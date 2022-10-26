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Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин - РИА Новости Крым, 26.10.2022
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин
Минфин РФ заложил в трехлетний бюджет России необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции, все согласовано с Минобороны... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T14:33
2022-10-26T14:33
экономика
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минфин РФ заложил в трехлетний бюджет России необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции, все согласовано с Минобороны. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с депутатами.По его словам, в сумму заложено денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, а также обмундирование для резервистов. Силуанов отметил, что таким образом планируется достичь "обеспечения социальных обязательств, которые ранее были озвучены".Среди других задач, предусмотренных трехлетним бюджетом, – восстановление и развитие новых территорий России и реализация программы по расселению из аварийного жилья в 2024–2025 годах.25 октября глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости активизировать работу по обеспечению мобилизованных на СВО всем необходимым, отметив, что правительство уже выделило дополнительный средства на закупку всех необходимых видов обмундирования.
https://crimea.ria.ru/20221025/vypusk-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-nado-aktivizirovat--mishustin-1125083763.html
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экономика, специальная военная операция рф на украине
Расходы на СВО учли в трехлетнем бюджете – Минфин

Силуанов: необходимые средства для обеспечения СВО заложены в бюджет РФ на 2023-2025 годы

14:33 26.10.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство финансов России
Министерство финансов России - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Минфин РФ заложил в трехлетний бюджет России необходимый объем финансовых ресурсов для обеспечения специальной военной операции, все согласовано с Минобороны. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на встрече с депутатами.
"Мы с министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов для проведения СВО. Деньги идут и в этом году и заложены на предстоящую трехлетку", – сказал Силуанов.
По его словам, в сумму заложено денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных, а также обмундирование для резервистов. Силуанов отметил, что таким образом планируется достичь "обеспечения социальных обязательств, которые ранее были озвучены".
Среди других задач, предусмотренных трехлетним бюджетом, – восстановление и развитие новых территорий России и реализация программы по расселению из аварийного жилья в 2024–2025 годах.
25 октября глава правительства России Михаил Мишустин заявил о необходимости активизировать работу по обеспечению мобилизованных на СВО всем необходимым, отметив, что правительство уже выделило дополнительный средства на закупку всех необходимых видов обмундирования.
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