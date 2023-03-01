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Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T11:39
2023-03-01T11:39
2023-03-01T11:39
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Как работают паромы на Керченской переправеПогода в среду благоприятствует судоходству, паромы курсируют через Керченский пролив. После запуска морского сообщения они выполнили уже 2 361 рейс.В Минтрансе напомнили, что для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. Поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.Дорога в Крым через новые регионы РоссииСухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.Сейчас дорогу ремонтируют, и с учетом растущего трафика на некоторых участках еще и расширят, сообщил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят движение грузовиков по Крымскому мостуВ Крыму отремонтировали 165 км дорог в рамках нацпроектаВ Керченском проливе туман – как работает переправа
https://crimea.ria.ru/20230227/sukhoputnyy-marshrut-v-krym-otremontiruyut-i-rasshiryat-1127223343.html
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, кубань, транспорт, общество, новости крыма
Работа Керченской переправы: паромы, погода и сухопутный маршрут в Крым
Минтранс: Керченская переправа 1 марта работает штатно и без штормовых предупреждений
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа работает в штатном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
"По Керченскому проливу нет штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 1 марта ветер северо-западный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, волна 10-60 см, температура воздуха +4…6, температура воды в море +5", - говорится в сообщении.
Как работают паромы на Керченской переправе
Погода в среду благоприятствует судоходству, паромы курсируют через Керченский пролив. После запуска морского сообщения они выполнили уже 2 361 рейс.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 94 018 пассажиров, 73 440 автотранспортных средств и 8 417 железнодорожных вагонов", - проинформировали в ведомстве.
В Минтрансе напомнили, что для перевозки паромами сейчас в первую очередь принимаются приоритетные грузы — скоропортящиеся товары, социально значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармпродукция. Поставщики могут перегрузить товары на железнодорожный транспорт или воспользоваться альтернативным наземным маршрутом через Джанкой и новые регионы.
Дорога в Крым через новые регионы России
Сухопутный маршрут проходит через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность - 387 км.
Чаще всего этим маршрутом пользуются водители большегрузов, которые занимаются перевозкой так называемых неприоритетных товаров. Каждый день по этой дороге проходят сотни фур – в том числе и в составе сформированных колонн.
Сейчас дорогу ремонтируют, и с учетом растущего трафика на некоторых участках еще и расширят, сообщил
ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, эта трасса станет основной транспортной артерией из Крыма через новые регионы в сторону Ростовской области.
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