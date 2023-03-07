https://crimea.ria.ru/20230307/chast-kerchi-na-sutki-ostanetsya-bez-vody--adresa-1127385871.html

Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса

Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Часть Керчи на сутки останется без воды – адреса

В Керчи почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на Аджимушкайской водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T19:48

2023-03-07T19:48

2023-03-07T19:48

крым

керчь

вода в крыму

вода крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

городская среда

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/06/1118911192_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_810b159f2286242b3fbfa103bc1ea689.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В Керчи почти на сутки отключат воду из-за аварийных работ на Аджимушкайской водопроводной насосной станции, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, 9 марта с 9 часов утра воды не будет по улицам Генерала Петрова, Войкова, 1-й Пятилетки, Кирова, 93-165, в районах Керчь-Красная, 3-й Самострой, а также в поселках Аджимушкай, Капканы, Опасное. По этим адресам водоснабжение обещают восстановить к 6 часам утра 10 марта.Также в пятницу, 10 марта, с 9.00 до 20.00 будет отключено водоснабжение абонентов по адресам: ул. Льва Толстого, 40, ул. Мира, 12, 14, 16, 18, а 15 марта с 9.00 до 20.00 воды не будет по шоссе Героев Сталинграда, 44-64. Жителей указанных улиц обещают обеспечить привозной водой.Ранее в региональном гидрометцентре сообщали, что к началу весны водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему запасу.Читайте также на РИА новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыНовый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - МинобороныКрым будет с водой несмотря на обстрелы Северо-Крымского канала - власти

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, вода в крыму, вода крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, городская среда, общество, новости крыма