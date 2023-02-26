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Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина
Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина
Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T18:26
2023-02-26T18:27
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму.авария произошла в районе 15:00 возле села Танковое Бахчисарайского района.По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии в СевастополеРебенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контрольПьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе
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РИА Новости Крым
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Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина

В результате лобового ДТП в Крыму погибла женщина и ранены двое пассажиров

18:26 26.02.2023 (обновлено: 18:27 26.02.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Бахчисарай – Ялта, 26.02.2023
ДТП на трассе Бахчисарай – Ялта, 26.02.2023
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму.
авария произошла в районе 15:00 возле села Танковое Бахчисарайского района.
По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai.
"В результате столкновения 39-летняя пассажирка автомобиля Daewoo скончалась до приезда скорой помощи. Второй пассажир Daewoo и пассажир Hyundai получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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