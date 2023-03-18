Рейтинг@Mail.ru
Хроника Крымской весны: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230318/khronika-krymskoy-vesny-18-marta-1127622977.html
Хроника Крымской весны: 18 марта
Хроника Крымской весны: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023
Хроника Крымской весны: 18 марта
РИА Новости Крым, 18.03.2023
2023-03-18T08:01
2023-03-18T08:01
эксклюзивы риа новости крым
крым
хроники крымской весны
крымская весна
крымская весна: пять лет вместе
общество
политика
история
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127515528_0:33:3084:1768_1920x0_80_0_0_ffac60b3e18c697d5450855184001850.jpg
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням &gt;&gt;Сегодня в хронике - события 18 марта 2014 года.- Крымчане обеспокоены угрозами Украины отрезать полуостров от газоснабжения. В министерстве топлива и энергетики Крыма сообщают, что запасы газа на полуострове значительны, их хватит на год.- Президент России Владимир Путин проводит процедуру принятия в состав РФ двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополя. Церемония проходит в прямом эфире. Договора подписывают: от Крыма — Сергей Аксенов, от Севастополя — Алексей Чалый.- Газета "Крымская правда" выходит в этот день с текстом гимна России на первой полосе и подверсткой: "Выучи наизусть. Теперь это твой гимн".- Возле воинской части на улице Кубанская в Симферополе происходит трагедия. Часть не боевая, здесь базируется подразделение топографического и навигационного управления ВСУ. Сюда прибыли представители Минобороны РФ: была договоренность о совместных с украинскими специалистами картографических работах. Когда российские военные зашли на территорию, раздались выстрелы. Стреляли из недостроя вблизи военной части, там оказалась группа вооруженных людей. Погибли боец самообороны и военнослужащий ВСУ. Еще двое — активист народного ополчения и украинский капитан были ранены. Огонь, предположительно, велся из снайперских винтовок.- Жителей новых регионов РФ информируют о том, что у них есть месяц, чтобы определиться: хотят ли они стать гражданами РФ. После этого гражданство будет присвоено автоматически всем, кто на момент референдума постоянно проживал в Крыму или Севастополе.- Большинство украинских военных, находящихся в заблокированных частях, дали согласие на выход из Крыма.- Меняется решение по денежной единице Крыма. Здесь будет рублевая зона, но гривну как средство платежа какое-то время станут принимать.- В Ялтинском зоопарке родился амурский тигренок, которого назвали Референдум.Интересные события после возвращения:- Уже 19 марта российские телеканалы включили в прогноз погоды Крым и Севастополь. Многие люди признавались, что плакали, слушая перечисление российских городов, в числе которых обыденно упоминались Симферополь, Ялта, Керчь, Севастополь.- 20 марта три украинских корабля в Севастополе подняли Андреевский флаг ВМФ РФ.- 24 марта жители села Стрелковое Херсонской области, что на Арабатской стрелке, перенесли пограничные столбы из одного края поселения на другой. Таким образом формально оказались в России. Такое решение приняли люди на общем сходе. Украинские пограничники через день столбы вернули на место, прокуратура "незалежной" возбудила уголовное дело в отношении "бунтарей", а село... отрезали от газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – АксеновНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
https://crimea.ria.ru/20230316/krymskaya-vesna-izmenila-mirovoy-geopoliticheskiy-landshaft--muradov-1127590274.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0d/1127515528_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_f933d896686ceb33d92e00ce74c4cd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, хроники крымской весны, крымская весна, крымская весна: пять лет вместе, общество, политика, история, севастополь
Хроника Крымской весны: 18 марта

Крымская весна 9 лет назад: "газовые" угрозы Киева, новые деньги и тигренок Референдум

08:01 18.03.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкКонституция Республики Крым поступила в продажу на территории полуострова
Конституция Республики Крым поступила в продажу на территории полуострова - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью.
РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>
Сегодня в хронике - события 18 марта 2014 года.
- Крымчане обеспокоены угрозами Украины отрезать полуостров от газоснабжения. В министерстве топлива и энергетики Крыма сообщают, что запасы газа на полуострове значительны, их хватит на год.
- Президент России Владимир Путин проводит процедуру принятия в состав РФ двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополя. Церемония проходит в прямом эфире. Договора подписывают: от Крыма — Сергей Аксенов, от Севастополя — Алексей Чалый.
- Газета "Крымская правда" выходит в этот день с текстом гимна России на первой полосе и подверсткой: "Выучи наизусть. Теперь это твой гимн".
- Возле воинской части на улице Кубанская в Симферополе происходит трагедия. Часть не боевая, здесь базируется подразделение топографического и навигационного управления ВСУ. Сюда прибыли представители Минобороны РФ: была договоренность о совместных с украинскими специалистами картографических работах. Когда российские военные зашли на территорию, раздались выстрелы. Стреляли из недостроя вблизи военной части, там оказалась группа вооруженных людей. Погибли боец самообороны и военнослужащий ВСУ. Еще двое — активист народного ополчения и украинский капитан были ранены. Огонь, предположительно, велся из снайперских винтовок.
Мурадов: Крымская весна стала точкой изменения глобального геополитического ландшафта - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
16 марта, 19:36
"Крымская весна" изменила мировой геополитический ландшафт – Мурадов
- Жителей новых регионов РФ информируют о том, что у них есть месяц, чтобы определиться: хотят ли они стать гражданами РФ. После этого гражданство будет присвоено автоматически всем, кто на момент референдума постоянно проживал в Крыму или Севастополе.
- Большинство украинских военных, находящихся в заблокированных частях, дали согласие на выход из Крыма.
- Меняется решение по денежной единице Крыма. Здесь будет рублевая зона, но гривну как средство платежа какое-то время станут принимать.
- В Ялтинском зоопарке родился амурский тигренок, которого назвали Референдум.
Интересные события после возвращения:
- Уже 19 марта российские телеканалы включили в прогноз погоды Крым и Севастополь. Многие люди признавались, что плакали, слушая перечисление российских городов, в числе которых обыденно упоминались Симферополь, Ялта, Керчь, Севастополь.
- 20 марта три украинских корабля в Севастополе подняли Андреевский флаг ВМФ РФ.
- 24 марта жители села Стрелковое Херсонской области, что на Арабатской стрелке, перенесли пограничные столбы из одного края поселения на другой. Таким образом формально оказались в России. Такое решение приняли люди на общем сходе. Украинские пограничники через день столбы вернули на место, прокуратура "незалежной" возбудила уголовное дело в отношении "бунтарей", а село... отрезали от газоснабжения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – Аксенов
Национализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для России
Крым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымХроники Крымской весныКрымская веснаКрымская весна: пять лет вместеОбществоПолитикаИсторияСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:14Новый летальный случай: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:07Работа Керченской переправы возобновлена
09:50Разрывы гранатометов в Севастополе – что происходит
09:27В Одессе демонтировали надписи на русском языке в парке Победы
08:53Медики в селах новых регионов смогут получить выплаты до миллиона рублей
08:24Крымские "Алые паруса" бесплатно покажут россиянам в 4К
08:01Хроника Крымской весны: 18 марта
07:00День воссоединения Крыма с Россией
00:01В Крыму местами дождь: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
22:12Туман остановил паромы через Керченский пролив
21:57136 "прилетов" в марте: глава Новой Каховки рассказал о жизни города 3:10
21:29В Симферополе 18 марта ограничат движение транспорта в центре города
21:02Безопасность, цены и Крымский мост: главное из совещания Путина по Крыму
20:52Какой будет погода в Крыму на выходных
20:39Как изменилось здравоохранение и образование в Крыму
20:27Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
20:16Аксенов о развитии Крыма за 9 лет: инвестиции, бизнес и доходы региона
20:08Помощь у линии фронта: жители Каховки получили гуманитарный груз из Крыма 1:18
19:54Суд в Гааге встал на путь самоликвидации – сенатор
Лента новостейМолния