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Туман остановил паромы через Керченский пролив

Туман остановил паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Туман остановил паромы через Керченский пролив

В пятницу вечером из-за тумана временно приостановлено курсирование паромов через Керченский пролив. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T22:12

2023-03-17T22:12

2023-03-17T22:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В пятницу вечером из-за тумана временно приостановлено курсирование паромов через Керченский пролив. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с момента запуска переправы паромы уже перевезли более 83 тысяч автотранспортных средств.Трафик на Керченской паромной переправеПаромы с момента начала морского сообщения выполнили 2 679 рейсов через пролив и перевезли в обе стороны 105 704 пассажиров, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов, уточнили в Минтрансе России.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков

https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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