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Главные новости и заявления дня: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 26 февраля
Главные новости и заявления дня: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Главные новости и заявления дня: 26 февраля
Заявления Путина о мечтах и преступлениях Запада, а также главное условие победы России. Большие потери ВСУ на линии соприкосновения. Состояние Костомарова и... РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T21:01
2023-02-26T21:01
главное за день
новости
россия
владимир путин (политик)
политика
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
роман костомаров
леонид рошаль
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Заявления Путина о мечтах и преступлениях Запада, а также главное условие победы России. Большие потери ВСУ на линии соприкосновения. Состояние Костомарова и госпитализация доктора Рошаля.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаСтраны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, а конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Об этом в воскресенье заявил президент РФ Владимир Путин. В этих условиях Россия должна обеспечивать собственную безопасность, подчеркнул президент, говоря о приостановке участие РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. По его словам Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим. Также президент назвал главное условие победы России. По мнению Путина, оно заключается в единстве российского народа. Успехи российской армии в зоне СВОРоссийские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на Купянском, Красно-Лиманском Донецком, Херсонскоми и Запорожском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве посчитали потери ВСУ с начала операции: всего ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских самолетов и вертолетов. За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожены семь украинских беспилотников, склад боеприпасов, разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады. Госпитализация РошаляВ воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов. Позже в Национальной медицинской палате сообщили, что Рошаля госпитализировали планово для замены сустава. Операция прошла успешно. Пока он остается в больнице. Главные новости Крыма: 26 февраля &gt;&gt;Борьба КостомароваПоказатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.
https://crimea.ria.ru/20230226/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-ocherednoy-vozvrat-poluostrova-1127207873.html
https://crimea.ria.ru/20230226/saldo-nazval-retsept-ot-zhdunov--1127210195.html
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главное за день, новости, россия, владимир путин (политик), политика, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, роман костомаров, леонид рошаль
Главные новости и заявления дня: 26 февраля

Главные события и заявления воскресенья, 26 февраля

21:01 26.02.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Заявления Путина о мечтах и преступлениях Запада, а также главное условие победы России. Большие потери ВСУ на линии соприкосновения. Состояние Костомарова и госпитализация доктора Рошаля.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заявления Путина

Страны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, а конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Об этом в воскресенье заявил президент РФ Владимир Путин.
В этих условиях Россия должна обеспечивать собственную безопасность, подчеркнул президент, говоря о приостановке участие РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. По его словам Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим.
Также президент назвал главное условие победы России. По мнению Путина, оно заключается в единстве российского народа.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
15:38Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова

Успехи российской армии в зоне СВО

Российские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на Купянском, Красно-Лиманском Донецком, Херсонскоми и Запорожском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также в оборонном ведомстве посчитали потери ВСУ с начала операции: всего ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских самолетов и вертолетов. За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожены семь украинских беспилотников, склад боеприпасов, разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
17:49Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сальдо назвал рецепт от "ждунов"

Госпитализация Рошаля

В воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов. Позже в Национальной медицинской палате сообщили, что Рошаля госпитализировали планово для замены сустава. Операция прошла успешно. Пока он остается в больнице.
Главные новости Крыма: 26 февраля >>

Борьба Костомарова

Показатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.
Весна на Симферопольском водохранилище - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
14:48
Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
 
Главное за деньНовостиРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаРоман КостомаровЛеонид Рошаль
 
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Заголовок открываемого материала
21:01Главные новости и заявления дня: 26 февраля
20:08Главные новости Крыма: 26 февраля
19:35На Землю надвигается шестичасовой магнитный шторм
19:02После землетрясений в Турции проходят массовые аресты застройщиков
18:39Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов
18:26Смертельное столкновение: в ДТП на крымской трассе погибла женщина
18:17Идем на рекорд: в Крым на день заглянет май
17:49Сальдо назвал рецепт от "ждунов"
17:02На выезде из Симферополя изменится схема движения транспорта
16:21ВСУ несут большие потери на линии соприкосновения
15:38В Крыму жестко ответили Зеленскому на очередной "возврат" полуострова
15:03Доктора Рошаля госпитализировали: что известно
14:48Подрыв дамбы в Артемовске будет расследовать Следственный комитет
14:30Путин и Эрдоган обговорили темы двусторонней повестки
14:10Армия России уничтожила свыше 600 украинских самолетов и вертолетов
13:52Путин назвал главное условие победы России
13:26Пожар в пятиэтажке в Феодосии: из огня вынесли женщину
13:01Что происходит с Костомаровым после спазма сосудов головного мозга
12:35Сильный ветер не утихает: как работает Керченская переправа 26 февраля
12:12Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
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