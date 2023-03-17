https://crimea.ria.ru/20230317/krym-i-sevastopol-operezhayut-regiony-rossii-po-rostu-dokhodov--minfin-1127620770.html
Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин - РИА Новости Крым, 17.03.2023
Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру РИА Новости Крым, 17.03.2023
2023-03-17T20:27
2023-03-17T20:27
2023-03-17T20:27
крым
севастополь
экономика
минфин россии
антон силуанов
совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя
новости
инвестиции
крымский бюджет
бюджет севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_4bb50f121b2469ab2380bf1ae7ffe4f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов во время совещания по социально-экономическому развитию двух субъектов.Бюджеты Крыма и Севастополя"Что касается бюджетов – они сбалансированные. Собственные доходы и Севастополя, и Крыма растут более высокими темпам, чем в целом по стране", - отметил министр.По его словам, с 2014 по 2022 годы регионы России в среднем повысили собственные доходы в 2,1 раза, тогда как Крым – в 3,6 раза, Севастополь – ровно втрое.Инвестиции в полуостровКроме того, по данным Силуанова, Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы страны в реализации инвестиционных проектов.В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей. Также глава государства призвал идти навстречу инвесторам в Крыму и Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – МинфинНазвана сумма вложений в экономику Крыма за 9 лет в составе РоссииВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
https://crimea.ria.ru/20230317/aksenov-ekonomika-kryma-pokazala-pochti-chetyrekhkratnyy-rost-za-devyat-let-1127598594.html
крым
севастополь
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ad6955e515b845090aa6a2aac1cece33.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, севастополь, экономика, минфин россии, антон силуанов, совещание по вопросам социально-экономического развития крыма и севастополя, новости, инвестиции, крымский бюджет, бюджет севастополя, россия
Крым и Севастополь опережают регионы России по росту доходов – Минфин
Силуанов: Крым и Севастополь опережают другие регионы России по росту собственных доходов
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы России по росту собственных доходов и темпам привлечения инвесторов. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил министр финансов Антон Силуанов во время совещания по социально-экономическому развитию двух субъектов.
Бюджеты Крыма и Севастополя
"Что касается бюджетов – они сбалансированные. Собственные доходы и Севастополя, и Крыма растут более высокими темпам, чем в целом по стране", - отметил министр.
По его словам, с 2014 по 2022 годы регионы России в среднем повысили собственные доходы в 2,1 раза, тогда как Крым – в 3,6 раза, Севастополь – ровно втрое.
Инвестиции в полуостров
Кроме того, по данным Силуанова, Крым и Севастополь значительно опережают другие регионы страны в реализации инвестиционных проектов.
"Инвестиции в основной капитал с 2014 по 2022 год в целом по регионам РФ выросли в 1,6 раз. В Крыму – в пять раз, а в Севастополе – в 11 раз. Это хорошие результаты и говорят о том, что экономическая активность там развивается. Поэтому для нас финансирование программы развития Крыма и Севастополя – приоритет. Все те цифры, которые в планах значатся, обеспечены в полном объеме финансированием", - доложил глава Минфина.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что объемы финансирования государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя превысили 1,6 триллиона рублей
. Также глава государства призвал идти навстречу инвесторам
в Крыму и Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым: