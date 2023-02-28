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Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:52
2023-02-28T12:54
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев –РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом грунте, в обоих случаях на помощь автолюбителям привлекались спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.ДТП в ОрджоникиджеВ феодосийском поселке Орджоникидзе накануне в 17:39 слетел с дороги и перевернулся автомобиль Lada. К месту аварии были направлены пять специалистов отряда "Крым-Спас", сотрудники крымского главка МЧС, ГИБДД и скорая помощь."По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Сотрудники МЧС Крыма провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия", – сказано в сообщении.Происшествие в ЮжномКроме того, в ночь на 28 февраля в Феодосийском регионе спасателям пришлось вытаскивать авто из размытого грунта. "В селе Южном спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали из размытого грунта автомобиль на твердое покрытие", – сообщили в пресс-службе.В этой связи в МЧС просят водителей соблюдайте скоростной режим, учитывать состояние дорог, погодные условия и собственные силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщинаТри человека пострадали в аварии в СевастополеПодросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани
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крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мчс крыма, новости крыма, феодосия, общество
Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось

МЧС Крыма: под Феодосией Lada Priora съехала в кювет и перевернулась

12:52 28.02.2023 (обновлено: 12:54 28.02.2023)
 
© МЧС Республики КрымПод Феодосией автомобиль слетел в кювет и перевернулся
Под Феодосией автомобиль слетел в кювет и перевернулся
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев –РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом грунте, в обоих случаях на помощь автолюбителям привлекались спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

ДТП в Орджоникидже

В феодосийском поселке Орджоникидзе накануне в 17:39 слетел с дороги и перевернулся автомобиль Lada. К месту аварии были направлены пять специалистов отряда "Крым-Спас", сотрудники крымского главка МЧС, ГИБДД и скорая помощь.
"По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Сотрудники МЧС Крыма провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия", сказано в сообщении.
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Происшествие в Южном

Кроме того, в ночь на 28 февраля в Феодосийском регионе спасателям пришлось вытаскивать авто из размытого грунта.
"В селе Южном спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали из размытого грунта автомобиль на твердое покрытие", сообщили в пресс-службе.
В этой связи в МЧС просят водителей соблюдайте скоростной режим, учитывать состояние дорог, погодные условия и собственные силы.
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