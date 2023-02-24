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Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря - РИА Новости Крым, 24.02.2023
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230224/sergey-tsekov-ukraina-fakticheski-otkazalas-ot-azovskogo-morya-1127182418.html
Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря - РИА Новости Крым, 24.02.2023
Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря
Денонсация договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива – это фактически признание Украиной своего поражения в... РИА Новости Крым, 24.02.2023
2023-02-24T16:01
2023-02-24T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Денонсация договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива – это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сенатор Российской Федерации от РК Сергей Цеков.24 февраля Верховная Рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был заключен в 2003 году. В документе Азовское море и Керченский пролив были признаны внутренними водами России и Украины, а урегулирование всех вопросов предписывалось решать по договоренности между сторонами.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина разорвала договор с Россией о сотрудничестве в Азовском мореИ в космосе не по пути: Украина разорвала еще одно соглашение с РоссиейЯдерная небезопасность: Украина остановила ряд соглашений с Россией
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей цеков, мнения, политика, украина, россия, азовское море, керченский пролив
Сергей Цеков: Украина фактически отказалась от Азовского моря

Цеков: Украина вышла из договора о совместном использовании Азова - это хорошая новость

16:01 24.02.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым. Денонсация договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива – это фактически признание Украиной своего поражения в Азово-Черноморском регионе. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сенатор Российской Федерации от РК Сергей Цеков.
"Это более полезно для нас, чем для Украины, - пояснил Цеков. - Потому что таким образом они фактически отказываются от Азовского моря как такового и подтверждают свое поражение в этом регионе. На нас это никак не скажется, мы уже давно говорим о том, что это теперь внутреннее море Российской Федерации. Нам не надо ни с кем регулировать проходы через Керченский пролив, как мы это делали раньше. Так что для нас это хорошая новость".
24 февраля Верховная Рада Украины денонсировала договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был заключен в 2003 году. В документе Азовское море и Керченский пролив были признаны внутренними водами России и Украины, а урегулирование всех вопросов предписывалось решать по договоренности между сторонами.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей ЦековМненияПолитикаУкраинаРоссияАзовское мореКерченский пролив
 
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