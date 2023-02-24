https://crimea.ria.ru/20230224/sergey-tsekov-ukraina-fakticheski-otkazalas-ot-azovskogo-morya-1127182418.html

Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря

Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря - РИА Новости Крым, 24.02.2023

Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря

Денонсация договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива – это фактически признание Украиной своего поражения в... РИА Новости Крым, 24.02.2023

2023-02-24T16:01

2023-02-24T16:01

2023-02-24T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Денонсация договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива – это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сенатор Российской Федерации от РК Сергей Цеков.24 февраля Верховная Рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был заключен в 2003 году. В документе Азовское море и Керченский пролив были признаны внутренними водами России и Украины, а урегулирование всех вопросов предписывалось решать по договоренности между сторонами.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском мореИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с РоссиейЯдерная небезопасность: Украина остановила ряд соглашений с Россией

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азовское море

керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, мнения, политика, украина, россия, азовское море, керченский пролив