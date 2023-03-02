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Хроника Крымской весны: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Хроника Крымской весны: 2 марта
Хроника Крымской весны: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Хроника Крымской весны: 2 марта
РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T07:01
2023-03-02T07:01
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
крым
история
общество
севастополь
политика
безопасность республики крым и севастополя
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Как НАТО повлияло на воссоединение Крыма с Россией: мнение ШредераЭксперты: референдум 1991 года в Крыму – первый шаг к возвращению в РФКаким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20200318/Popytki-postavit-pod-somnenie-vybor-krymchan-smeshny---Putin-1118064302.html
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, севастополь, политика, безопасность республики крым и севастополя
Хроника Крымской весны: 2 марта

Крымская весна девять лет назад:

07:01 02.03.2023
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>
  • Заблокирован штаб ВМСУ в Севастополе. Украинским морпехам на базе в Краснокаменке (Феодосия) предложено разоружиться.
  • Возобновилось авиасообщение: самолеты летят в Москву и Киев. Рейсы в Турцию отменены.
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМужчина размахивает российским флагом на фоне баннера, призывающего поступать на службу по контракту в армию Украины.
Ситуация на Украине
1 из 5
Мужчина размахивает российским флагом на фоне баннера, призывающего поступать на службу по контракту в армию Украины.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
Ситуация на Украине
2 из 5
Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие за воротами военной части в Севастополе.
Ситуация на Украине
3 из 5
Украинские военнослужащие за воротами военной части в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлавнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
Ситуация на Украине
4 из 5
Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГруппа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
Ситуация на Украине
5 из 5
Группа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 5
Мужчина размахивает российским флагом на фоне баннера, призывающего поступать на службу по контракту в армию Украины.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 5
Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 5
Украинские военнослужащие за воротами военной части в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 5
Главнокомандующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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5 из 5
Группа людей в форме у входа на контрольно-пропускной пункт войсковой части Вооруженных сил Украины в Севастополе.
© РИА Новости . Валерий Мельников
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  • На площади Ленина в Симферополе собрались горожане, чтобы посмотреть, как снимают с флагштоков украинские флаги. Их место занимают крымские и российские.
  • На дальних подступах к Севастополю, за Бахчисараем, появился блокпост, где проверяют весь транспорт. Исключение лишь для российской военной техники.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Севастополе
Ситуация в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Ситуация в Севастополе
  • Прошел слух, что назначенный на днях киевской властью представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын скрывается в одной из пожарных частей в Симферополе. Возле нее собрались люди, требуя выдать политика.
  • Штаб ВМСУ в Севастополе сидит в темноте: выведена из строя электроподстанция. Взята под контроль часть противоракетной обороны на мысе Фиолент.
  • Командующий ВМСУ Денис Березовский присягнул на верность новому правительству Крыма.
  • В Симферополе на площади Ленина прошел большой концерт. Много зрителей с российскими флагами, люди постоянно скандируют: "Россия!"
Несмотря на отмену массовых мероприятий из-за коронавируса горожанка с портретом Путина пришла на праздник
18 марта 2020, 18:31
Попытки поставить под сомнение выбор крымчан смешны - ПутинПопытки других стран создать проблемы крымчанам после воссоединения с Россией оказались неудачными, считает президент.
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Крымская весна: девять лет вместеКрымская веснаКрымИсторияОбществоСевастопольПолитикаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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