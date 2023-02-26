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В воскресенье в Крым заглянет весна
В воскресенье в Крым заглянет весна - РИА Новости Крым, 26.02.2023
В воскресенье в Крым заглянет весна
В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T00:01
2023-02-26T00:01
2023-02-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +13…15.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.В Евпатории тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до +14 градусов.Ранее в крымском главе МЧС России предупредили, что на 26 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 25 м/с.Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым идет непогода: ожидаются ураганный ветер и штормМарт не будет теплым – прогноз на месяц для КрымаМощное потепление идет в Крым
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В воскресенье в Крым заглянет весна
В воскресенье в Крыму ожидается до 16 градусов тепла и ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму ожидается по-весеннему теплая погода – днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В воскресенье в Крыму сохранится теплая, ветреная погода. Без осадков, лишь ночью в отдельных районах вероятен небольшой дождь. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +12…17, в горах +6…11", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, ночью и утром местами до 20 м/с. Температура воздуха ночью +7...9, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +13…15.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии без осадков. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.
В Евпатории тоже переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +6...8, днем до +14 градусов.
Ранее в крымском главе МЧС России предупредили, что на 26 февраля в республике объявлено штормовое предупреждение из-за усиления юго-западного ветра до 25 м/с.
Ранее в центре погоды "ФОБОС" спрогнозировали для Крыма весеннее потепление
и повышение температуры в конце февраля до 19 градусов. Однако метеорологи предупредили, что тепло и солнце продержатся в регионе недолго и на смену им придет похолодание.
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