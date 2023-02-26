https://crimea.ria.ru/20230226/glavnye-novosti-kryma-26-fevralya-1127210632.html

Главные новости Крыма: 26 февраля

Главные новости Крыма: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Главные новости Крыма: 26 февраля

Как в Крыму переломили ход истории. Что ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова. Почему Киев не сможет лишить Крым воды. Когда построят новое... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T20:08

2023-02-26T20:08

2023-02-26T20:08

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сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Как в Крыму переломили ход истории. Что ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова. Почему Киев не сможет лишить Крым воды. Когда построят новое водохранилище для нужд Ялты. В каких школах Симферополя проведут проверки качества питания детей.Главные события и заявления дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Враг не прошелДевять лет назад крымчанам удалось не пропустить на полуостров серьезного врага, это стало переломным моментом в жизни республики, заявил в воскресенье спикер Госсовета РК Владимир Константинов. 26 февраля 2014 года у стен Верховного Совета Крыма произошло столкновение между пророссийскими активистами и вооруженными экстремистами, которые хотели захватить власть в свои руки, несколько десятков человек были ранены, двое — погибли. По словам Константинова, митинг у здания парламента республики стал тем ключевым, переломным моментом, когда пришло осознание того, как важно сохранить мир на крымской земле."Теперь наша общая задача — освободить территории бывшей Украины от бандеровской заразы, обеспечить безопасность не только Крыма, но и всей России", - сказал глава республиканского парламента. Жесткий ответ ЗеленскомуПрезидент Украины Владимир Зеленский отлично понимает законность российского выбора крымчан и утопичность идеи о захвате полуострова, а его западные хозяева должны осознать еще и крайнюю опасность этой идеи для всего коллективного Запада, который, в случае попыток атаковать полуостров получит жесткий ответный удар. Такое мнение РИА Новости Крым высказала сенатор Российской Федерации от крымского региона Ольга Ковитиди, комментируя очередное заявление о планах по "возврату" Крыма. Киев не сможет лишить Крым водыУкраина не сможет перекрыть подачу воды по Северо-Крымскому каналу, риски потери и дефицита воды остались в прошлом, заявил глава республики Сергей Аксенов. Он напомнил, что ровно год назад российские военные взорвали дамбу на территории Херсонской области, которую украинские власти построили в 2014 году, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров. По словам Аксенова, киевский режим не оставил надежду нанести вред инфраструктуре канала. Чтобы этого не допустить, принимаются все необходимые меры безопасности. Новое водохранилище для ЯлтыВласти Крыма планируют реализовать проект строительства нового водохранилища для обеспечения водой Ялтинского региона. Новое Мартовское водохранилище может появиться в Бахчисарайском районе и будет питать большую Ялту. Вода из него будет подаваться в Счастливенское и Загорское водохранилища, которые снабжают ЮБК сейчас. Это поможет равномерно обеспечивать регион водой в течение года, поскольку Ялта имеет определенную сезонность в водообеспечении.Проверки школьного питания в СимферополеВ связи с жалобами родителей симферопольских учеников на качество питания, в школах столицы проведут большой общественный мониторинг. Об этом рассказал председатель Общественного совета РК Александр Юрьев. Проверят самые проблемные школы столицы - чтобы их выявить, общественники изучили соцсети. Комиссии будут выезжать на места и оценивать безопасность, качество, вкус и температуру еды. Кроме того, на сайте Общественного совета появится опросник, где родители смогут оставлять свои замечания. Также опросные листы подготовят для школьников.

https://crimea.ria.ru/20230226/khronika-krymskoy-vesny-26-fevralya-1127186487.html

https://crimea.ria.ru/20230226/pochemu-zapad-ne-postavit-ukraine-samolety-dlya-atak-na-rossiyu-1127197616.html

https://crimea.ria.ru/20230226/opresnenie-vody-dlya-kryma-uzhe-neaktualno---aksenov-1127202281.html

https://crimea.ria.ru/20230226/na-vyezde-iz-simferopolya-izmenitsya-skhema-dvizheniya-transporta-1127208222.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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