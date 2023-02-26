https://crimea.ria.ru/20230226/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-26-fevralya-1127211794.html

Главные новости и заявления дня: 26 февраля

Главные новости и заявления дня: 26 февраля - РИА Новости Крым, 26.02.2023

Главные новости и заявления дня: 26 февраля

Заявления Путина о мечтах и преступлениях Запада, а также главное условие победы России. Большие потери ВСУ на линии соприкосновения. Состояние Костомарова и... РИА Новости Крым, 26.02.2023

2023-02-26T21:01

2023-02-26T21:01

2023-02-26T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости Крым. Заявления Путина о мечтах и преступлениях Запада, а также главное условие победы России. Большие потери ВСУ на линии соприкосновения. Состояние Костомарова и госпитализация доктора Рошаля.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявления ПутинаСтраны НАТО являются соучастниками преступлений киевского режима, а конечная цель коллективного Запада - нанести стратегическое поражение России и уничтожить единство российского народа. Об этом в воскресенье заявил президент РФ Владимир Путин. В этих условиях Россия должна обеспечивать собственную безопасность, подчеркнул президент, говоря о приостановке участие РФ в Договоре о стратегическом наступательном вооружении. По его словам Россия вынуждена вернуться к обсуждению вопроса о ядерном потенциале Великобритании и Франции, поскольку НАТО продемонстрировала, что является военным блоком, а не политическим. Также президент назвал главное условие победы России. По мнению Путина, оно заключается в единстве российского народа. Успехи российской армии в зоне СВОРоссийские войска за сутки ликвидировали более 400 украинских военнослужащих на Купянском, Красно-Лиманском Донецком, Херсонскоми и Запорожском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также в оборонном ведомстве посчитали потери ВСУ с начала операции: всего ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских самолетов и вертолетов. За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Голубовка Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, уничтожены семь украинских беспилотников, склад боеприпасов, разгромлена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники, склад боеприпасов 68-й егерской бригады и узел связи 110-й мотопехотной бригады. Госпитализация РошаляВ воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве с целым рядом диагнозов. Позже в Национальной медицинской палате сообщили, что Рошаля госпитализировали планово для замены сустава. Операция прошла успешно. Пока он остается в больнице. Главные новости Крыма: 26 февраля >>Борьба КостомароваПоказатели Олимпийского чемпиона Романа Костомарова стабилизировались, фигурист постепенно выходит из медикаментозного сна после спазма сосудов головного мозга, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник. Отмечается, что ранее у спортсмена произошел спазм сосудов головного мозга. Пока медики не делают выводов и не дают прогнозов.

https://crimea.ria.ru/20230226/v-krymu-zhestko-otvetili-zelenskomu-na-ocherednoy-vozvrat-poluostrova-1127207873.html

https://crimea.ria.ru/20230226/saldo-nazval-retsept-ot-zhdunov--1127210195.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, владимир путин (политик), политика, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, роман костомаров, леонид рошаль