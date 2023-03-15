https://crimea.ria.ru/20230315/zhivee-zhivykh-udivitelnaya-sudba-i-podvig-krymchanina-yatsunenko-1127532361.html

Живее живых: удивительная судьба и подвиг крымчанина Яцуненко

Живее живых: удивительная судьба и подвиг крымчанина Яцуненко - РИА Новости Крым, 15.03.2023

Живее живых: удивительная судьба и подвиг крымчанина Яцуненко

РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T08:08

2023-03-15T08:08

2023-03-15T08:08

севастополь

диорама "штурм сапун-горы 7 мая 1944 года"

сапун-гора

крым в истории: секреты, факты, фото

история

великая отечественная война

джанкой

джанкойский район

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день героев отечества

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Наталья ДремоваВ начале пятидесятых годов прошлого века на Сапун-горе в Севастополе стоял памятник в честь воинов 51-армии, штурмовавших этот рубеж. Работал рядом военно-полевой музей. Тогда для школьников поездка в это места была совсем недавней историей. Вокруг — очевидцы и участники, еще молодые и полные сил. Для школьников из села Просторное Джанкойского района эта экскурсия на Сапун-гору стала особенной. После нее, добравшись домой, пионеры побежали к дому колхозного шофера Ивана Яцуненко: "Дядя Ваня, нам в Севастополе рассказали, что вы погибли!"Сто лет герою Сапун-горыУ фронтовиков было много историй про чудеса на войне. Когда от смерти отделял шаг, когда удавалось выжить там, где остальные пали смертью храбрых, когда мелкие события складывались в невероятное везение. Герой Советского Союза Иван Яцуненко как раз и был человеком, к которому смерть приближалась несколько раз, и... отходила. 15 марта исполняется сто лет со дня рождения этого удивительного человека.Война застала тракториста из колхоза Джанкойского района солдатом срочной службы. Восемнадцатилетний парень на одной погранзастав Крыма успел прослужить несколько месяцев. В августе 1941-го началось формирование 51-й армии, которая удерживала оборону Перекопского перешейка. Часть пограничников, в том числе и Яцуненко, попали в составе новых частей к "воротам Крыма".Умер участник штурма Сапун Горы Борис Малько >>У молодого солдата были все шансы навсегда остаться на перекопских рвах. В октябре, когда немцы упорно пробивали нашу оборону, с тысячами опытных бойцов и новичков так и случилось. Но наш герой был только ранен. Тяжело, но не настолько, чтобы не выдержать дорогу до лагеря военнопленных. По иронии судьбы, оказался в Джанкое, недалеко от родных мест. Попал во временный лагерь, размещенный в городской школе № 1.Из Крыма в Одессу и обратноКак только Яцуненко смог ходить, он ухитрился отыскать в ограждении небольшой лаз, смог ночью выбраться через ограждение из "колючки". Добрался до одного из домов, и там, у двери, упал. В Джанкое, запуганном расстрелами, повешеньями и арестами, немногие бы отважились затащить человека в лохмотьях красноармейской формы к себе. А женщина, выглянувшая на шум, смогла: у нее два сына сражались на фронте.Иван Яцуненко пробыл у своей спасительницы несколько недель. Чуть подлечился, чуть поправился, переоделся в гражданское. А вот уйти далеко не смог: нарвался на патруль, документов не было. И снова попал в лагерь.Второй побег оказался спонтанным. Когда колонну пленных вели по высокой дорожной насыпи, Иван бросился вниз. Кусты смягчили падение и немного прикрыли. Конечно, конвоиры стреляли вслед, и любая пуля могла найти его. Автоматная очередь не догнала, зато на пути... встретился немецкий патруль. Беглеца вернули в колонну. А могли бы убить на месте.Полотно Диорамы "Штурм Сапун-горы" в Севастополе отреставрируют за 26 млн >>В начале 1944-го пленных стали вывозить в Германию. Пока паровоз тащил товарные вагоны, пленные пытались разобрать пол — вдруг да смогут вылезти. На одной из станций в теплушку втолкнули еще несколько человек. В одном опознали полицая. А утром в углу нашли его труп. В назидание немецкий офицер приказал расстрелять троих случайных "попутчиков поневоле". Среди них был Иван Яцуненко.Расстреливали на берегу реки. Иван почувствовал толчок: навалилось тело товарища, и он упал вместе с ним в реку. И плыл под водой, пока хватало воздуха.Третий побег стал последним. Но идти из-под Одессы до Крыма пришлось ночами, прячась от людей, изредка заходя в деревни, каждый раз рискуя нарваться на полицаев, немцев и просто лояльных к "новой власти" людей.Но Яцуненко добрался. А 11 апреля 1944 года Джанкой и окрестности были освобождены Красной армией. Военкоматы стали работать сразу же, и красноармеец Яцуненко отправился освобождать Севастополь в 844-м стрелковом полку 267-й СД 51-й армии. Вместе с ним в армию ушел его 46-летний отец, Карп Яцуненко.Красное знамя над СевастополемШтурм Сапун-горы 7 мая — одно из самых значимых сражений при освобождении Севастополя. Гитлеровцы превратили эту высоту в настоящую крепость, оборона состояла из десятков дотов и дзотов, вырытых на склонах траншей, оборудованных для пулеметов и орудий "гнезд".После артподготовки часть немецких укреплений была смешана с землей, но продвижение на гребень горы все равно было смертельно опасным. Несколько человек ценой своей жизни купили секунды, которых хватило для следующего броска вперед. Так поступили, например, комвзвода Михаил Дзигунский и старший сержант Степан Погадаев, закрывшие собой амбразуру немецкого ДОТа.А Иван Яцуненко тогда находился рядом с парторгом роты Евгением Смеловичем — тот двигался вперед со штурмовым красным флагом. Почти у вершины парторг упал, и флаг подхватил Яцуненко. Эти секунды в официальных биографиях героя описывается так: "Услышал сзади знакомый голос: "Правильно, сынок! Неси дальше". Оглянувшись, Иван увидел своего родного отца Карпа Алексеевича, оказавшегося там случайно. В этот момент рядом разорвалась мина, Иван увидел, как упал отец".Флаг на вершине Сапун-горы рядовой Яцуненко успел водрузить. Это было, согласно журнала боевых действий 267 стрелковой дивизии, в 19:30. Спустя несколько секунд недалеко от этого места разорвалась мина, взрывная волна накрыла Ивана.Впервые за 63 года: как в Севастополе реставрируют полотно Диорамы >>Обмануть смертьМожно представить, как через несколько лет после войны в Севастополе стоит высокий молодой мужчина — а ему было тогда около тридцати, перед плитами, на которых высечены имена погибших при штурме Сапун-горы. И с удивлением находит в этом строгом перечне строчку о самом себе: "Рядовой Яцуненко И.К.". Правы были пионеры, не соврали…В очерке Федора Надеждина, опубликованном в 1975 году, это описывается так: "Возвышался лишь памятник погибшим. Он прочитал надпись и вздрогнул: "Здесь 7 мая 1944 года бойцом Яцуненко Иванов Карповичем водружен красный флаг".Легенда это — или на самом деле в начале пятидесятых у памятника Славы были уже плиты с фамилиями, установить не удалось. Но музей точно был, и о подвиге "геройски погибшего" рядового Яцуненко там рассказывали.Хлопотать о получении наград или вообще заявлять о своем подвиге Яцуненко так и не решился.А потом стало известно, что в списки погибших Яцуненко внесли, поскольку похоронная команда нашла на месте разрыва мины его медальон-смертник. А сам солдат оказался в госпитале, где снова обманул смерть. И встретился с отцом: тот тоже выжил.В свою часть Иван вернулся в конце февраля 1945 года. И до Победы успел повоевать в Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. И после Европы вернулся домой, в маленькое село под Джанкоем.В июне 1954 года, через десять лет после штурма Сапун-горы, Ивану Яцуненко было присвоено звание Героя Советского Союза.Будете на Сапун-горе, в Диораме — он, там, на полотне. Высокий солдат с автоматом ППШ: идет вперед и перехватывает красный флаг у оседающего на землю командира.

https://crimea.ria.ru/20210209/Kak-Cherchill-v-Sevastopole-koleno-preklonyal_-1117930724.html

севастополь

сапун-гора

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