https://crimea.ria.ru/20230126/uchitelya-iz-novorossiyska-podozrevayut-v-eroticheskikh-fotosessiyakh-s-detmi-1126604695.html
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми
Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T17:46
2023-01-26T17:46
2023-01-26T17:51
происшествия
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общество
новороссийск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления Следкома России пишет "Ъ-Кубань".По информации издания, в отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Квалификация преступления не уточняется.Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что 49-летний учитель предлагал своему ученику из 9-го класса за деньги участвовать в эротических фотосессиях. Уточнялось, что встречи проходили по выходным на съемной квартире. Один сеанс преподаватель оценивал в 3 - 5 тыс. руб. Такие встречи длились около полугода, но в какой-то момент мальчик отказался участвовать в фотосессиях, предложив повысить гонорар. Учитель отказался и все прекратилось.После этого, отмечает издание, школьник начал прогуливать уроки и был вызван на педсовет в подразделение по делам несовершеннолетних. При проверке его телефона вскрылась переписка с преподавателем, а при обыске в доме учителя нашли и фото-видео подтверждения происходивших событий.Сейчас правоохранители ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://crimea.ria.ru/20221216/zhitel-kryma-poluchil-5-let-kolonii-za-razvraschenie-13-letnego-malchika-1125937250.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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происшествия, россия, общество, новороссийск, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми
Коммерсант: учителя из Новороссийска арестовали по делу об эротических фото с учеником
17:46 26.01.2023 (обновлено: 17:51 26.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления Следкома России пишет "Ъ-Кубань".
По информации издания, в отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Квалификация преступления не уточняется.
Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что 49-летний учитель предлагал своему ученику из 9-го класса за деньги участвовать в эротических фотосессиях. Уточнялось, что встречи проходили по выходным на съемной квартире. Один сеанс преподаватель оценивал в 3 - 5 тыс. руб. Такие встречи длились около полугода, но в какой-то момент мальчик отказался участвовать в фотосессиях, предложив повысить гонорар. Учитель отказался и все прекратилось.
После этого, отмечает издание, школьник начал прогуливать уроки и был вызван на педсовет в подразделение по делам несовершеннолетних. При проверке его телефона вскрылась переписка с преподавателем, а при обыске в доме учителя нашли и фото-видео подтверждения происходивших событий.
Сейчас правоохранители ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.