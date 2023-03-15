Рейтинг@Mail.ru
"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230315/v-ramkakh-aktsii-sad-pamyati-v-dnr-i-lnr-budet-vysazheno-150-tysyach-derevev-1127546204.html
"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны
"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны - РИА Новости Крым, 15.03.2023
"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны
В России в рамках акции "Сад памяти" в этом году планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T08:31
2023-03-15T09:38
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
ольга степченко
сад памяти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/39/1116253941_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_b74c77fb045ebb4904d6706a37ef1053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В России в рамках акции "Сад памяти" в этом году планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку героев, отстаивающих честь и достоинство страны в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.В мероприятии примут участие все 89 регионов России, а также более 35 стран.По словам генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольги Степченко, в этом году акция начнется одновременно в 10 городах России, включая Нальчик, Севастополь, Симферополь, Луганск, Донецк, Геническ, Мелитополь.В Крыму акция стартует на территории мемориала жертвам фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный". Всего планируют высадить 80 экземпляров сосны Крымской.Присоединиться к акции, стартующей 18 марта, можно на официальном сайте садпамяти2023.рф, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую площадку. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.В 2022 году в рамках акций "Сад Памяти" волонтеры высадили 33 млн деревьев.Читайте также на РИА Новости Крым:В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение Камень с потухшего Кара-Дага украсит Сад памяти в Подольске
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111625/39/1116253941_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3c0c789cd016346fdd3feff16b5ef03b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), ольга степченко, сад памяти
"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны

Акция "Сад Памяти" стартует в России 18 марта

08:31 15.03.2023 (обновлено: 09:38 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкФиналисты конкурса управленцев "Лидеры России" во время высадки деревьев
Финалисты конкурса управленцев Лидеры России во время высадки деревьев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В России в рамках акции "Сад памяти" в этом году планируют высадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны и в поддержку героев, отстаивающих честь и достоинство страны в настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.
В мероприятии примут участие все 89 регионов России, а также более 35 стран.
По словам генерального директора АНО "Сад Памяти" Ольги Степченко, в этом году акция начнется одновременно в 10 городах России, включая Нальчик, Севастополь, Симферополь, Луганск, Донецк, Геническ, Мелитополь.

"В 2023 году памятные сады появятся во всех субъектах нашей страны, включая новые территории. Так, в ДНР и ЛНР будет высажено порядка 150 тысяч деревьев. Каждый может внести личный вклад в приумножение лесов России в рамках акции "Сад памяти", - добавил глава Рослесхоза Иван Советников.

В Крыму акция стартует на территории мемориала жертвам фашисткой оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный". Всего планируют высадить 80 экземпляров сосны Крымской.
Присоединиться к акции, стартующей 18 марта, можно на официальном сайте садпамяти2023.рф, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую площадку. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.
В 2022 году в рамках акций "Сад Памяти" волонтеры высадили 33 млн деревьев.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В этом году Севастополь "озеленился" на 31,8 млн рублей
Герои СВО в памяти крымчан: на полуострове возникло мемориальное движение
Камень с потухшего Кара-Дага украсит Сад памяти в Подольске
 
Новые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)Ольга СтепченкоСад Памяти
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:03Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
10:56COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим
10:45Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека
10:33Взятка 3 млн: в Севастополе осудят экс-директора управляющей компании
10:12Новые удары ВСУ по Белгороду – девушку посекло осколками
09:47В Севастополе загорелся частный дом
09:40Под Купянском сорвана переброска резервов для ВСУ – Минобороны
09:29Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма
09:10Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса
08:45Росгвардейцы-контрактники получат единовременную выплату – Кабмин
08:31"Сад памяти": в России высадят 27 млн деревьев в память о героях войны
08:26Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам 2:39
08:08Живее живых: удивительная судьба и подвиг крымчанина Яцуненко
07:45В Крыму спад в животноводстве сменится ростом – минсельхоз 2:55
07:23Почему Россия согласилась продлить зерновую сделку – эксперт
07:01Хроника Крымской весны: 15 марта
00:01Пасмурно и без осадков: прогноз погоды в Крыму на среду
22:04Главные новости и заявления дня: 14 марта
21:59Главные новости Крыма: 14 марта
21:52Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
Лента новостейМолния