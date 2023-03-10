https://crimea.ria.ru/20230310/smertelnoe-dtp-v-krymu-pogibshego-voditelya-zazhalo-v-iskorezhennom-avto-1127457536.html

Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто

Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Смертельное ДТП в Крыму: погибшего водителя зажало в искореженном авто

В Белогорском районе Крыма водитель Daewoo Nexia влетел в дерево и погиб. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС, тело погибшего оказалось... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T11:22

2023-03-10T11:22

2023-03-10T11:22

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма водитель Daewoo Nexia влетел в дерево и погиб. Как сообщает пресс-служба регионального подразделения МЧС, тело погибшего оказалось заблокировано конструкциями искореженного автомобиля.По данным спасателей, сигнал о смертельной аварии поступил 9 марта в 12.22. ДТП произошло на 1,8 км автодороги Белогорск – Межгорье. К месту происшествия направились дежурная смена местного отряда "Крым-Спас", сотрудники МЧС, ДПС и скорая медицинская помощь.Деблокировать тело погибшего спасателям пришлось с помощью гидравлического инструмента. Также сотрудники МЧС обеспечили пожарную безопасность на месте дорожно-транспортного происшествия. Причины аварии устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Полиция ищет свидетелей: на севере Крыма насмерть сбили женщинуПьяный крымчанин устроил смертельное ДТП на "встречке" – приговор судаУдар на "встречке": в ДТП под Судаком пострадал годовалый ребенок

https://crimea.ria.ru/20230309/dtp-s-perevertyshem-v-yalte-postradali-8-letniy-rebenok-i-vzroslyy-1127437023.html

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2023

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