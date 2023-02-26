https://crimea.ria.ru/20230226/smertelnoe-stolknovenie-v-dtp-na-krymskoy-trasse-pogibla-zhenschina-1127210996.html

Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина

Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина

Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T18:26

2023-02-26T18:26

2023-02-26T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое полусили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье на трассе Бахчисарай – Ялта. Об этом сообщили в МВД по Крыму.авария произошла в районе 15:00 возле села Танковое Бахчисарайского района.По предварительной информации, 43-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии в СевастополеРебенок в коме: прокуратура взяла дело о ДТП в Симферополе на контрольПьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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