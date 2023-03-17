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Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу

Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу

В ближайшие сутки на полуострове ожидается облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.03.2023

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2023-03-17T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове ожидается облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе, небольшой дождь, ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +7 +9, днем +12 +14. В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем воздух прогреется до +10… +12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5… +7, а днем +12… +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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