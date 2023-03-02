https://crimea.ria.ru/20230302/ukrainskie-voennye-za-sutki-poteryali-dlya-istrebitelya-i-vertolet-1127306301.html

Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет

Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Армия России за сутки сбила два украинских истребителя и вертолет

Два украинских истребителя Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8 сбили российские военные за сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T15:54

2023-03-02T15:54

2023-03-02T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым. Два украинских истребителя Су-24 и Су-25, а также вертолет Ми-8 сбили российские военные за сутки в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.Уточняется, что самолет Су-24 воздушных сил Украины был сбит воздушно-космическими войсками РФ в районе Михайловки Донецкой Народной Республики."В районе населенного пункта Кураховка Донецкой Народной Республики сбит украинский вертолет Ми-8", – добавили в ведомстве.Кроме того, средствами противовоздушной обороны в районе Крынок Херсонской области сбит украинский самолет Су-25.Ранее пресс-центр МВД России сообщил об обнаружении восьми ангаров с боеприпасами для гаубиц, танков и крупнокалиберного оружия в Чаплынском районе Херсонской области. Все боеприпасы были переданы в Минобороны.В среду, 1 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские формирования в Артемовске из-за погодных условий больше не могут получать пополнение и боеприпасы по грунтовым дорогам, группировка практически отрезана от внешнего мира.Читайте также на РИА Новости Крым:С чем связана атака беспилотников на Крым – военный эксперт В США сделали заявление о поставках новых истребителей УкраинеУкраинские войска за сутки потеряли пять гаубиц под Херсоном

https://crimea.ria.ru/20230301/boeviki-aydara-ispolzuyut-podrostkov-v-boyakh-za-artemovsk--marochko-1127285408.html

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сво, министерство обороны рф, события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), херсонская область, новости