Хроника Крымской весны: 2 марта
Крымская весна девять лет назад:
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.
- —Заблокирован штаб ВМСУ в Севастополе. Украинским морпехам на базе в Краснокаменке (Феодосия) предложено разоружиться.
- —Возобновилось авиасообщение: самолеты летят в Москву и Киев. Рейсы в Турцию отменены.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина размахивает российским флагом на фоне баннера, призывающего поступать на службу по контракту в армию Украины.
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Мужчина размахивает российским флагом на фоне баннера, призывающего поступать на службу по контракту в армию Украины.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
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Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие за воротами военной части в Севастополе.
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Украинские военнослужащие за воротами военной части в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
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Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГруппа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
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Группа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
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Мужчина размахивает российским флагом на фоне баннера, призывающего поступать на службу по контракту в армию Украины.
2 из 5
Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
3 из 5
Украинские военнослужащие за воротами военной части в Севастополе.
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Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
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Группа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
- —На площади Ленина в Симферополе собрались горожане, чтобы посмотреть, как снимают с флагштоков украинские флаги. Их место занимают крымские и российские.
- —На дальних подступах к Севастополю, за Бахчисараем, появился блокпост, где проверяют весь транспорт. Исключение лишь для российской военной техники.
Ситуация в Севастополе
- —Прошел слух, что назначенный на днях киевской властью представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын скрывается в одной из пожарных частей в Симферополе. Возле нее собрались люди, требуя выдать политика.
- —Штаб ВМСУ в Севастополе сидит в темноте: выведена из строя электроподстанция. Взята под контроль часть противоракетной обороны на мысе Фиолент.
- —Командующий ВМСУ Денис Березовский присягнул на верность новому правительству Крыма.
- —В Симферополе на площади Ленина прошел большой концерт. Много зрителей с российскими флагами, люди постоянно скандируют: "Россия!"
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