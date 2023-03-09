https://crimea.ria.ru/20230309/kerchenskaya-pereprava-aktualnaya-obstanovka-na-9-marta-1127423504.html
Керченская переправа: актуальная обстановка на 9 марта
Керченская переправа: актуальная обстановка на 9 марта - РИА Новости Крым, 09.03.2023
Керченская переправа: актуальная обстановка на 9 марта
Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 100 тысяч пассажиров. Об этом РИА Новости Крым, 09.03.2023
2023-03-09T10:34
2023-03-09T10:34
2023-03-09T10:28
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керченская паромная переправа
керченский пролив
транспорт
общество
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сухопутный маршрут в крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Трафик на Керченской переправеКурсирующими на линии паромами выполнено 2 532 рейса."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 99 937 пассажиров, 78 563 автотранспортных средства и 9 161 железнодорожный вагон", - говорится в сообщении.На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.Погода на паромной переправеПогода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 9 марта ветер южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +13…15 градусов, температура воды в море +6", - добавили в Минтрансе.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет очередь на переправу - в Минтрансе объяснили причинуКогда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуСухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширят
https://crimea.ria.ru/20230307/ochered-na-kerchenskoy-pereprave-paromov-v-krym-zhdet-31-gruzovik-1127386378.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, транспорт, общество, новости крыма, сухопутный маршрут в крым, крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает в штатном режиме, всего с начала морского сообщения через пролив перевезены почти 100 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Трафик на Керченской переправе
Курсирующими на линии паромами выполнено 2 532 рейса.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 99 937 пассажиров, 78 563 автотранспортных средства и 9 161 железнодорожный вагон", - говорится в сообщении.
На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Переправиться в Крым на паромах с краснодарской стороны могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости.
Погода на паромной переправе
Погода благоприятствует судоходству, штормовых предупреждений по Керченскому проливу нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 9 марта ветер южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 20-70 см, температура воздуха +13…15 градусов, температура воды в море +6", - добавили в Минтрансе.
Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
Дорогу через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой протяженностью 387 км сейчас ремонтируют и расширяют с учетом растущего трафика, сообщал ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. В будущем она станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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