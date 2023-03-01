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Хроника Крымской весны: 1 марта - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Хроника Крымской весны: 1 марта
Хроника Крымской весны: 1 марта - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Хроника Крымской весны: 1 марта
РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-03-01T08:01
2023-02-28T16:01
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
крым
севастополь
история
общество
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
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Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны &gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:"Вежливые люди" защитили крымчан от террора киевского режима – АксеновВ Крым удалось не пропустить серьезного врага – власти республикиВежливость города берет: зеленый символ "Крымской весны"
https://crimea.ria.ru/20230227/devyat-let-tomu-berkut-i-konsolidatsiya-pomogli-izbezhat-boyni-v-krymu-1127208900.html
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, севастополь, история, общество, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
Хроника Крымской весны: 1 марта

Крымская весна девять лет назад: полуостров под контролем вежливых людей

08:01 01.03.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Крыму
Ситуация в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Читать в
Наталья Дремова
Все материалы
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны >>
  • Неизвестные попытались захватить здание МВД Крыма. Охранявшие его ополченцы смогли дать отпор и не допустили внутрь вооруженных людей.
  • Новый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что переподчиняет силовиков и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
  • Утром в Казачью бухту Севастополя вошел российский военный корабль "Николай Фильченков", на берег высадились около 700 спецназовцев.
  • Коммунальщики Симферополя начали разбирать баррикады у крымского парламента. Горожане увидели "вежливых людей" у самого здания. Форма и вооружение, как пишут в новостях, соответствует той, что используются в российской армии.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоенный у Верховной рады Крыма в Симферополе.
Ситуация в Крыму
1 из 3
Военный у Верховной рады Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкВоенные у Верховной рады Крыма в Симферополе.
Ситуация в Крыму
2 из 3
Военные у Верховной рады Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖительница Симферополя фотографируется с военными.
Ситуация в Крыму
3 из 3
Жительница Симферополя фотографируется с военными.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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1 из 3
Военный у Верховной рады Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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2 из 3
Военные у Верховной рады Крыма в Симферополе.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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3 из 3
Жительница Симферополя фотографируется с военными.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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  • Все пути сообщения Крыма контролируются российскими подразделениями и военнослужащими ЧФ РФ.
  • На Кировском военном аэродроме состоялось "вежливое" вторжение. Группа российских спецназовцев вывела из строя оборудование и аппаратуру. При этом оружие украинских военных осталось на месте. Чуть позже взята под контроль воинская часть в Евпатории.
  • Объявлена дата крымского референдума о судьбе республики: он первоначально был назначен на 25 мая.
  • Симферопольцы подтягиваются в центр города, чтобы быть "ближе к новостям". На улице появляются люди с российскими флагами и ленточками с триколорами.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкБойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины получают паспорта гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
Девять бойцов Беркута получили паспорта России в Крыму
1 из 3
Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины получают паспорта гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГенеральный консул Российской Федерации в АРКрым Вячеслав Светличный (слева) вручает бойцу спецподразделения "Беркут" МВД Украины паспорт гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
Девять бойцов Беркута получили паспорта России в Крыму
2 из 3
Генеральный консул Российской Федерации в АРКрым Вячеслав Светличный (слева) вручает бойцу спецподразделения "Беркут" МВД Украины паспорт гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкБойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины ожидают выдачу паспортов гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
Девять бойцов Беркута получили паспорта России в Крыму
3 из 3
Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины ожидают выдачу паспортов гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
1 из 3
Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины получают паспорта гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
2 из 3
Генеральный консул Российской Федерации в АРКрым Вячеслав Светличный (слева) вручает бойцу спецподразделения "Беркут" МВД Украины паспорт гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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3 из 3
Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины ожидают выдачу паспортов гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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  • Впервые жители крымской столицы наблюдают журналистов украинских телеканалов, которые позируют перед камерами в касках и бронежилетах. Так для украинского зрителя обозначается Крым как "практически зона боевых действий".
  • Оцеплена военная база спецподразделения "Тигр" под Феодосией. В Балаклаве российские спецназовцы взяли штурмом базу ВСУ в Балаклаве.
  • Над зданием администрации Евпатории вывешен российский флаг.
  • У здания Совмина в Симферополе формируются подразделения народной дружины. Их ядро — ветераны-афганцы. Задача дружины — охрана общественного порядка.
  • Из Севастопольской бухты вышел флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" и корабли береговой охраны.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
Ситуация на Украине
1 из 2
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
Ситуация на Украине
2 из 2
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
1 из 2
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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2 из 2
Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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Ситуация в Киеве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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