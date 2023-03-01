Хроника Крымской весны: 1 марта
Крымская весна девять лет назад: полуостров под контролем вежливых людей
Девять лет назад февраль и март для крымчан стали тяжелым и тревожным месяцами. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В те дни было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожные дни" зимы-весны 2014 года. Сегодня в хронике - события 1 марта 2014 года.
- —Неизвестные попытались захватить здание МВД Крыма. Охранявшие его ополченцы смогли дать отпор и не допустили внутрь вооруженных людей.
- —Новый глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что переподчиняет силовиков и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
- —Утром в Казачью бухту Севастополя вошел российский военный корабль "Николай Фильченков", на берег высадились около 700 спецназовцев.
- —Коммунальщики Симферополя начали разбирать баррикады у крымского парламента. Горожане увидели "вежливых людей" у самого здания. Форма и вооружение, как пишут в новостях, соответствует той, что используются в российской армии.
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЖительница Симферополя фотографируется с военными.
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Жительница Симферополя фотографируется с военными.
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Жительница Симферополя фотографируется с военными.
- —Все пути сообщения Крыма контролируются российскими подразделениями и военнослужащими ЧФ РФ.
- —На Кировском военном аэродроме состоялось "вежливое" вторжение. Группа российских спецназовцев вывела из строя оборудование и аппаратуру. При этом оружие украинских военных осталось на месте. Чуть позже взята под контроль воинская часть в Евпатории.
- —Объявлена дата крымского референдума о судьбе республики: он первоначально был назначен на 25 мая.
- —Симферопольцы подтягиваются в центр города, чтобы быть "ближе к новостям". На улице появляются люди с российскими флагами и ленточками с триколорами.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкБойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины получают паспорта гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
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Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины получают паспорта гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкГенеральный консул Российской Федерации в АРКрым Вячеслав Светличный (слева) вручает бойцу спецподразделения "Беркут" МВД Украины паспорт гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
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Генеральный консул Российской Федерации в АРКрым Вячеслав Светличный (слева) вручает бойцу спецподразделения "Беркут" МВД Украины паспорт гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкБойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины ожидают выдачу паспортов гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
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Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины ожидают выдачу паспортов гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
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Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины получают паспорта гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
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Генеральный консул Российской Федерации в АРКрым Вячеслав Светличный (слева) вручает бойцу спецподразделения "Беркут" МВД Украины паспорт гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
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Бойцы спецподразделения "Беркут" МВД Украины ожидают выдачу паспортов гражданина РФ в генеральном консульстве России в Симферополе.
- —Впервые жители крымской столицы наблюдают журналистов украинских телеканалов, которые позируют перед камерами в касках и бронежилетах. Так для украинского зрителя обозначается Крым как "практически зона боевых действий".
- —Оцеплена военная база спецподразделения "Тигр" под Феодосией. В Балаклаве российские спецназовцы взяли штурмом базу ВСУ в Балаклаве.
- —Над зданием администрации Евпатории вывешен российский флаг.
- —У здания Совмина в Симферополе формируются подразделения народной дружины. Их ядро — ветераны-афганцы. Задача дружины — охрана общественного порядка.
- —Из Севастопольской бухты вышел флагман ВМСУ "Гетман Сагайдачный" и корабли береговой охраны.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
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Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкОтряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
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Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
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Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
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Отряды дружинников на Центральной площади Симферополя во время развода.
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