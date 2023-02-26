https://crimea.ria.ru/20230226/v-voskresene-v-krym-zaglyanet-vesna-1127198206.html

В воскресенье в Крым заглянет весна

В воскресенье в Крым заглянет весна - РИА Новости Крым, 26.02.2023

В воскресенье в Крым заглянет весна

В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T00:01

2023-02-26T00:01

2023-02-26T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097171_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6768720ca8f1d7125775ee9f20c5826.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +13…15.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до +14 градусов.Ранее в крымском главе МЧС России предупредили, что на 26 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 25 м/с.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и штормМарт не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаМощное потепление идет в Крым

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория