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Хроника Крымской весны: 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023
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Хроника Крымской весны: 16 марта
Хроника Крымской весны: 16 марта - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Хроника Крымской весны: 16 марта
РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T07:01
2023-03-16T07:01
крымская весна
крымская весна: девять лет вместе
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политика
новости крыма
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;- Задолго до старта голосования — 8:00, на избирательных участках начинают собираться люди. Возможность проголосовать предоставили даже украинским военным, находящимся в заблокированных частях. Есть те, кто этим шансом воспользовался.- К полудню проголосовало 44% крымчан, в Севастополе — половина всех, кто имеет право участвовать в референдуме. Сайт референдума подвергся кибер-атаке.- Иностранные наблюдатели отмечают, что нарушений на участках нет, на улицах спокойно, военных нет. Между тем, в западных СМИ распространяют страшилки о том, что жителей Крыма и Севастополя на участки ведут под дулами автоматов.- К обеду Керчь вырвалась в лидеры по явке: здесь проголосовали 75,6% избирателей. В Большой Ялте явка превысила 50%.- В 20:00, после закрытия участков, озвучено: явка на общекрымский референдум составила 70%. Таким образом, можно говорить о том, что он состоялся, население высказало свою позицию.- Представили ЕС и США выступили с заявлениями о нелегитимности референдумов в Крыму и Севастополе.- Улицы Симферополя и Севастополя заполнены людьми с российскими флагами. В крымской столице на площади Ленина вечером проходит концерт, на который собралось около 15 тысяч зрителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Крыма оценил работу своей командыКак безучастность Горбачева предопределила возвращение Крыма в РоссиюРоссийский публицист назвал условия возвращения Крыма на Украину
https://crimea.ria.ru/20191223/Na-Ukraine-rasskazali-chto-budet-s-Krymom-v-sluchae-ego-vozvrascheniya-1117783394.html
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна, крымская весна: девять лет вместе, крым, история, общество, политика, новости крыма, севастополь
Хроника Крымской весны: 16 марта

Крымская весна девять лет назад: референдум о статусе Крым и реакция Запада

07:01 16.03.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Наталья Дремова
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Сегодня в хронике - события 16 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>
- Задолго до старта голосования — 8:00, на избирательных участках начинают собираться люди. Возможность проголосовать предоставили даже украинским военным, находящимся в заблокированных частях. Есть те, кто этим шансом воспользовался.
- К полудню проголосовало 44% крымчан, в Севастополе — половина всех, кто имеет право участвовать в референдуме. Сайт референдума подвергся кибер-атаке.
- Иностранные наблюдатели отмечают, что нарушений на участках нет, на улицах спокойно, военных нет. Между тем, в западных СМИ распространяют страшилки о том, что жителей Крыма и Севастополя на участки ведут под дулами автоматов.
- К обеду Керчь вырвалась в лидеры по явке: здесь проголосовали 75,6% избирателей. В Большой Ялте явка превысила 50%.
- В 20:00, после закрытия участков, озвучено: явка на общекрымский референдум составила 70%. Таким образом, можно говорить о том, что он состоялся, население высказало свою позицию.
- Представили ЕС и США выступили с заявлениями о нелегитимности референдумов в Крыму и Севастополе.
- Улицы Симферополя и Севастополя заполнены людьми с российскими флагами. В крымской столице на площади Ленина вечером проходит концерт, на который собралось около 15 тысяч зрителей.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГолосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя.
Референдум о статусе Крыма в Симферополе
1 из 5
Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады.
Подсчет голосов по итогам референдума о статусе Крыма
2 из 5
Подсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкМаленькие дети с российскими флагами на площади Ленина в центре города, где собрались жители Симферополя в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
3 из 5
Маленькие дети с российскими флагами на площади Ленина в центре города, где собрались жители Симферополя в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖители Севастополя на праздничном концерте после проведения референдума о статусе Крыма.
В Севастополе после голосования на референдуме о статусе Крыма
4 из 5
Жители Севастополя на праздничном концерте после проведения референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкЖители Симферополя на концерте "Крым-Весна", который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
В центре Симферополя после голосования на референдуме о статусе Крыма
5 из 5
Жители Симферополя на концерте "Крым-Весна", который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
1 из 5
Голосование на референдуме о статусе Крыма на одном из избирательных участков Симферополя.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
2 из 5
Подсчет голосов в на избирательном участке в Симферопольском городском театре эстрады.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 5
Маленькие дети с российскими флагами на площади Ленина в центре города, где собрались жители Симферополя в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
4 из 5
Жители Севастополя на праздничном концерте после проведения референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 5
Жители Симферополя на концерте "Крым-Весна", который проходит на площади Ленина в центре города, в ожидании объявления итогов референдума о статусе Крыма.
© РИА Новости . Алексей Ничукин
Перейти в фотобанк
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