https://crimea.ria.ru/20230126/uchitelya-iz-novorossiyska-podozrevayut-v-eroticheskikh-fotosessiyakh-s-detmi-1126604695.html

Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми

Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми

Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T17:46

2023-01-26T17:46

2023-01-26T17:51

происшествия

россия

общество

новороссийск

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Учителя географии одной из школ Новороссийска заключили под стражу по подозрению в проведении откровенных фотосессий со старшеклассником. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого следственного управления Следкома России пишет "Ъ-Кубань".По информации издания, в отношении преподавателя возбудили уголовное дело. Квалификация преступления не уточняется.Вместе с тем в соцсетях появилась информация, что 49-летний учитель предлагал своему ученику из 9-го класса за деньги участвовать в эротических фотосессиях. Уточнялось, что встречи проходили по выходным на съемной квартире. Один сеанс преподаватель оценивал в 3 - 5 тыс. руб. Такие встречи длились около полугода, но в какой-то момент мальчик отказался участвовать в фотосессиях, предложив повысить гонорар. Учитель отказался и все прекратилось.После этого, отмечает издание, школьник начал прогуливать уроки и был вызван на педсовет в подразделение по делам несовершеннолетних. При проверке его телефона вскрылась переписка с преподавателем, а при обыске в доме учителя нашли и фото-видео подтверждения происходивших событий.Сейчас правоохранители ведут расследование и выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20221216/zhitel-kryma-poluchil-5-let-kolonii-za-razvraschenie-13-letnego-malchika-1125937250.html

россия

новороссийск

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, общество, новороссийск, ск рф (следственный комитет российской федерации)