https://crimea.ria.ru/20230228/novye-tolchki-v-turtsii-prodolzhayutsya-zemletryaseniya-1127271020.html

Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения

Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения - РИА Новости Крым, 28.02.2023

Новые толчки: в Турции продолжаются землетрясения

В центральной части Турции во вторник произошло очередное землетрясение. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T20:34

2023-02-28T20:34

2023-02-28T20:35

землетрясение в турции и сирии

турция

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. В центральной части Турции во вторник произошло очередное землетрясение. Об этом сообщает Евразийский сейсмический центр. Уточняется, что землетрясение магнитудой 4,0 было зафиксировано в 16:59 (19:59 по московскому времени). "Эпицентр подземных толчков располагался в 16 километрах к западу от города Кайсери с населением свыше миллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 километров", – говорится в сообщении.Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.Во вторник утром землетрясения были зафиксированы в Таджикистане, на границе Киргизии и Китая, а также в турецкой провинции Малатья.Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, которые произошли 6 февраля на юго-востоке Турции унесли жизни более 44 тысяч человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его одним из крупнейших природных бедствий в истории человечества. Ученые заявили, что землетрясения высвободили энергию, равную взрыву 500 атомных бомб. В Сирии, где также ощущались подземные толчки, погибли более 8,5 тысяч человек.После ЧП в Турции начались массовые аресты застройщиков и подрядчиков, подозреваемых в критических ошибках при возведении зданий. По данным агентства Anadolu, уже сейчас арестованы 188 подозреваемых из числа руководителей компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрожь земли: новые землетрясения в Таджикистане, Киргизии и ТурцииЗемлетрясения в Турции: сколько еще и кто следующий – экспертЗемлетрясение в Крыму - ждать ли повторных толчков

https://crimea.ria.ru/20230226/posle-zemletryaseniy-v-turtsii-prokhodyat-massovye-aresty-zastroyschikov-1127211303.html

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землетрясение в турции и сирии, турция, происшествия, в мире, новости