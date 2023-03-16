https://crimea.ria.ru/20230316/khronika-krymskoy-vesny-16-marta-1127564085.html

Хроника Крымской весны: 16 марта

Хроника Крымской весны: 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Хроника Крымской весны: 16 марта

РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T07:01

2023-03-16T07:01

2023-03-16T07:01

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>- Задолго до старта голосования — 8:00, на избирательных участках начинают собираться люди. Возможность проголосовать предоставили даже украинским военным, находящимся в заблокированных частях. Есть те, кто этим шансом воспользовался.- К полудню проголосовало 44% крымчан, в Севастополе — половина всех, кто имеет право участвовать в референдуме. Сайт референдума подвергся кибер-атаке.- Иностранные наблюдатели отмечают, что нарушений на участках нет, на улицах спокойно, военных нет. Между тем, в западных СМИ распространяют страшилки о том, что жителей Крыма и Севастополя на участки ведут под дулами автоматов.- К обеду Керчь вырвалась в лидеры по явке: здесь проголосовали 75,6% избирателей. В Большой Ялте явка превысила 50%.- В 20:00, после закрытия участков, озвучено: явка на общекрымский референдум составила 70%. Таким образом, можно говорить о том, что он состоялся, население высказало свою позицию.- Представили ЕС и США выступили с заявлениями о нелегитимности референдумов в Крыму и Севастополе.- Улицы Симферополя и Севастополя заполнены людьми с российскими флагами. В крымской столице на площади Ленина вечером проходит концерт, на который собралось около 15 тысяч зрителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Крыма оценил работу своей командыКак безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюРоссийский публицист назвал условия возвращения Крыма на Украину

https://crimea.ria.ru/20191223/Na-Ukraine-rasskazali-chto-budet-s-Krymom-v-sluchae-ego-vozvrascheniya-1117783394.html

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, история, общество, политика, новости крыма, севастополь