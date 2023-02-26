https://crimea.ria.ru/20230226/smertelnoe-stolknovenie-v-dtp-na-krymskoy-trasse-pogibla-zhenschina-1127210996.html
Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина
Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина
Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T18:26
2023-02-26T18:26
2023-02-26T18:27
ситуация на дорогах крыма
происшествия
новости крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1a/1127210883_0:83:1021:657_1920x0_80_0_0_17cb243f02ff970a4299a368e5d2c645.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму.авария произошла в районе 15:00 возле села Танковое Бахчисарайского района.По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии в СевастополеРебенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контрольПьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1a/1127210883_0:0:1003:752_1920x0_80_0_0_95f2e47b73f7b8a91c93ddde94c6ddb5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новости крыма, крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, общество
Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина
В результате лобового ДТП в Крыму погибла женщина и ранены двое пассажиров
18:26 26.02.2023 (обновлено: 18:27 26.02.2023)