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Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T10:22
2023-03-07T10:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 112 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 65 новых случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 813 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5423.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 707 человек, выздоровели 96 788.Заболеваемость растетРост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, сообщил накануне региональный Роспотребнадзор. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 212 748 случаев инфекции, в том числе за истекшую неделю - 397. А это на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе.В Севастополе за прошедшие семь дней заболели 372 человека, что на 7,2% выше, чем неделей ранее. Жителей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и СевастополеВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
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коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, крым, севастополь
Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 104 случая COVID-19, умер один человек

10:22 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 112 пациентов.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 65 новых случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 813 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 099 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 116 человека, за весь период – 205 357", - говорится в сообщении.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5423.

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.
"В ковидные стационары были госпитализированы 12 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 88 пациентов из них 78 - с подтвержденным COVID-19", - говорится в сообщении.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 707 человек, выздоровели 96 788.

Заболеваемость растет

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, сообщил накануне региональный Роспотребнадзор. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 212 748 случаев инфекции, в том числе за истекшую неделю - 397. А это на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе.
В Севастополе за прошедшие семь дней заболели 372 человека, что на 7,2% выше, чем неделей ранее. Жителей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах.
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