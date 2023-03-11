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Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ
Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ - РИА Новости Крым, 11.03.2023
Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ
Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи "Спортлото" и нескольких букмекерских контор. Соответствующий указ опубликован на РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T10:52
2023-03-11T10:52
владимир зеленский (президент украины)
украина
санкции против россии
россия
политика
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи "Спортлото" и нескольких букмекерских контор. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, сообщает РИА Новости.В общей сложности новые ограничительные меры коснулись почти трехсот юридических лиц и более ста граждан. Большинство подсанкционных физлиц – россияне, но есть также граждане Турции, Кипра, Великобритании, Польши и Нидерландов.Тем, кто попал под санкции, на территории Украины блокируют активы, вводят ограничения на торговые операции, запрещают транзит ресурсов, полеты и перевозки. Им также нельзя выводить капиталы за пределы Украины, а выполнение всех экономических и финансовых обязательств приостанавливается или аннулируется. Кроме того, запрещается приватизация и аренда госимущества страны.Ранее сообщалось, что Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Цирк уродов: Захарова оценила визит Зеленского в Европу Подписать, что скажут: Медведев – о роли Зеленского в переговорах с РФ Как власти Крыма распорядятся квартирой Зеленского в Ялте – Аксенов
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владимир зеленский (президент украины), украина, санкции против россии, россия, политика, экономика, новости
Зеленский ввел санкции против "Спортлото" - указ

Зеленский ввел санкции против российской гослотереи "Спортлото" и ряда букмекерских контор

10:52 11.03.2023
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции в отношении российской государственной лотереи "Спортлото" и нескольких букмекерских контор. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, под санкции попал российский оператор государственных лотерей "Спортлото", российские букмекерские конторы "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет" и ряд других.
В общей сложности новые ограничительные меры коснулись почти трехсот юридических лиц и более ста граждан. Большинство подсанкционных физлиц – россияне, но есть также граждане Турции, Кипра, Великобритании, Польши и Нидерландов.
Тем, кто попал под санкции, на территории Украины блокируют активы, вводят ограничения на торговые операции, запрещают транзит ресурсов, полеты и перевозки. Им также нельзя выводить капиталы за пределы Украины, а выполнение всех экономических и финансовых обязательств приостанавливается или аннулируется. Кроме того, запрещается приватизация и аренда госимущества страны.
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил тщательно проработать вопрос, связанный с возможностью переименовать России в Московию.
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