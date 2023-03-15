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Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса
Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса
В среду в Симферополе и районе, а также в Евпатории, Керчи, Алуште, Феодосии и Красноперекопске не будет воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T09:10
2023-03-15T09:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В среду в Симферополе и районе, а также в Евпатории, Керчи, Алуште, Феодосии и Красноперекопске не будет воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".Симферополь без водыПо данным предприятия, в Симферополе до 18.00 без водоснабжения остались жители ул. Леси Украинки (ул. Ухтомского, ул. Генова, ул. Станционная, пер. Альпинистов, ул. Проводников, ул. Москалева, ул. Туристов, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Харьковская, пер. Киевский, ул. Мраморная и т.д.), ЖК "Жигулина Роща", Евпаторийское шоссе (частично).Для горожан организован подвоз питьевой воды. График и адреса работы водовозок можно узнать на сайте компании.В селе Винницкое Симферопольского района восстановить подачу воды обещают к 13.00.Отключения по городамВ Керчи с 9.00 до 20.00 без воды остались абоненты по улице Шоссе Героев Сталинграда,44-64. "Вода Крыма" обеспечит подвоз воды для жильцов по заявкам.В Евпатории с 10.00 до 18.30 отключения по адресам: ул. Просмушкиных (от ул. Володарского до ул. Водоразборной), ул. Нижняя (от ул. Просмушкиных до ул. Ефета). Там также будет организована работа водовозки.В Алуште до 16.00 нет воды на ул. Октябрьская, ул. 60 лет СССР, ул. Школьная, ул. Саранчева, пер. Саранчева, ул. Краснофлотская, пер. Краснофлотский, ул. Артиллерийская.В Феодосии до 17.00 улицы Свободы, Халтурина, Октябрьская, Степана Разина, Нахимова, пер. Циалковского, Назарова, Восточная, Шмидта, пер. Нахимова, Щорса, Чехова, а также прилегающие улицы и переулки остались без водоснабжения.До 17.00 частично без воды жители села Наниково, ул. Дружбы, ул. Заречная; ул. Подгорная, ул. Партизанская, ул. Мира.В Красноперекопске до 17.00 обещают восстановить подачу воды для жителей Первого микрорайона, 18, 19, 24 25. Также отключены от подачи села Почетное и Пятихатка. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Осадков мало: что будет с урожаем зерновых в Крыму Крым будет с водой: стали известны запасы воды в водохранилищахКак Северо-Крымский канал готовят к подаче воды на поля
https://crimea.ria.ru/20230313/avariya-na-vodovode-chast-simferopolya-na-sutki-otklyuchat-ot-vodosnabzheniya-1127516233.html
крым
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симферопольский район
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Где в Крыму до вечера не будет воды – адреса

Семь муниципалитетов Крыма до вечера вторника остались без воды из-за ремонтов на сетях

09:10 15.03.2023 (обновлено: 09:14 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В среду в Симферополе и районе, а также в Евпатории, Керчи, Алуште, Феодосии и Красноперекопске не будет воды из-за ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба "Воды Крыма".

Симферополь без воды

По данным предприятия, в Симферополе до 18.00 без водоснабжения остались жители ул. Леси Украинки (ул. Ухтомского, ул. Генова, ул. Станционная, пер. Альпинистов, ул. Проводников, ул. Москалева, ул. Туристов, ул. Западная, ул. Строителей, ул. Харьковская, пер. Киевский, ул. Мраморная и т.д.), ЖК "Жигулина Роща", Евпаторийское шоссе (частично).
Для горожан организован подвоз питьевой воды. График и адреса работы водовозок можно узнать на сайте компании.
В селе Винницкое Симферопольского района восстановить подачу воды обещают к 13.00.
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Отключения по городам

В Керчи с 9.00 до 20.00 без воды остались абоненты по улице Шоссе Героев Сталинграда,44-64. "Вода Крыма" обеспечит подвоз воды для жильцов по заявкам.
В Евпатории с 10.00 до 18.30 отключения по адресам: ул. Просмушкиных (от ул. Володарского до ул. Водоразборной), ул. Нижняя (от ул. Просмушкиных до ул. Ефета). Там также будет организована работа водовозки.
В Алуште до 16.00 нет воды на ул. Октябрьская, ул. 60 лет СССР, ул. Школьная, ул. Саранчева, пер. Саранчева, ул. Краснофлотская, пер. Краснофлотский, ул. Артиллерийская.
В Феодосии до 17.00 улицы Свободы, Халтурина, Октябрьская, Степана Разина, Нахимова, пер. Циалковского, Назарова, Восточная, Шмидта, пер. Нахимова, Щорса, Чехова, а также прилегающие улицы и переулки остались без водоснабжения.
До 17.00 частично без воды жители села Наниково, ул. Дружбы, ул. Заречная; ул. Подгорная, ул. Партизанская, ул. Мира.
В Красноперекопске до 17.00 обещают восстановить подачу воды для жителей Первого микрорайона, 18, 19, 24 25. Также отключены от подачи села Почетное и Пятихатка. Силами филиала будет осуществляться подвоз питьевой воды.
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