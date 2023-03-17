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Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу
Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу
В ближайшие сутки на полуострове ожидается облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, сообщили в Крымском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T00:01
2023-03-17T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове ожидается облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, сообщили в Крымском гидрометцентре.В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе, небольшой дождь, ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14.На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.В Ялте и Алуште ночью +7 +9, днем +12 +14. В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем воздух прогреется до +10… +12 градусов.В Евпатории в ночные часы +5… +7, а днем +12… +14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыОсадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму
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Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу

Прогноз погоды для Крыма на пятницу, 17 марта

00:01 17.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки на полуострове ожидается облачная погода, местами ожидаются небольшие осадки, сообщили в Крымском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9; днем +8…+13. В выходные дни без существенных осадков. В западных, восточных и центральных районах порывы северо-восточного ветра будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха существенно не изменится", - сказано в сообщении.
В Симферополе в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.
Облачная погода с прояснениями ожидается и в Севастополе, небольшой дождь, ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +12…+14.
На курортах Крыма переменная облачность, осадков не прогнозируется.
В Ялте и Алуште ночью +7 +9, днем +12 +14.
В Судаке и Феодосии ночью +6... +8, а днем воздух прогреется до +10… +12 градусов.
В Евпатории в ночные часы +5… +7, а днем +12… +14 градусов.
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ПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоНовостиКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Слабый дождь: прогноз погоды на пятницу
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