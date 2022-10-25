https://crimea.ria.ru/20221025/vypusk-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-nado-aktivizirovat--mishustin-1125083763.html
Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
Масштаб производства снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для экипировки мобилизованных необходимо увеличивать, подключив все мощности легкой... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T18:01
2022-10-25T18:01
2022-10-25T18:01
частичная мобилизация
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Масштаб производства снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для экипировки мобилизованных необходимо увеличивать, подключив все мощности легкой промышленности, в том числе в регионах страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Координационном совете при правительстве России по обеспечению потребностей ВС РФ.Он отметил, что до каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и меры контроля за их соблюдением. На закупку всех необходимых видов обмундирования правительство уже выделило дополнительные средства, добавил Мишустин."Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", – заключил он.Ранее глава правительства сообщил, как обеспечивается денежное довольствие мобилизованных.
https://crimea.ria.ru/20221025/mishustin-rasskazal-o-denezhnom-dovolstvii-uchastnikov-svo-1125083440.html
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частичная мобилизация, михаил мишустин
Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин
Машустин: к производству снаряжения для мобилизованных необходимо привлечь регионы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Масштаб производства снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для экипировки мобилизованных необходимо увеличивать, подключив все мощности легкой промышленности, в том числе в регионах страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Координационном совете при правительстве России по обеспечению потребностей ВС РФ.
"Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска в полномасштабном формате, запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. Подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты Российской Федерации, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей", – сказал Мишустин.
Он отметил, что до каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и меры контроля за их соблюдением. На закупку всех необходимых видов обмундирования правительство уже выделило дополнительные средства, добавил Мишустин.
"Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", – заключил он.
Ранее глава правительства сообщил, как обеспечивается денежное довольствие мобилизованных.