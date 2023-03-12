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В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно - РИА Новости Крым, 12.03.2023
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В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно
В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно - РИА Новости Крым, 12.03.2023
В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно
В Саратовской области произошла массовая авария с участием более 20 легковых и грузовых машин, пострадали 15 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе в РИА Новости Крым, 12.03.2023
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дтп
саратовская область
происшествия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Саратовской области произошла массовая авария с участием более 20 легковых и грузовых машин, пострадали 15 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.По данным Костина, ДТП произошло в что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области. Столкновение произошло из-за гололеда. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, среди которых трое детей. Врачи оценили состояние одного ребенка как тяжелое, остальных – как средней степени тяжести."3 детей, 9 взрослых увезли в Балаково, 14 летний подросток в тяжелом состоянии: ушиб головного мозга. В основном переломы костей со смещением. Двое взрослых взяты в операционную. В Хвалынскую районную больницу госпитализированы двое взрослых с переломами. Один отказался от госпитализации", – сообщил министр.Позже число пострадавших выросло до 15 человек. По предварительным данным регионального подразделения ГИБДД, в 7.34 по местному времени на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе столкнулись десять машин, затем вблизи произошли еще две аварии. Обстоятельства устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пишет РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор судаПодросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на КубаниПьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе
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РИА Новости Крым
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Последствия столкновения более 20 машин на трассе в Саратовской области
Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале. Ранее Костин сообщил, что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе, по предварительным данным, в результате гололеда столкнулся 21 грузовой и легковой автомобили, в результате пострадали 13 человек, в том числе трое детей. Врачи оценивали состояние одного ребенка как тяжелое, а остальных - как средней степени тяжести.
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дтп, саратовская область, происшествия, новости, россия, видео
В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Саратовской области произошла массовая авария с участием более 20 легковых и грузовых машин, пострадали 15 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
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В страшном ДТП под Саратовом столкнулись 20 автомобилей – что известно

Минздрав региона: В массовом ДТП под Саратовом пострадали 15 человек

11:53 12.03.2023 (обновлено: 12:21 12.03.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Саратовской области произошла массовая авария с участием более 20 легковых и грузовых машин, пострадали 15 человек, 14 из них госпитализированы, в том числе в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
По данным Костина, ДТП произошло в что в 7.45 (6.45 мск) на 113-м километре федеральной автодороги Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области.
Столкновение произошло из-за гололеда. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, среди которых трое детей. Врачи оценили состояние одного ребенка как тяжелое, остальных – как средней степени тяжести.
"3 детей, 9 взрослых увезли в Балаково, 14 летний подросток в тяжелом состоянии: ушиб головного мозга. В основном переломы костей со смещением. Двое взрослых взяты в операционную. В Хвалынскую районную больницу госпитализированы двое взрослых с переломами. Один отказался от госпитализации", – сообщил министр.
Позже число пострадавших выросло до 15 человек.
По предварительным данным регионального подразделения ГИБДД, в 7.34 по местному времени на автодороге Сызрань-Саратов-Волгоград в Хвалынском районе столкнулись десять машин, затем вблизи произошли еще две аварии. Обстоятельства устанавливаются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, пишет РИА Новости.
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