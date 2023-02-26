Главные новости и заявления дня: 26 февраля
Главные события и заявления воскресенья, 26 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Заявления Путина о мечтах и преступлениях Запада, а также главное условие победы России. Большие потери ВСУ на линии соприкосновения. Состояние Костомарова и госпитализация доктора Рошаля.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Заявления Путина
Страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, а конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Об этом в воскресенье заявил президент РФ Владимир Путин.
В этих условиях Россия должна обеспечивать собственную безопасность, подчеркнул президент, говоря о приостановке участие РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. По его словам Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим.
Также президент назвал главное условие победы России. По мнению Путина, оно заключается в единстве российского народа.
Успехи российской армии в зоне СВО
Российские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на Купянском, Красно-Лиманском Донецком, Херсонскоми и Запорожском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в оборонном ведомстве посчитали потери ВСУ с начала операции: всего ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских самолетов и вертолетов. За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожены семь украинских беспилотников, склад боеприпасов, разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады.
Госпитализация Рошаля
В воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов. Позже в Национальной медицинской палате сообщили, что Рошаля госпитализировали планово для замены сустава. Операция прошла успешно. Пока он остается в больнице.
Борьба Костомарова
Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.