https://crimea.ria.ru/20230311/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-sportloto---ukaz--1127478015.html

Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ

Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ - РИА Новости Крым, 11.03.2023

Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи "Спортлото" и нескольких букмекерских контор. Соответствующий указ опубликован на РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T10:52

2023-03-11T10:52

2023-03-11T10:52

владимир зеленский (президент украины)

украина

санкции против россии

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи "Спортлото" и нескольких букмекерских контор. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, сообщает РИА Новости.В общей сложности новые ограничительные меры коснулись почти трехсот юридических лиц и более ста граждан. Большинство подсанкционных физлиц – россияне, но есть также граждане Турции, Кипра, Великобритании, Польши и Нидерландов.Тем, кто попал под санкции, на территории Украины блокируют активы, вводят ограничения на торговые операции, запрещают транзит ресурсов, полеты и перевозки. Им также нельзя выводить капиталы за пределы Украины, а выполнение всех экономических и финансовых обязательств приостанавливается или аннулируется. Кроме того, запрещается приватизация и аренда госимущества страны.Ранее сообщалось, что Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов

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владимир зеленский (президент украины), украина, санкции против россии, россия, политика, экономика, новости