https://crimea.ria.ru/20230317/krym-i-sevastopol-operezhayut-regiony-rossii-po-rostu-dokhodov--minfin-1127620770.html

Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин

Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин

Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T20:27

2023-03-17T20:27

2023-03-17T20:27

крым

севастополь

экономика

минфин россии

антон силуанов

совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя

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крымский бюджет

бюджет севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов во время совещания по социально-экономическому развитию двух субъектов.Бюджеты Крыма и Севастополя"Что касается бюджетов – они сбалансированные. Собственные доходы и Севастополя, и Крыма растут более высокими темпам, чем в целом по стране", - отметил министр.По его словам, с 2014 по 2022 годы регионы России в среднем повысили собственные доходы в 2,1 раза, тогда как Крым – в 3,6 раза, Севастополь – ровно втрое.Инвестиции в полуостровКроме того, по данным Силуанова, Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы страны в реализации инвестиционных проектов.В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей. Также глава государства призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – МинфинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году

https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-ekonomika-kryma-pokazala-pochti-chetyrekhkratnyy-rost-za-devyat-let-1127598594.html

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крым, севастополь, экономика, минфин россии, антон силуанов, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости, инвестиции, крымский бюджет, бюджет севастополя, россия