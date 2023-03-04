https://crimea.ria.ru/20230304/zhenschinu-iz-sevastopolya-nakazhut-za-pornografiyu-v-seti-1127349026.html

Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети

Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети - РИА Новости Крым, 04.03.2023

Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети

Жительница Севастополя предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов через интернет. Об этом сообщили в севастопольском... РИА Новости Крым, 04.03.2023

2023-03-04T17:59

2023-03-04T17:59

2023-03-04T17:26

севастополь

общество

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умвд россии по севастополю

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов через интернет. Об этом сообщили в севастопольском главке МВД России.Правоохранители изъяли видеозаписи с установленных в клубе камер наблюдения, мобильный телефон и ноутбук злоумышленницы, на которых содержались файлы с видео. Проведенная экспертиза подтвердила, что видеозаписи содержат обязательные признаки информации порнографического характера.За незаконное распространение непристойных видеоматериалов женщине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование завершено и дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за сбор детской порнографииУчителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьмиЖитель Джанкоя получил срок за порнографию с детьми

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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