных точек в городе: с Приморского бульвара и Графской пристани, с Центрального холма, где штаб ЧФ, и Малахова кургана.
Впервые на этом месте флаг был поднят в день исторического референдума, 16 марта 2014 года, по инициативе одного из участников самообороны города, дежурившего на блокпосту "Верхнесадовое", вспоминает Ситников.
"Виталий Григорович – его была идея, и было принято решение установить на входе в главную бухту Севастополя государственный флаг Российской Федерации, который бы вдохновлял и воодушевлял севастопольцев прийти на референдум, объединиться и высказать свое мнение за возвращение в Россию. И чтобы военные моряки и все, кто входит в Севастополь через морские ворота, первым видели это огромное полотнище, которое символизировало здесь российские земли", – рассказал Ситников.
Время для акции нашлось, несмотря на жесткий график дежурств и напряженную обстановку. К марту 2014-го на подступах к городу действовали уже семь блокпостов. Все размещались в местах секторов обороны периода Великой Отечественной войны, шесть из них были в районе сел и имели соответствующие названия.
В день референдума Ситников был в БП "Фронтовое", возглавлял его и распределял дежурства.
"За два дня до этого мы перешли на усиленное боевое дежурство. Увеличили смены на блокпостах, и они не сменялись уже в течение 2-3 суток до самого референдума. Была организована выездная группа в город для контроля и предотвращения терактов. Часть гарнизонов блокпостов принимала участие в охране близлежащих избирательных участков. Голосовать мы ездили по очереди – кому куда ближе. Я ездил Верхнесадовое. Заодно проверял там работу своих мобильных групп", – вспоминает Ситников.
Как не бывает бывших военных и силовиков, так нет и бывших самообороновцев. Сегодня эти же люди, как и десять лет назад, организовывают поднятие на мысе Кордон российского триколора.
"И сейчас наш Виталий Григорович основной человек, который занимается монтажом, поднятием флага. У него свой цех сварочный, кузня, он все это готовит, а мы ему помогаем, чем можем", – заключил собеседник агентства.
Ситников отметил, что на этом самом месте ан мысе Кордон в День флота появляется Андреевский флаг, а на 9 мая – флаг Победы.
Напомним, к годовщине февральских событий 2014 года "самообороновцы" в Севастополе устанавливают российский флаг на высшей точке Бельбекской долины – вершине горы Кара-Тау, которая возвышается тем самым местом у села Верхнесадовое, где находился первый блокпост обороны города в период Крымской весны.
"Это самая высокая точка на въезде в Севастополь, там точно также в сложные дни 2014-го стоял блокпост внизу, а наверху реял огромный флаг", – заключил общественник.
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