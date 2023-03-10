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Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто
Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто
В Белогорском районе Крыма водитель Daewoo Nexia влетел в дерево и погиб. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС, тело погибшего оказалось... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T11:22
2023-03-10T11:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма водитель Daewoo Nexia влетел в дерево и погиб. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС, тело погибшего оказалось заблокировано конструкциями искореженного автомобиля.По данным спасателей, сигнал о смертельной аварии поступил 9 марта в 12.22. ДТП произошло на 1,8 км автодороги Белогорск – Межгорье. К месту происшествия направились дежурная смена местного отряда "Крым-Спас", сотрудники МЧС, ДПС и скорая медицинская помощь.Деблокировать тело погибшего спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента. Также сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия. Причины аварии устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщинуПьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор судаУдар на "встречке": в ДТП под Судаком пострадал годовалый ребенок
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дтп, дтп в крыму и севастополе, мчс крыма, происшествия, новости, новости крыма, белогорский район
Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто

МЧС: в Белогорском районе водитель Daewoo влетел в дерево и погиб

11:22 10.03.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымДТП
ДТП
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма водитель Daewoo Nexia влетел в дерево и погиб. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС, тело погибшего оказалось заблокировано конструкциями искореженного автомобиля.
По данным спасателей, сигнал о смертельной аварии поступил 9 марта в 12.22. ДТП произошло на 1,8 км автодороги Белогорск – Межгорье. К месту происшествия направились дежурная смена местного отряда "Крым-Спас", сотрудники МЧС, ДПС и скорая медицинская помощь.
"По прибытии, спасатели выяснили, что в районе села Межгорье водитель легкового автомобиля Daewoo Nexia, двигаясь со стороны Белогорска в сторону Александровки, съехал с проезжей части и столкнулся с деревом. К сожалению, водитель получил травмы несовместимые с жизнью. Тело погибшего оказалось заблокировано конструкциями транспортного средства", – уточняется в сообщении пресс-службы.
Деблокировать тело погибшего спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента. Также сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия. Причины аварии устанавливаются.
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