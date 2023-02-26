Рейтинг@Mail.ru
В воскресенье в Крым заглянет весна - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230226/v-voskresene-v-krym-zaglyanet-vesna-1127198206.html
В воскресенье в Крым заглянет весна
В воскресенье в Крым заглянет весна - РИА Новости Крым, 26.02.2023
В воскресенье в Крым заглянет весна
В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T00:01
2023-02-26T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097171_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c6768720ca8f1d7125775ee9f20c5826.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +13…15.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до +14 градусов.Ранее в крымском главе МЧС России предупредили, что на 26 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 25 м/с.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и штормМарт не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаМощное потепление идет в Крым
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
судак
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123097171_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3ea74481121534dd95f1c8764c42eae5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория
В воскресенье в Крым заглянет весна

В воскресенье в Крыму ожидается до 16 градусов тепла и ветер

00:01 26.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВлюблённая пара
Влюблённая пара - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье в Крыму сохранится теплая, ветреная погода. Без осадков, лишь ночью в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +12…17, в горах +6…11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +13…15.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до +14 градусов.
Ранее в крымском главе МЧС России предупредили, что на 26 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 25 м/с.
Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и шторм
Март не будет теплым – прогноз на месяц для Крыма
Мощное потепление идет в Крым
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В воскресенье в Крым заглянет весна
00:00Какой сегодня праздник: 26 февраля
23:56Зачем ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
23:18Санкции против медиагруппы "Россия сегодня" – саморазрушение для ЕС
22:09Минобороны и служба внешней разведки России попали под санкции ЕС
20:54Медиагруппа "Россия сегодня" попала в 10-й пакет санкций Евросоюза
20:25Российские штурмовики освободили поселок Ягодное под Артемовском
19:59Главные новости и заявления дня: 25 февраля
19:38Российская миссия на Луну стартует 13 июля
19:17Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
19:01Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
18:39Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
18:14Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества
17:41Что, если не Крым: где ВСУ готовят наступление – мнение
17:09Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно
16:33Сальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области
16:17Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
15:47"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом
15:25Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС
15:09Новое землетрясение произошло в центральной Турции
Лента новостейМолния