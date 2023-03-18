https://crimea.ria.ru/20230318/khronika-krymskoy-vesny-18-marta-1127622977.html

Хроника Крымской весны: 18 марта

Хроника Крымской весны: 18 марта - РИА Новости Крым, 18.03.2023

Хроника Крымской весны: 18 марта

РИА Новости Крым, 18.03.2023

2023-03-18T08:01

2023-03-18T08:01

2023-03-18T08:01

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>Сегодня в хронике - события 18 марта 2014 года.- Крымчане обеспокоены угрозами Украины отрезать полуостров от газоснабжения. В министерстве топлива и энергетики Крыма сообщают, что запасы газа на полуострове значительны, их хватит на год.- Президент России Владимир Путин проводит процедуру принятия в состав РФ двух новых субъектов федерации: Республики Крым и города Севастополя. Церемония проходит в прямом эфире. Договора подписывают: от Крыма — Сергей Аксенов, от Севастополя — Алексей Чалый.- Газета "Крымская правда" выходит в этот день с текстом гимна России на первой полосе и подверсткой: "Выучи наизусть. Теперь это твой гимн".- Возле воинской части на улице Кубанская в Симферополе происходит трагедия. Часть не боевая, здесь базируется подразделение топографического и навигационного управления ВСУ. Сюда прибыли представители Минобороны РФ: была договоренность о совместных с украинскими специалистами картографических работах. Когда российские военные зашли на территорию, раздались выстрелы. Стреляли из недостроя вблизи военной части, там оказалась группа вооруженных людей. Погибли боец самообороны и военнослужащий ВСУ. Еще двое — активист народного ополчения и украинский капитан были ранены. Огонь, предположительно, велся из снайперских винтовок.- Жителей новых регионов РФ информируют о том, что у них есть месяц, чтобы определиться: хотят ли они стать гражданами РФ. После этого гражданство будет присвоено автоматически всем, кто на момент референдума постоянно проживал в Крыму или Севастополе.- Большинство украинских военных, находящихся в заблокированных частях, дали согласие на выход из Крыма.- Меняется решение по денежной единице Крыма. Здесь будет рублевая зона, но гривну как средство платежа какое-то время станут принимать.- В Ялтинском зоопарке родился амурский тигренок, которого назвали Референдум.Интересные события после возвращения:- Уже 19 марта российские телеканалы включили в прогноз погоды Крым и Севастополь. Многие люди признавались, что плакали, слушая перечисление российских городов, в числе которых обыденно упоминались Симферополь, Ялта, Керчь, Севастополь.- 20 марта три украинских корабля в Севастополе подняли Андреевский флаг ВМФ РФ.- 24 марта жители села Стрелковое Херсонской области, что на Арабатской стрелке, перенесли пограничные столбы из одного края поселения на другой. Таким образом формально оказались в России. Такое решение приняли люди на общем сходе. Украинские пограничники через день столбы вернули на место, прокуратура "незалежной" возбудила уголовное дело в отношении "бунтарей", а село... отрезали от газоснабжения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская весна спасла полуостров от "большой крови" – АксеновНационализация элиты: эксперт оценила значение Крымской весны для РоссииКрым выбирал сердцем: Аксенов поздравил крымчан с годовщиной референдума

https://crimea.ria.ru/20230316/krymskaya-vesna-izmenila-mirovoy-geopoliticheskiy-landshaft--muradov-1127590274.html

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крым, хроники крымской весны, крымская весна, крымская весна: пять лет вместе, общество, политика, история, севастополь