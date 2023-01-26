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Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми
Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T17:46
2023-01-26T17:51
происшествия
россия
общество
новороссийск
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления Следкома России пишет "Ъ-Кубань".По информации издания, в отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Квалификация преступления не уточняется.Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что 49-летний учитель предлагал своему ученику из 9-го класса за деньги участвовать в эротических фотосессиях. Уточнялось, что встречи проходили по выходным на съемной квартире. Один сеанс преподаватель оценивал в 3 - 5 тыс. руб. Такие встречи длились около полугода, но в какой-то момент мальчик отказался участвовать в фотосессиях, предложив повысить гонорар. Учитель отказался и все прекратилось.После этого, отмечает издание, школьник начал прогуливать уроки и был вызван на педсовет в подразделение по делам несовершеннолетних. При проверке его телефона вскрылась переписка с преподавателем, а при обыске в доме учителя нашли и фото-видео подтверждения происходивших событий.Сейчас правоохранители ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221216/zhitel-kryma-poluchil-5-let-kolonii-za-razvraschenie-13-letnego-malchika-1125937250.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, россия, общество, новороссийск, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми

Коммерсант: учителя из Новороссийска арестовали по делу об эротических фото с учеником

17:46 26.01.2023 (обновлено: 17:51 26.01.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления Следкома России пишет "Ъ-Кубань".
По информации издания, в отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Квалификация преступления не уточняется.
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Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что 49-летний учитель предлагал своему ученику из 9-го класса за деньги участвовать в эротических фотосессиях. Уточнялось, что встречи проходили по выходным на съемной квартире. Один сеанс преподаватель оценивал в 3 - 5 тыс. руб. Такие встречи длились около полугода, но в какой-то момент мальчик отказался участвовать в фотосессиях, предложив повысить гонорар. Учитель отказался и все прекратилось.
После этого, отмечает издание, школьник начал прогуливать уроки и был вызван на педсовет в подразделение по делам несовершеннолетних. При проверке его телефона вскрылась переписка с преподавателем, а при обыске в доме учителя нашли и фото-видео подтверждения происходивших событий.
Сейчас правоохранители ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
ПроисшествияРоссияОбществоНовороссийскСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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