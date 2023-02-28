https://crimea.ria.ru/20230228/pod-feodosiey-avto-sletelo-v-kyuvet-i-perevernulos-1127250682.html

Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось

Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось

Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T12:52

2023-02-28T12:52

2023-02-28T12:54

крым

дтп

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

мчс крыма

новости крыма

феодосия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127250503_0:300:641:661_1920x0_80_0_0_2f136d0057a023b89e358aa093310368.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев –РИА Новости Крым. Под Феодосией водитель не справился с управлением автомобиля, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Еще одно авто застряло в размытом грунте, в обоих случаях на помощь автолюбителям привлекались спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.ДТП в ОрджоникиджеВ феодосийском поселке Орджоникидзе накануне в 17:39 слетел с дороги и перевернулся автомобиль Lada. К месту аварии были направлены пять специалистов отряда "Крым-Спас", сотрудники крымского главка МЧС, ГИБДД и скорая помощь."По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства выяснили, что водитель легкового автомобиля Lada Priora не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием на бок. Сотрудники МЧС Крыма провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия", – сказано в сообщении.Происшествие в ЮжномКроме того, в ночь на 28 февраля в Феодосийском регионе спасателям пришлось вытаскивать авто из размытого грунта. "В селе Южном спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали из размытого грунта автомобиль на твердое покрытие", – сообщили в пресс-службе.В этой связи в МЧС просят водителей соблюдайте скоростной режим, учитывать состояние дорог, погодные условия и собственные силы.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщинаТри человека пострадали в аварии в СевастополеПодросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на Кубани

https://crimea.ria.ru/20230221/rebenok-v-kome-prokuratura-vzyala-delo-o-dtp-v-simferopole-na-kontrol-1127131327.html

https://crimea.ria.ru/20230228/simferopol-skovali-9-ballnye-probki-1127243309.html

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия, мчс крыма, новости крыма, феодосия, общество