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Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения - РИА Новости Крым, 28.02.2023
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Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения
Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения
В центральной части Турции во вторник произошло очередное землетрясение. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T20:34
2023-02-28T20:35
землетрясение в турции и сирии
турция
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В центральной части Турции во вторник произошло очередное землетрясение. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в 16:59 (19:59 по московскому времени). "Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров", – говорится в сообщении.Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.Во вторник утром землетрясения были зафиксированы в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая, а также в турецкой провинции Малатья.Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – экспертЗемлетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков
https://crimea.ria.ru/20230226/posle-zemletryaseniy-v-turtsii-prokhodyat-massovye-aresty-zastroyschikov-1127211303.html
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РИА Новости Крым
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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости
Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения

Сейсмологи зафиксировали новое землетрясение в центральной части Турции

20:34 28.02.2023 (обновлено: 20:35 28.02.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРаботы по ликвидации последствий землетрясения в Турции
Работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В центральной части Турции во вторник произошло очередное землетрясение. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр.
Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в 16:59 (19:59 по московскому времени).
"Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров", – говорится в сообщении.
Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Последствия землетрясения в Турции, Кахраманмараш 13.02.2023
26 февраля, 19:02
После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
Во вторник утром землетрясения были зафиксированы в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая, а также в турецкой провинции Малатья.
Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.
После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.
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Землетрясение в Турции и СирииТурцияПроисшествияВ миреНовости
 
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