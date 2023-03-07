https://crimea.ria.ru/20230307/novye-sluchai-i-smerti-svodka-po-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1127383110.html

Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Новые случаи и смерти: сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T10:22

2023-03-07T10:22

2023-03-07T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 104 новых случая заражения коронавирусом, скончался один человек. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 112 пациентов.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 65 новых случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 813 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе – 5423.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 39 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 99 707 человек, выздоровели 96 788.Заболеваемость растетРост заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Крыму и Севастополе, сообщил накануне региональный Роспотребнадзор. С начала пандемии на территории республики зарегистрировано 212 748 случаев инфекции, в том числе за истекшую неделю - 397. А это на 39,7% больше, чем на предыдущей неделе.В Севастополе за прошедшие семь дней заболели 372 человека, что на 7,2% выше, чем неделей ранее. Жителей полуострова призывают соблюдать меры предосторожности и носить маски в общественных местах.Читайте также на РИА Новости Крым:Более сотни заболевших: ситуация с COVID в Крыму и СевастополеВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииПочему умирают от COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма, крым, севастополь