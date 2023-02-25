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Три человека пострадали в аварии в Севастополе
Три человека пострадали в аварии в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Три человека пострадали в аварии в Севастополе
Три человека пострадали в аварии, которая произошла утром в субботу в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу. РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T11:06
2023-02-25T11:06
2023-02-25T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Три человека пострадали в аварии, которая произошла утром в субботу в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.Отмечается, что ДТП произошло на регулируем перекрестке по улице Степаняна около семи часов тура."25 февраля в 7 часов 25 минут автомобиль Shkoda под управлением водителя 1955 года рождения, в районе дома №8 по ул. Степаняна, на регулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении и произвел столкновение с автомобилем Kia под управлением водителя 1984 года рождения, который двигался во встречном направлении прямо", - уточнила детали происшествия замруководителя пресс-службы Мария Точилина.В результате пострадали оба водителя иномарок и 63-летний пассажир автомобиля Shkoda. С различными травмами они были госпитализированы в больницу.Признаки опьянения у участников аварии не выявлены. Полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток за рулем авто устроил смертельное ДТП на КубаниСтали известны подробности о выжившем в страшном ДТП на Крымском мостуПьяный водитель устроил массовое ДТП в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20230221/rebenok-v-kome-prokuratura-vzyala-delo-o-dtp-v-simferopole-na-kontrol-1127131327.html
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РИА Новости Крым
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Три человека пострадали в аварии в Севастополе
УМВД по Севастополю: три человека пострадали в столкновении двух иномарок в субботу