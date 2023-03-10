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Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших
Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших
Многие жители Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район после начала спецоперации, хотят вернуться в уже российский регион, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T18:32
2023-03-10T17:28
новости
андрей сигута
мелитополь
мелитопольский район
запорожская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Многие жители Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район после начала спецоперации, хотят вернуться в уже российский регион, сообщил в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым глава Мелитопольского района Андрей Сигута.Среди них – есть жители регионов Украины, в том числе друзья и родственники мелитопольцев. О желающих переехать власти узнают из чат-ботов и каналов администраций Запорожской области в социальных сетях и мессенджерах, куда заинтересованные пишут с соответствующими вопросами."Что касается "возвращенцев", которые уехали в начальный период СВО и сейчас хотят вернуться, – это в большей степени жители Запорожской области, но есть и жители из других регионов", - пояснил Сигута.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планыПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
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новости, андрей сигута, мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, новые регионы россии
Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших

Глава Мелитопольского района Сигута: уехавшие на Украину люди хотят вернуться

18:32 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМелитополь. Арка освободителей
Мелитополь. Арка освободителей - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Многие жители Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район после начала спецоперации, хотят вернуться в уже российский регион, сообщил в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым глава Мелитопольского района Андрей Сигута.
"Самое интересное – несмотря на то, что украинские СМИ всячески пророчат сумасшедший прорыв, что от Мелитополя у нас ничего не останется, есть много желающих и запросов – как вернуться из той части Украины уже в российский Мелитополь. И это очень радует, что хотят вернуться, в том числе высококвалифицированные специалисты", - заявил он.
Среди них – есть жители регионов Украины, в том числе друзья и родственники мелитопольцев. О желающих переехать власти узнают из чат-ботов и каналов администраций Запорожской области в социальных сетях и мессенджерах, куда заинтересованные пишут с соответствующими вопросами.
"Что касается "возвращенцев", которые уехали в начальный период СВО и сейчас хотят вернуться, – это в большей степени жители Запорожской области, но есть и жители из других регионов", - пояснил Сигута.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.
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