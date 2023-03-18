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Работа Керченской переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 18.03.2023
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Работа Керченской переправы возобновлена
Работа Керченской переправы возобновлена - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Работа Керченской переправы возобновлена
Работа Керченской паромной переправы, которая была приостановлена из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T10:07
2023-03-18T10:15
ситуация на керченской переправе
керченская паромная переправа
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы, которая была приостановлена из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России."По состоянию на 06:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – сообщили в ведомстве.В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости работа паромов была приостановлена.Трафик на Керченской паромной переправеПаромы с момента начала морского сообщения выполнили 2 679 рейсов через пролив и перевезли в обе стороны 105 704 пассажиров, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов, уточнили в Минтрансе России.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, крым, транспорт, общество, строительство газопровода кубань-крым, новости крыма
Работа Керченской переправы возобновлена

МЧС: работа Керченской паромной переправы возобновлена

10:07 18.03.2023 (обновлено: 10:15 18.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Работа Керченской паромной переправы, которая была приостановлена из-за сильного тумана, возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

"По состоянию на 06:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", – сообщили в ведомстве.

В пятницу из-за неблагоприятных погодных условий и плохой видимости работа паромов была приостановлена.

Трафик на Керченской паромной переправе

Паромы с момента начала морского сообщения выполнили 2 679 рейсов через пролив и перевезли в обе стороны 105 704 пассажиров, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов, уточнили в Минтрансе России.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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