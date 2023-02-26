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В школах Симферополя проверят качество питания детей - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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В школах Симферополя проверят качество питания детей
В школах Симферополя проверят качество питания детей - РИА Новости Крым, 26.02.2023
В школах Симферополя проверят качество питания детей
В связи с жалобами родителей симферопольских учеников на качество питания, в школах столицы проведут большой общественный мониторинг. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T08:28
2023-02-26T08:28
радио "спутник в крыму"
крым
образование в крыму и севастополе
новости крыма
общество
дети
симферополь
александр юрьев
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Глава Общественного совета Юрьев: в школах Симферополя проверят качество питания
Глава Общественного совета Юрьев: в школах Симферополя проверят качество питания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В связи с жалобами родителей симферопольских учеников на качество питания, в школах столицы проведут большой общественный мониторинг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Общественного совета Александр Юрьев.На что жалуются родителиПо его словам, в Общественный совет постоянно поступают обращения по поводу качества еды в школах."У нас есть школы, которые мы будем рассматривать в связи с многочисленными данными на то, что еда холодная. Это связано с тем, что в некоторых из них нет пищеблоков. Еду привозят в контейнерах и в некоторых случаях, в холодную погоду, она действительно остывает", – привел пример Юрьев.Также родители и ученики отмечают: в некоторых школах еду готовят совершенно безвкусной. "Чтобы было вкусно, директора школ должны быть настойчивыми, отстаивать интересы учеников, даже если школьная организация самостоятельно не обеспечивает питание, а имеет договор на его поставку", – говорит глава совета.Кроме качества питания, по словам Юрьева, в учебных заведениях есть нарекание по поводу состояния туалетов, и другие проблемные вопросы – все их проверят в ходе грядущего мониторинга.За что отвечают школыВсего в Симферополе работают 44 школы, в четырех из них питание учащихся организуют самостоятельно. И только эти четыре учреждения несут ответственность за то, что едят дети, подчеркивает Юрьев. В остальные еду поставляет предприятия "Горпечторг", которое закупает продукты, готовит и транспортирует блюда. Школы передают столовые в безвозмездное пользование, далее всю ответственность несет указанная компания.Общественный мониторингИз-за большого числа жалоб в ближайшее время общественники проведут большой комплексный мониторинг всех школ столицы."За месяц мы не успеем проверить все 44 школы, но охватим самые проблемные. У нас три способа мониторинга. Мы изучили соцсети, чтобы понять, где больше проблем, кроме того, жалобы поступают и к нам. Также на сайте Общественного совета появится опросник, где люди смогут оставлять свои замечания. Кроме того, подготовим опросные листы для школьников. Не пройдет такая ситуация, где в день проверки подготовились – и все хорошо. Будем изучать мнение детей и родителей с помощью опросников", – обещает председатель совета.По его словам, там, где к школам прикреплены детские сады, питание дошколят тоже проверят. В других садах пока мониторинг не запланирован. При этом родители вместе с членами комиссий могут оценить реальную ситуацию в школах, где учатся их дети. Желающие могут связаться с Общественным советом в социальных сетях, затем родительский комитет должен будет определить 2-3 человека от школы, которые присоединятся к проверочным мероприятиям.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверка школьного питания в Крыму – что нашел РоспотребнадзорВ Крыму почти ликвидировали очереди в детсады – АксеновШколы в России будут финансировать по-новому
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крым, образование в крыму и севастополе, новости крыма, общество, дети, симферополь, александр юрьев
В школах Симферополя проверят качество питания детей

Глава общественного совета Юрьев: в школах Симферополя проверят качество питания

08:28 26.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтоловая МАУ "Комбинат питания", обеспечивающего питанием учащихся 66-ти общеобразовательных учреждений, в Новосибирске
Столовая МАУ Комбинат питания, обеспечивающего питанием учащихся 66-ти общеобразовательных учреждений, в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. В связи с жалобами родителей симферопольских учеников на качество питания, в школах столицы проведут большой общественный мониторинг. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Общественного совета Александр Юрьев.
Глава Общественного совета Юрьев: в школах Симферополя проверят качество питания
08:28

На что жалуются родители

По его словам, в Общественный совет постоянно поступают обращения по поводу качества еды в школах.
"У нас есть школы, которые мы будем рассматривать в связи с многочисленными данными на то, что еда холодная. Это связано с тем, что в некоторых из них нет пищеблоков. Еду привозят в контейнерах и в некоторых случаях, в холодную погоду, она действительно остывает", – привел пример Юрьев.
Также родители и ученики отмечают: в некоторых школах еду готовят совершенно безвкусной. "Чтобы было вкусно, директора школ должны быть настойчивыми, отстаивать интересы учеников, даже если школьная организация самостоятельно не обеспечивает питание, а имеет договор на его поставку", – говорит глава совета.
Кроме качества питания, по словам Юрьева, в учебных заведениях есть нарекание по поводу состояния туалетов, и другие проблемные вопросы – все их проверят в ходе грядущего мониторинга.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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В Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питании

За что отвечают школы

Всего в Симферополе работают 44 школы, в четырех из них питание учащихся организуют самостоятельно. И только эти четыре учреждения несут ответственность за то, что едят дети, подчеркивает Юрьев. В остальные еду поставляет предприятия "Горпечторг", которое закупает продукты, готовит и транспортирует блюда. Школы передают столовые в безвозмездное пользование, далее всю ответственность несет указанная компания.
"При этом школа все же согласовывает меню и отвечает за то, чтобы дети приняли еду. Кроме того, в школах есть комиссии, которые по утрам снимают пробу", – поясняет гость эфира.

Общественный мониторинг

Из-за большого числа жалоб в ближайшее время общественники проведут большой комплексный мониторинг всех школ столицы.
"За месяц мы не успеем проверить все 44 школы, но охватим самые проблемные. У нас три способа мониторинга. Мы изучили соцсети, чтобы понять, где больше проблем, кроме того, жалобы поступают и к нам. Также на сайте Общественного совета появится опросник, где люди смогут оставлять свои замечания. Кроме того, подготовим опросные листы для школьников. Не пройдет такая ситуация, где в день проверки подготовились – и все хорошо. Будем изучать мнение детей и родителей с помощью опросников", – обещает председатель совета.
По его словам, там, где к школам прикреплены детские сады, питание дошколят тоже проверят. В других садах пока мониторинг не запланирован. При этом родители вместе с членами комиссий могут оценить реальную ситуацию в школах, где учатся их дети. Желающие могут связаться с Общественным советом в социальных сетях, затем родительский комитет должен будет определить 2-3 человека от школы, которые присоединятся к проверочным мероприятиям.
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