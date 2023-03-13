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Как работает Керченская переправа 13 марта: ограничения и погода - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Как работает Керченская переправа 13 марта: ограничения и погода
Как работает Керченская переправа 13 марта: ограничения и погода - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Как работает Керченская переправа 13 марта: ограничения и погода
Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T10:30
2023-03-13T10:31
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
минтранс россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 102,8 тысяч пассажиров, 81,1 тысячи автотранспортных средств и 9,6 тысяч железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 2 606 рейсов", - говорится в сообщении.Погода в Керченском проливеПо Керченскому проливу нет штормовых предупреждений, видимость хорошая."Согласно прогнозу Росгидромета, 13 марта ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +6…8, температура воды в море +8", - уточнили в Минтрансе.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Ограничения на переправеНа Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.Сухопутная дорога через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой имеет протяженность 387 км. Сейчас ее ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуДороги к сухопутному коридору в Крым из Ростовской области отремонтируютКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230312/trekhkilometrovaya-probka-na-podezde-k-krymskomu-mostu---v-chem-prichina-1127498253.html
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, минтранс россии, новости крыма
Как работает Керченская переправа 13 марта: ограничения и погода

Минтранс: Керченская переправа 13 марта работает штатно и без штормовых предупреждений

10:30 13.03.2023 (обновлено: 10:31 13.03.2023)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в понедельник работает в штатном режиме, погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 102,8 тысяч пассажиров, 81,1 тысячи автотранспортных средств и 9,6 тысяч железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 2 606 рейсов", - говорится в сообщении.

Погода в Керченском проливе

По Керченскому проливу нет штормовых предупреждений, видимость хорошая.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 марта ветер северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 30-80 см, температура воздуха +6…8, температура воды в море +8", - уточнили в Минтрансе.
Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
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Ограничения на переправе

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков рекомендуют ехать по сухопутному коридору. С крымской стороны пускают все большегрузы.
Сухопутная дорога через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой имеет протяженность 387 км. Сейчас ее ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливТранспортОбществоМинтранс РоссииНовости Крыма
 
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