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Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин - РИА Новости Крым, 17.03.2023
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Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T20:27
2023-03-17T20:27
крым
севастополь
экономика
минфин россии
антон силуанов
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
новости
инвестиции
крымский бюджет
бюджет севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов во время совещания по социально-экономическому развитию двух субъектов.Бюджеты Крыма и Севастополя"Что касается бюджетов – они сбалансированные. Собственные доходы и Севастополя, и Крыма растут более высокими темпам, чем в целом по стране", - отметил министр.По его словам, с 2014 по 2022 годы регионы России в среднем повысили собственные доходы в 2,1 раза, тогда как Крым – в 3,6 раза, Севастополь – ровно втрое.Инвестиции в полуостровКроме того, по данным Силуанова, Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы страны в реализации инвестиционных проектов.В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей. Также глава государства призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – МинфинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
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Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин

Силуанов: Крым и Севастополь опережают другие регионы России по росту собственных доходов

20:27 17.03.2023
 
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Монеты - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов во время совещания по социально-экономическому развитию двух субъектов.

Бюджеты Крыма и Севастополя

"Что касается бюджетов – они сбалансированные. Собственные доходы и Севастополя, и Крыма растут более высокими темпам, чем в целом по стране", - отметил министр.
По его словам, с 2014 по 2022 годы регионы России в среднем повысили собственные доходы в 2,1 раза, тогда как Крым – в 3,6 раза, Севастополь – ровно втрое.
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Инвестиции в полуостров

Кроме того, по данным Силуанова, Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы страны в реализации инвестиционных проектов.
"Инвестиции в основной капитал с 2014 по 2022 год в целом по регионам РФ выросли в 1,6 раз. В Крыму – в пять раз, а в Севастополе – в 11 раз. Это хорошие результаты и говорят о том, что экономическая активность там развивается. Поэтому для нас финансирование программы развития Крыма и Севастополя – приоритет. Все те цифры, которые в планах значатся, обеспечены в полном объеме финансированием", - доложил глава Минфина.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей. Также глава государства призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе.
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КрымСевастопольЭкономикаМинфин РоссииАнтон СилуановСовещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и СевастополяНовостиИнвестицииКрымский бюджетБюджет СевастополяРоссия
 
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