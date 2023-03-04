https://crimea.ria.ru/20230304/zhenschinu-iz-sevastopolya-nakazhut-za-pornografiyu-v-seti-1127349026.html
Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети
Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети - РИА Новости Крым, 04.03.2023
Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети
Жительница Севастополя предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов через интернет. Об этом сообщили в севастопольском... РИА Новости Крым, 04.03.2023
2023-03-04T17:59
2023-03-04T17:59
2023-03-04T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов через интернет. Об этом сообщили в севастопольском главке МВД России.Правоохранители изъяли видеозаписи с установленных в клубе камер наблюдения, мобильный телефон и ноутбук злоумышленницы, на которых содержались файлы с видео. Проведенная экспертиза подтвердила, что видеозаписи содержат обязательные признаки информации порнографического характера.За незаконное распространение непристойных видеоматериалов женщине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование завершено и дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за сбор детской порнографииУчителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьмиЖитель Джанкоя получил срок за порнографию с детьми
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, общество, происшествия, умвд россии по севастополю, закон и право, новости крыма
Женщину из Севастополя накажут за порнографию в сети
В Севастополе будут судить администратора мессенджера за порнографию в сети
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Жительница Севастополя предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов через интернет. Об этом сообщили в севастопольском главке МВД России.
"33-летняя жительница Севастополя, являясь администратором канала в интернет-мессенджере, опубликовала в нем две видеозаписи, на которых мужчина и девушка совершают действия сексуального характера в общественном месте – одном из увеселительных заведений города. Таким образом, обвиняемая разместила видео на всеобщее обозрение и предоставила возможность просмотра и копирования этих видеофайлов другими пользователями", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли видеозаписи с установленных в клубе камер наблюдения, мобильный телефон и ноутбук злоумышленницы, на которых содержались файлы с видео. Проведенная экспертиза подтвердила, что видеозаписи содержат обязательные признаки информации порнографического характера.
За незаконное распространение непристойных видеоматериалов женщине грозит до шести лет лишения свободы. Расследование завершено и дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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