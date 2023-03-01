https://crimea.ria.ru/20230301/rabota-kerchenskoy-perepravy-paromy-pogoda-i-sukhoputnyy-marshrut-v-krym-1127278436.html

Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым

Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T11:39

2023-03-01T11:39

2023-03-01T11:39

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

кубань

транспорт

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Как работают паромы на Керченской переправеПогода в среду благоприятствует судоходству, паромы курсируют через Керченский пролив. После запуска морского сообщения они выполнили уже 2 361 рейс.В Минтрансе напомнили, что для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. Поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Дорога в Крым через новые регионы РоссииСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Сейчас дорогу ремонтируют, и с учетом растущего трафика на некоторых участках еще и расширят, сообщил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаВ Керченском проливе туман – как работает переправа

https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html

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кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, общество, новости крыма