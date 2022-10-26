https://crimea.ria.ru/20221026/raskhody-na-svo-uchli-v-trekhletnem-byudzhete--minfin-1125095022.html
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин
Минфин РФ заложил в трехлетний бюджет России необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции, все согласовано с Минобороны... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T14:33
2022-10-26T14:33
2022-10-26T14:33
экономика
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/54/1114125432_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_b94cf892eb0153aa22924380a6104592.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минфин РФ заложил в трехлетний бюджет России необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции, все согласовано с Минобороны. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с депутатами.По его словам, в сумму заложено денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, а также обмундирование для резервистов. Силуанов отметил, что таким образом планируется достичь "обеспечения социальных обязательств, которые ранее были озвучены".Среди других задач, предусмотренных трехлетним бюджетом, – восстановление и развитие новых территорий России и реализация программы по расселению из аварийного жилья в 2024–2025 годах.25 октября глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости активизировать работу по обеспечению мобилизованных на СВО всем необходимым, отметив, что правительство уже выделило дополнительный средства на закупку всех необходимых видов обмундирования.
https://crimea.ria.ru/20221025/vypusk-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-nado-aktivizirovat--mishustin-1125083763.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111412/54/1114125432_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_f132f618b5f0e8dc1d3e97616b61afb2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, специальная военная операция рф на украине
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин
Силуанов: необходимые средства для обеспечения СВО заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минфин РФ заложил в трехлетний бюджет России необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции, все согласовано с Минобороны. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с депутатами.
"Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку", – сказал Силуанов.
По его словам, в сумму заложено денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, а также обмундирование для резервистов. Силуанов отметил, что таким образом планируется достичь "обеспечения социальных обязательств, которые ранее были озвучены".
Среди других задач, предусмотренных трехлетним бюджетом, – восстановление и развитие новых территорий России и реализация программы по расселению из аварийного жилья в 2024–2025 годах.
25 октября глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости активизировать работу по обеспечению мобилизованных на СВО
всем необходимым, отметив, что правительство уже выделило дополнительный средства на закупку всех необходимых видов обмундирования.