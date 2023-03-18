https://crimea.ria.ru/20230318/rabota-kerchenskoy-perepravy-vozobnovlena-1127624274.html

Работа Керченской переправы возобновлена

Работа Керченской переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Работа Керченской переправы возобновлена

Работа Керченской паромной переправы, которая была приостановлена из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T10:07

2023-03-18T10:07

2023-03-18T10:15

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

крым

транспорт

общество

строительство газопровода кубань-крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960812_0:0:2958:1665_1920x0_80_0_0_856c4cb97799469faa41916261527de0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы, которая была приостановлена из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По состоянию на 06:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – сообщили в ведомстве.В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости работа паромов была приостановлена.Трафик на Керченской паромной переправеПаромы с момента начала морского сообщения выполнили 2 679 рейсов через пролив и перевезли в обе стороны 105 704 пассажиров, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов, уточнили в Минтрансе России.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, крым, транспорт, общество, строительство газопровода кубань-крым, новости крыма