https://crimea.ria.ru/20230310/lyudi-khotyat-vernutsya-vlasti-melitopolskogo-rayona-ob-uekhavshikh-1127471974.html

Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших

Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Люди хотят вернуться: власти Мелитопольского района об уехавших

Многие жители Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район после начала спецоперации, хотят вернуться в уже российский регион, сообщил в... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T18:32

2023-03-10T18:32

2023-03-10T17:28

новости

андрей сигута

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123878395_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_8fdbf7dc8e61e43a1f6db7341b7b834f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Многие жители Запорожской области, которые покинули Мелитопольский район после начала спецоперации, хотят вернуться в уже российский регион, сообщил в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым глава Мелитопольского района Андрей Сигута.Среди них – есть жители регионов Украины, в том числе друзья и родственники мелитопольцев. О желающих переехать власти узнают из чат-ботов и каналов администраций Запорожской области в социальных сетях и мессенджерах, куда заинтересованные пишут с соответствующими вопросами."Что касается "возвращенцев", которые уехали в начальный период СВО и сейчас хотят вернуться, – это в большей степени жители Запорожской области, но есть и жители из других регионов", - пояснил Сигута.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%. После этого президент РФ Владимир Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области восстанавливают трассу в Крым Новая жизнь в Мелитопольском районе: итоги и планыПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

https://crimea.ria.ru/20230310/dazhe-ne-god-za-dva-kak-krym-pomogaet-integratsii-zaporozhskoy-oblasti-1127468596.html

мелитополь

мелитопольский район

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, андрей сигута, мелитополь, мелитопольский район, запорожская область, новые регионы россии