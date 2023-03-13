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Не выходя из дома: как открыть депозит с повышенной ставкой в Крыму

Не выходя из дома: как открыть депозит с повышенной ставкой в Крыму - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Не выходя из дома: как открыть депозит с повышенной ставкой в Крыму

Депозитные вклады – наиболее надежный инструмент увеличения сбережений, уверены эксперты в сфере финансовой грамотности. Открытие такого вклада решает сразу... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T09:59

2023-03-13T09:59

2023-03-13T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Депозитные вклады – наиболее надежный инструмент увеличения сбережений, уверены эксперты в сфере финансовой грамотности. Открытие такого вклада решает сразу несколько важных задач: защищает деньги от инфляционных процессов, помогает нарастить финансовую подушку безопасности, гарантирует сохранность средств от посягательств грабителей и мошенников, заверяют специалисты."Ведущий банк Крыма предлагает широкий спектр условий вкладов с максимально выгодной годовой процентной ставкой. В зависимости от необходимости, крымчане могут выбрать максимально удобный по срокам и условиям вид депозита", – уточняют собеседники.Начать копить деньги легкоСпециалисты подчеркивают, что вклады разнятся не только по срокам, но и по возможности пополнения и досрочного закрытия. Кроме того, некоторые накопительные программы позволяют ежемесячно получать дивиденды. Последний пункт особенно актуален, так как позволяет и сохранить деньги, и увеличить размер ежемесячного семейного бюджета, пояснили сотрудники организации.Эксперты в сфере финансовой грамотности подчеркивают: чтобы начать копить деньги вовсе не обязательно располагать значительной суммой. Минимальный размер вклада для многих депозитных программ ведущего банка республики не превышает одной тысячи рублей.Как отрыть депозитОткрыть депозитный счет может любой гражданин в любое удобное для него время суток. Для этого можно прийти в отделение, но более удобный вариант – открыть депозит на сайте банка или скачав и установив мобильное приложение."Если ежемесячно откладывать всего по 5-10 тысяч рублей, к концу года сумма накоплений составит от 60 до 120 тысяч рублей. Если же добавить к этому квартальные и годовые премии, то размер накопленного будет еще более внушительным", - уверяют специалисты.Выгода онлайн-депозитаПо мнению экспертов, получение онлайн услуги значительно более выгодно сразу по нескольким причинам. В первую очередь – это экономия времени. Услуга доступна на сайте и в личном кабинете мобильного банка в режиме 24/7. То есть исключается необходимость ехать или идти в отделение, терять время в очереди, перестраивать собственный график ради посещения банка. Это весьма значительный плюс, так как позволяет формировать собственное финансовое благополучие без отрыва от повседневных дел или отдыха.Еще одно преимущество – возможность не торопясь изучить все действующие предложения и без спешки выбрать наиболее подходящий вариант. Через мобильное приложение в будущем можно контролировать увеличение средств на депозите и начисление процентов. Кстати, для открытых онлайн депозитов ведущий банк Крыма предлагает повышенную процентную ставку. Таким образом можно не только сохранить собственное время, но и увеличить доход.В мобильном приложении можно настроить услугу автоматического перечисления средств на депозит. В этом случае небольшие суммы будут уходить на депозит в дни выплаты аванса и зарплаты. Это позволит увеличивать накопления как-бы без вмешательства человека.Доступность и ориентированность на потребителяСпециалисты ведущего банка республики подчеркнули, что разработали мобильное приложение с учетом требований граждан с ограничением зрения. В частности, выбрав версию для слабовидящих, человек может самостоятельно регулировать размер шрифта и цветовую гамму приложения и сайта.Подводя итог, собеседники отметили значительный рост востребованности услуги дистанционного открытия депозитов. Отмечается, что средний чек дистанционного вклада превышает 400 тысяч рублей.Более 40% крымчан выбирают годичные депозиты, еще 20% размещают средства на три месяца, 15% – на шесть месяцев. Чаще всего дистанционные срочные сберегательные счета выбирают граждане от 60 до 70 лет и от 30 до 40 лет.По данным Центробанка, объем вкладов крымчан на начало года превысил 150 млрд рублей. Уточняется, что темп прироста в регионе составляет 10,4%, что превышает среднероссийский показатель (+5,4%) и темпы роста депозитных вкладов по Южному федеральному округу (+9,9%).В регуляторе подчеркнули, что положительная динамика в регионе обусловлена высоким уровнем надежности банков полуострова, а также привлекательными условиями по вкладам.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономист назвал способы пассивного доходаКак защитить свои сбережения и спать спокойноТри способа быстрого и легкого увеличения накоплений

https://crimea.ria.ru/20221011/kak-uyti-na-bolnichnyy-i-ne-poteryat-v-dokhodakh-1124812685.html

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новости крыма, крым, общество, экономика, финансы, депозит