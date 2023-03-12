https://crimea.ria.ru/20230312/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-12-marta-1127497186.html

Главные новости и заявления дня: 12 марта

Главные новости и заявления дня: 12 марта - РИА Новости Крым, 12.03.2023

Главные новости и заявления дня: 12 марта

Российская армия продолжает громить противника на шести фронтах СВО. Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения. Экспорт России в рамках зерновой... РИА Новости Крым, 12.03.2023

2023-03-12T19:59

2023-03-12T19:59

2023-03-12T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Российская армия продолжает громить противника на шести фронтах СВО. Путин может посетить Крым на годовщину воссоединения. Экспорт России в рамках зерновой сделки по-прежнему блокируется. Папа римский Франциск готовит встречу с патриархом Кириллом. Под Саратовом произошло массовое ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи российской армии на фронтах спецоперацииРоссийская армия за сутки уничтожила около пятисот украинских боевиков в ходе атак на Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском, Красно-Лиманском и Херсонском направлениях, а также военную технику противника. Еще уничтожены девять диверсионно-разведывательных групп, два вражеских вертолета МИ-8 и склад боеприпасов украинской группировки на территории предприятия "Укрэнергочермет". Возможный визит Путину в Крым на годовщину воссоединенияПрезидент России Владимир Путин может принять участие в мероприятиях в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, такое сообщение прозвучало в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин".Во фрагменте программы речь идет о запланированной командировке президента в один из российских регионов на следующей неделе. "Поскольку на следующей неделе исполняется девять лет с момента воссоединения России и Крыма, логично предположить, что будут и события, связанные с этой датой", – рассказали в программе. Официальных сообщений Кремля по поводу участия президента в мероприятиях в Крыму пока не было. Заявление МИД по "зерновой сделке"Украинская часть зерновой сделки реализуется, при этом российский сельхозэкспорт по-прежнему блокируется из-за западных санкций, заявила в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова. По данным российского внешнеполитического ведомства, переговоры по поводу продления "черноморской инициативы" не велись. Очередной раунд консультаций с участием российской стороны состоится в Женеве 13 марта.Перспектива встречи gапы Римского и патриарха КириллаПапа Римский Франциск готовит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Иерусалиме, заявил поддерживающий переписку с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. По словам Севастьянова пантифик "считает патриарха Кирилла своим братом, и у них полное взаимопонимание". Накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию Киево-Печерской лавры. В страшном ДТП под СаратовомВ Саратовской области на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе в воскресенье произошла массовая авария с участием более 20 легковых и грузовых машин. В результате ДПТ пострадали 15 человек, в том числе дети. Среди пострадавших есть те, чье состояние медики оценивают, как тяжелое. Столкновение произошло из-за гололеда.

https://crimea.ria.ru/20230312/ukrainskie-polyarniki-dekommunizirovali-antarktidu-1127495043.html

https://crimea.ria.ru/20230312/kak-rossiyane-budut-otdykhat-na-mayskie-prazdniki-1127433716.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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