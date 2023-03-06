https://crimea.ria.ru/20230306/khronika-krymskoy-vesny-6-marta-1127354599.html
Хроника Крымской весны: 6 марта
Хроника Крымской весны: 6 марта - РИА Новости Крым, 06.03.2023
Хроника Крымской весны: 6 марта
РИА Новости Крым, 06.03.2023
2023-03-06T07:01
2023-03-06T07:01
2023-03-06T07:01
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью.РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 6 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны по дням >>- Рано утром в заблокированный штаб ВМСУ в Севастополе попытались проникнуть послы Литвы и Латвии. Их "завернули" представители самообороны.- Верховный Совет Крыма принял решение о возвращении республики в состав Российской Федерации. В нем также названа новая дата референдума — 16 марта. На референдум планируется вынести вопросы: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?" "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"- Уже несколько дней не работает телеканал компании "Черноморская". Совмин Крыма сообщает, что вещать будет новый канал, "Крым 24".- Блокируются все пограничные и воинские украинские части в Крыму.- Рефат Чубаров, один из лидеров меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской) заявляет, что крымские татары итоги референдума не признают и сообщает о возможных протестных акциях.- Анонсирована национализация государственных украинских предприятий, находящихся на территории Крыма. Большая часть их отвечает за жизнеобеспечение полуострова. Вторая важная экономическая новость: готовность Крыма присоединиться к рублевой зоне. При этом жителям обещают длительный период хождения одновременно и рубля, и гривны.- В одном из симферопольских райотделов полиции "приняли" полураздетых девушек, которые пытались протестовать у здания парламента во время проведения там митинга. Они оказались активистками украинского движения "Фемен". Эти дамы своей "фишкой" сделали протесты с обнажением разных частей тела.- Организаторы референдума столкнулись с невозможностью использовать данные из базы ЦИК Украины, где находилась база крымских избирателей.- Названа дата референдума в Севастополе, он тоже пройдет 16 марта.Читайте также на РИА Новости Крым:Позывной "Крым": как майдан-2014 изменил судьбу мальчишкиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"Как создание автономии в Крыму предрешило события 2014 года – эксперты*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
https://crimea.ria.ru/20230305/khronika-krymskoy-vesny-5-marta-1127351518.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, политика, новости крыма
Хроника Крымской весны: 6 марта
Крымская весна девять лет назад: названа окончательная дата референдума
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелыми и тревожными месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью.
РИА Новости Крым
вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 6 марта 2014 года.
- Рано утром в заблокированный штаб ВМСУ в Севастополе попытались проникнуть послы Литвы и Латвии. Их "завернули" представители самообороны.
- Верховный Совет Крыма принял решение о возвращении республики в состав Российской Федерации. В нем также названа новая дата референдума — 16 марта. На референдум планируется вынести вопросы: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?" "Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"
- Уже несколько дней не работает телеканал компании "Черноморская". Совмин Крыма сообщает, что вещать будет новый канал, "Крым 24".
- Блокируются все пограничные и воинские украинские части в Крыму.
- Рефат Чубаров, один из лидеров меджлиса* (организации, признанной в РФ экстремистской) заявляет, что крымские татары итоги референдума не признают и сообщает о возможных протестных акциях.
- Анонсирована национализация государственных украинских предприятий, находящихся на территории Крыма. Большая часть их отвечает за жизнеобеспечение полуострова. Вторая важная экономическая новость: готовность Крыма присоединиться к рублевой зоне. При этом жителям обещают длительный период хождения одновременно и рубля, и гривны.
- В одном из симферопольских райотделов полиции "приняли" полураздетых девушек, которые пытались протестовать у здания парламента во время проведения там митинга. Они оказались активистками украинского движения "Фемен". Эти дамы своей "фишкой" сделали протесты с обнажением разных частей тела.
- Организаторы референдума столкнулись с невозможностью использовать данные из базы ЦИК Украины, где находилась база крымских избирателей.
- Названа дата референдума в Севастополе, он тоже пройдет 16 марта.
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*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации