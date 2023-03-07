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Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса
Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса
В Керчи почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на Аджимушкайской водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T19:48
2023-03-07T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Керчи почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на Аджимушкайской водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, 9 марта с 9 часов утра воды не будет по улицам Генерала Петрова, Войкова, 1-й Пятилетки, Кирова, 93-165, в районах Керчь-Красная, 3-й Самострой, а также в поселках Аджимушкай, Капканы, Опасное. По этим адресам водоснабжение обещают восстановить к 6 часам утра 10 марта.Также в пятницу, 10 марта, с 9.00 до 20.00 будет отключено водоснабжение абонентов по адресам: ул. Льва Толстого, 40, ул. Мира, 12, 14, 16, 18, а 15 марта с 9.00 до 20.00 воды не будет по шоссе Героев Сталинграда, 44-64. Жителей указанных улиц обещают обеспечить привозной водой.Ранее в региональном гидрометцентре сообщали, что к началу весны водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему запасу.Читайте также на РИА новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - МинобороныКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти
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96
news.crimea@rian.ru
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Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса

В Керчи 9 марта на сутки отключат воду из-за аварийного ремонта насосной станции

19:48 07.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское
Подвоз воды в Зеленогорское - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Керчи почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на Аджимушкайской водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, 9 марта с 9 часов утра воды не будет по улицам Генерала Петрова, Войкова, 1-й Пятилетки, Кирова, 93-165, в районах Керчь-Красная, 3-й Самострой, а также в поселках Аджимушкай, Капканы, Опасное. По этим адресам водоснабжение обещают восстановить к 6 часам утра 10 марта.
Также в пятницу, 10 марта, с 9.00 до 20.00 будет отключено водоснабжение абонентов по адресам: ул. Льва Толстого, 40, ул. Мира, 12, 14, 16, 18, а 15 марта с 9.00 до 20.00 воды не будет по шоссе Героев Сталинграда, 44-64. Жителей указанных улиц обещают обеспечить привозной водой.
Ранее в региональном гидрометцентре сообщали, что к началу весны водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему запасу.
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