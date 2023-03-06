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Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
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Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе
Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе
Скульптуру девушки в одном из парков Севастополя не будут демонтировать по требованию московского скульптора, обвинившего местных авторов в плагиате... РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T18:41
2023-03-06T18:41
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Скульптуру девушки в одном из парков Севастополя не будут демонтировать по требованию московского скульптора, обвинившего местных авторов в плагиате. Соответствующее решение принял Гагаринский районный суд города, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.Доказано экспертизойОтмечается, что было рассмотрено исковое заявление скульптора, который счел, что скульптура девушки "Сидящая на скамье", или "Безмятежность", является плагиатом его работы в Пятигорске под названием "Отдыхающая" ("Девушка с бабочкой" – ред.).Истец желал не только признания плагиата и демонтажа скульптуры в сквере, но и денежной компенсации "за нарушение авторского права и морального вреда". Суд с его доводами не согласился.Суд исходил из того, что "создание похожего, но творчески самостоятельного произведения, не может расцениваться как нарушение исключительного права автора более раннего произведения".Претензии скульптора ЮсуповаРанее идентичная судебная история уже имела место. Так, в сентябре 2021 года в Пятигорском городском суде был рассмотрен иск московского скульптора Равиля Юсупова о признании скульптуры "Курортница" в Железноводске плагиатом "Отдыхающей", которую он создавал по заказу пятигорской администрации.Тогда местные СМИ сообщали, что до появления повода для иска представители Железноводска обращались к Юсупову перед тем, как благоустраивать парк со скульптурами - для разработки серии эскизов скульптур вокруг озера "Курортного"."Эскизы скульптор передал компании, получившей подряд на благоустройство курортного парка вокруг Санатория 30-летия Победы", – отмечалось в публикации.Тем не менее, иск в суд был подан. По его итогам, "Курортницу" в Железноводске признали плагиатом и демонтировали, а истцу Юсупову постановили выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.В суд Севастополя иск от члена Московского союза художников о защите его авторских прав поступил почти через год, в августе 2022.Читайте также на РИА Новости Крым:Дому Айвазовского вернули статуи богов, как при жизни художника В Феодосии нашли "обидчиков" легендарного генерала - видеоДва рта и прапор: на Украине декоммунизировали Олимпийского мишку
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севастополь, культура, закон и право, новости крыма, крым, равиль юсупов, общество
Московский скульптор проиграл суд о плагиате в Севастополе

Скульптура девушки в Севастополе признана авторской: сносить ее не будут

18:41 06.03.2023
 
© Артур Чирков, фото с сайта "Виртуальный Севастополь"Скульптура "Отдыхающая" в сквере проспекта Октябрьской революции в Севастополе
Скульптура Отдыхающая в сквере проспекта Октябрьской революции в Севастополе
© Артур Чирков, фото с сайта "Виртуальный Севастополь"
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СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Скульптуру девушки в одном из парков Севастополя не будут демонтировать по требованию московского скульптора, обвинившего местных авторов в плагиате. Соответствующее решение принял Гагаринский районный суд города, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Доказано экспертизой

Отмечается, что было рассмотрено исковое заявление скульптора, который счел, что скульптура девушки "Сидящая на скамье", или "Безмятежность", является плагиатом его работы в Пятигорске под названием "Отдыхающая" ("Девушка с бабочкой" – ред.).
Истец желал не только признания плагиата и демонтажа скульптуры в сквере, но и денежной компенсации "за нарушение авторского права и морального вреда". Суд с его доводами не согласился.
"Назначенная Гагаринским районным судом города Севастополя судебная искусствоведческая экспертиза установила, что вышеуказанные скульптуры неидентичны, а "Сидящая на скамье" на проспекте Октябрьской революции является самостоятельным произведением", – сообщили в ведомстве.
Суд исходил из того, что "создание похожего, но творчески самостоятельного произведения, не может расцениваться как нарушение исключительного права автора более раннего произведения".

Претензии скульптора Юсупова

Ранее идентичная судебная история уже имела место. Так, в сентябре 2021 года в Пятигорском городском суде был рассмотрен иск московского скульптора Равиля Юсупова о признании скульптуры "Курортница" в Железноводске плагиатом "Отдыхающей", которую он создавал по заказу пятигорской администрации.
Тогда местные СМИ сообщали, что до появления повода для иска представители Железноводска обращались к Юсупову перед тем, как благоустраивать парк со скульптурами - для разработки серии эскизов скульптур вокруг озера "Курортного".
"Эскизы скульптор передал компании, получившей подряд на благоустройство курортного парка вокруг Санатория 30-летия Победы", – отмечалось в публикации.
© Администрация ПятигорскаСкульптура "Курортница" в Пятигорске
Скульптура Курортница в Пятигорске
© Администрация Пятигорска
Скульптура "Курортница" в Пятигорске
Тем не менее, иск в суд был подан. По его итогам, "Курортницу" в Железноводске признали плагиатом и демонтировали, а истцу Юсупову постановили выплатить компенсацию в 100 тысяч рублей.
В суд Севастополя иск от члена Московского союза художников о защите его авторских прав поступил почти через год, в августе 2022.
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СевастопольКультураЗакон и правоНовости КрымаКрымРавиль ЮсуповОбщество
 
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