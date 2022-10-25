https://crimea.ria.ru/20221025/vypusk-snaryazheniya-dlya-mobilizovannykh-nado-aktivizirovat--mishustin-1125083763.html

Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин

Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Выпуск снаряжения для мобилизованных надо активизировать – Мишустин

Масштаб производства снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для экипировки мобилизованных необходимо увеличивать, подключив все мощности легкой... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T18:01

2022-10-25T18:01

2022-10-25T18:01

частичная мобилизация

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Масштаб производства снаряжения, специальных средств индивидуальной защиты для экипировки мобилизованных необходимо увеличивать, подключив все мощности легкой промышленности, в том числе в регионах страны. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на Координационном совете при правительстве России по обеспечению потребностей ВС РФ.Он отметил, что до каждого исполнителя доведены технические требования Минобороны к экипировке и меры контроля за их соблюдением. На закупку всех необходимых видов обмундирования правительство уже выделило дополнительные средства, добавил Мишустин."Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", – заключил он.Ранее глава правительства сообщил, как обеспечивается денежное довольствие мобилизованных.

https://crimea.ria.ru/20221025/mishustin-rasskazal-o-denezhnom-dovolstvii-uchastnikov-svo-1125083440.html

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2022

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частичная мобилизация, михаил мишустин