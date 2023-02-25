Рейтинг@Mail.ru
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230225/metrovye-volny-i-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-subbotu-1127190010.html
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
Из-за усиления ветра в субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T11:20
2023-02-25T11:20
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
новости крыма
транспорт
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2af953e5729ce0bd38c4d4d31ea86fe0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Из-за усиления ветра в субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.Погода и трафикДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами"По проливу введено штормовое предупреждение в связи с усилением южного ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 февраля ветер южный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха +10..12, температура воды в море до трех градусов тепла", - уточняют в ведомстве.Всего с начала работы Керченской паромной переправы паромы совершили 2 282 рейса в обе стороны."С ночи на 9 октября по 25 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 91 297 пассажиров, 71 051 единица автотранспорта и 8 063 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моряКрымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/14/1126005559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cac80c2e959be3f4ccbfa75f633d8d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, транспорт, общество
Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу

В Керченском проливе действует штормовое предупреждение: паромы курсируют штатно

11:20 25.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Из-за усиления ветра в субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Погода и трафикДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами

"По проливу введено штормовое предупреждение в связи с усилением южного ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 февраля ветер южный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха +10..12, температура воды в море до трех градусов тепла", - уточняют в ведомстве.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы паромы совершили 2 282 рейса в обе стороны.
"С ночи на 9 октября по 25 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 91 297 пассажиров, 71 051 единица автотранспорта и 8 063 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.

Сухопутный маршрут в Крым

Наземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.
Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами
Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
Крымский мост открыт: движение запущено по всем полосам
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливНовости КрымаТранспортОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
11:55Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления
11:20Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
11:06Три человека пострадали в аварии в Севастополе
10:38Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные о заболевших и умерших
09:50США ввели новые санкции против России
09:19Крымские спортсменки отправятся на Первенство Европы по самбо
08:46Старт ОГЭ по русскому языку: сколько девятиклассников допущено к экзамену
08:33Доклад Хрущева, перевернувший СССР: интервью сына "врага народа"
08:01Хроника Крымской весны: 25 февраля
00:01Тепло и ветрено: прогноз погоды в Крыму на субботу
23:10Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма военным путем
23:08Жертвами землетрясений на юго-востоке Турции стали более 44 тысяч человек
19:55Главные новости и заявления дня: 24 февраля
19:20Когда появится закон об экотуризме в России и что он разрешит
19:13Захарова: договор о сотрудничестве по Азовскому морю изжил себя
18:45Сыровары из Феодосии и Керчи представят Крым на Сырном саммите
18:32Мэр Новой Каховки награжден орденом Мужества
18:08В Крыму подвели итоги стратегической сессии "Больше, чем путешествие"
17:45Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги года
Лента новостейМолния