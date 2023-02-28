https://crimea.ria.ru/20230228/pod-feodosiey-avto-sletelo-v-kyuvet-i-perevernulos-1127250682.html
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:52
2023-02-28T12:52
2023-02-28T12:54
крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
мчс крыма
новости крыма
феодосия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127250503_0:300:641:661_1920x0_80_0_0_2f136d0057a023b89e358aa093310368.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев –РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом грунте, в обоих случаях на помощь автолюбителям привлекались спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.ДТП в ОрджоникиджеВ феодосийском поселке Орджоникидзе накануне в 17:39 слетел с дороги и перевернулся автомобиль Lada. К месту аварии были направлены пять специалистов отряда "Крым-Спас", сотрудники крымского главка МЧС, ГИБДД и скорая помощь."По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Сотрудники МЧС Крыма провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия", – сказано в сообщении.Происшествие в ЮжномКроме того, в ночь на 28 февраля в Феодосийском регионе спасателям пришлось вытаскивать авто из размытого грунта. "В селе Южном спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали из размытого грунта автомобиль на твердое покрытие", – сообщили в пресс-службе.В этой связи в МЧС просят водителей соблюдайте скоростной режим, учитывать состояние дорог, погодные условия и собственные силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщинаТри человека пострадали в аварии в СевастополеПодросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
https://crimea.ria.ru/20230221/rebenok-v-kome-prokuratura-vzyala-delo-o-dtp-v-simferopole-na-kontrol-1127131327.html
https://crimea.ria.ru/20230228/simferopol-skovali-9-ballnye-probki-1127243309.html
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127250503_0:240:641:721_1920x0_80_0_0_056bfe7614f9b73384711ceb379d0e3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мчс крыма, новости крыма, феодосия, общество
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
МЧС Крыма: под Феодосией Lada Priora съехала в кювет и перевернулась
12:52 28.02.2023 (обновлено: 12:54 28.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев –РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом грунте, в обоих случаях на помощь автолюбителям привлекались спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
ДТП в Орджоникидже
В феодосийском поселке Орджоникидзе накануне в 17:39 слетел с дороги и перевернулся автомобиль Lada. К месту аварии были направлены пять специалистов отряда "Крым-Спас", сотрудники крымского главка МЧС, ГИБДД и скорая помощь.
"По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Сотрудники МЧС Крыма провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия", – сказано в сообщении.
Происшествие в Южном
Кроме того, в ночь на 28 февраля в Феодосийском регионе спасателям пришлось вытаскивать авто из размытого грунта.
"В селе Южном спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали из размытого грунта автомобиль на твердое покрытие", – сообщили в пресс-службе.
В этой связи в МЧС просят водителей соблюдайте скоростной режим, учитывать состояние дорог, погодные условия и собственные силы.
Читайте также на РИА Новости Крым: