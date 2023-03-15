https://crimea.ria.ru/20230315/v-ramkakh-aktsii-sad-pamyati-v-dnr-i-lnr-budet-vysazheno-150-tysyach-derevev-1127546204.html

"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны

"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны - РИА Новости Крым, 15.03.2023

"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны

В России в рамках акции "Сад памяти" в этом году планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T08:31

2023-03-15T08:31

2023-03-15T09:38

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

ольга степченко

сад памяти

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В России в рамках акции "Сад памяти" в этом году планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку героев, отстаивающих честь и достоинство страны в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.В мероприятии примут участие все 89 регионов России, а также более 35 стран.По словам генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольги Степченко, в этом году акция начнется одновременно в 10 городах России, включая Нальчик, Севастополь, Симферополь, Луганск, Донецк, Геническ, Мелитополь.В Крыму акция стартует на территории мемориала жертвам фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный". Всего планируют высадить 80 экземпляров сосны Крымской.Присоединиться к акции, стартующей 18 марта, можно на официальном сайте садпамяти2023.рф, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую площадку. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.В 2022 году в рамках акций "Сад Памяти" волонтеры высадили 33 млн деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение Камень с потухшего Кара-Дага украсит Сад памяти в Подольске

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), ольга степченко, сад памяти