https://crimea.ria.ru/20230225/metrovye-volny-i-veter-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-subbotu-1127190010.html

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу

Из-за усиления ветра в субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T11:20

2023-02-25T11:20

2023-02-25T11:20

крым

керчь

керченская паромная переправа

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Из-за усиления ветра в субботу в Керченском проливе объявлено штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.Погода и трафикДля грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами"По проливу введено штормовое предупреждение в связи с усилением южного ветра. Согласно прогнозу Росгидромета, 25 февраля ветер южный 12-17 м/сек, без осадков, видимость хорошая, волна 70-120 см, температура воздуха +10..12, температура воды в море до трех градусов тепла", - уточняют в ведомстве.Всего с начала работы Керченской паромной переправы паромы совершили 2 282 рейса в обе стороны."С ночи на 9 октября по 25 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 91 297 пассажиров, 71 051 единица автотранспорта и 8 063 железнодорожных вагона", - уточнили в Минтрансе.Сухопутный маршрут в КрымНаземный маршрут на крымский полуостров пролегает через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его протяженность – 387 км. Этой дорогой рекомендуют пользоваться водителям большегрузов с неприоритетными товарами. Также она является альтернативной дорогой в случае остановки Керченской паромной переправы.Ежесуточно по ней следуют сотни грузовиков. Водители могут выезжать как самостоятельно, так и в составе колонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Для грузовых поездов в Крым ввели единый тариф: что будет с ценами Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моряКрымский мост открыт: движение запущено по всем полосам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, новости крыма, транспорт, общество