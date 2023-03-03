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Минобороны России: за сутки сбит украинский истребитель Су-24 и 18 дронов
Минобороны России: за сутки сбит украинский истребитель Су-24 и 18 дронов - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Минобороны России: за сутки сбит украинский истребитель Су-24 и 18 дронов
Воздушно-космические войска России сбили украинский истребитель Су-24 над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T16:12
2023-03-03T16:12
2023-03-03T16:12
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Воздушно-космические войска России сбили украинский истребитель Су-24 над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили 18 дронов в ДНР, ЛНР и Херсонской области.Днем ранее ВКС и ПВО России были уничтожены два украинских истребителя Су-24 и Су-25 в небе над Донецкой Народной Республикой и Херсонской областью. Также в районе населенного пункта Кураховка ДНР был сбит украинский вертолет Ми-8.Ранее пресс-центр в МВД России сообщили, что обнаружили восемь ангаров с боеприпасами для гаубиц, танков и крупнокалиберного оружия в Чаплынском районе Херсонской области. Все боеприпасы были переданы в Минобороны.В среду, 1 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.Читайте также на РИА Новости Крым:С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт В США сделали заявление о поставках новых истребителей УкраинеУкраинские войска за сутки потеряли пять гаубиц под Херсоном
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), сво, армия и флот, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область
Минобороны России: за сутки сбит украинский истребитель Су-24 и 18 дронов
Российские военные сбили украинский Су-24 на Донбассе и 18 беспилотников