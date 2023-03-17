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Туман остановил паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Туман остановил паромы через Керченский пролив
Туман остановил паромы через Керченский пролив - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Туман остановил паромы через Керченский пролив
В пятницу вечером из-за тумана временно приостановлено курсирование паромов через Керченский пролив. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T22:12
2023-03-17T22:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В пятницу вечером из-за тумана временно приостановлено курсирование паромов через Керченский пролив. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с момента запуска переправы паромы уже перевезли более 83 тысяч автотранспортных средств.Трафик на Керченской паромной переправеПаромы с момента начала морского сообщения выполнили 2 679 рейсов через пролив и перевезли в обе стороны 105 704 пассажиров, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов, уточнили в Минтрансе России.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская переправа 17 марта – паромы, погода и оперативная обстановкаАксенов доложил Путину о работе сухопутного коридора в КрымХуснуллин предложил открыть Крымский мост для небольших грузовиков
https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-rasskazal-o-trafike-i-bezopasnosti-sukhoputnogo-koridora-1127442736.html
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Туман остановил паромы через Керченский пролив

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за тумана

22:12 17.03.2023 (обновлено: 22:17 17.03.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В пятницу вечером из-за тумана временно приостановлено курсирование паромов через Керченский пролив. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - сказано в сообщении.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, с момента запуска переправы паромы уже перевезли более 83 тысяч автотранспортных средств.
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10 марта, 11:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аксенов рассказал о трафике и безопасности сухопутного коридора

Трафик на Керченской паромной переправе

Паромы с момента начала морского сообщения выполнили 2 679 рейсов через пролив и перевезли в обе стороны 105 704 пассажиров, 83 685 единиц автотранспорта и 10 105 железнодорожных вагонов, уточнили в Минтрансе России.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
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