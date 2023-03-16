Хроника Крымской весны: 16 марта
Крымская весна девять лет назад: референдум о статусе Крым и реакция Запада
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.
- Задолго до старта голосования — 8:00, на избирательных участках начинают собираться люди. Возможность проголосовать предоставили даже украинским военным, находящимся в заблокированных частях. Есть те, кто этим шансом воспользовался.
- К полудню проголосовало 44% крымчан, в Севастополе — половина всех, кто имеет право участвовать в референдуме. Сайт референдума подвергся кибер-атаке.
- Иностранные наблюдатели отмечают, что нарушений на участках нет, на улицах спокойно, военных нет. Между тем, в западных СМИ распространяют страшилки о том, что жителей Крыма и Севастополя на участки ведут под дулами автоматов.
- К обеду Керчь вырвалась в лидеры по явке: здесь проголосовали 75,6% избирателей. В Большой Ялте явка превысила 50%.
- В 20:00, после закрытия участков, озвучено: явка на общекрымский референдум составила 70%. Таким образом, можно говорить о том, что он состоялся, население высказало свою позицию.
- Представили ЕС и США выступили с заявлениями о нелегитимности референдумов в Крыму и Севастополе.
- Улицы Симферополя и Севастополя заполнены людьми с российскими флагами. В крымской столице на площади Ленина вечером проходит концерт, на который собралось около 15 тысяч зрителей.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя.
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Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады.
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Подсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады.
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкМаленькие дети с российскими флагами на площади Ленина в центре города, где собрались жители Симферополя в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
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Маленькие дети с российскими флагами на площади Ленина в центре города, где собрались жители Симферополя в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Севастополя на праздничном концерте после проведения референдума о статусе Крыма.
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Жители Севастополя на праздничном концерте после проведения референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЖители Симферополя на концерте "Крым-Весна", который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
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Жители Симферополя на концерте "Крым-Весна", который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
1 из 5
Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя.
2 из 5
Подсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады.
3 из 5
Маленькие дети с российскими флагами на площади Ленина в центре города, где собрались жители Симферополя в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
4 из 5
Жители Севастополя на праздничном концерте после проведения референдума о статусе Крыма.
5 из 5
Жители Симферополя на концерте "Крым-Весна", который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
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