https://crimea.ria.ru/20230302/khronika-krymskoy-vesny-2-marta-1127282079.html

Хроника Крымской весны: 2 марта

Хроника Крымской весны: 2 марта - РИА Новости Крым, 02.03.2023

Хроника Крымской весны: 2 марта

РИА Новости Крым, 02.03.2023

2023-03-02T07:01

2023-03-02T07:01

2023-03-02T07:01

крымская весна: девять лет вместе

крымская весна

крым

история

общество

севастополь

политика

безопасность республики крым и севастополя

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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>Читайте также на РИА Новости Крым:Как НАТО повлияло на воссоединение Крыма с Россией: мнение ШредераЭксперты: референдум 1991 года в Крыму – первый шаг к возвращению в РФКаким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20200318/Popytki-postavit-pod-somnenie-vybor-krymchan-smeshny---Putin-1118064302.html

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севастополь

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2023

Наталья Дремова

Наталья Дремова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Наталья Дремова

крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, история, общество, севастополь, политика, безопасность республики крым и севастополя